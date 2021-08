Profesor Piťha: Konec civilizace. Vzepřete se! Jsme na kraji pralesa

reklama

„Druhé, co musíme připomenout, je útěk ženy na poušť. Jde o to, že dnes sice žijeme v přelidněné oblasti v obrovském blahobytu, ale duchovně se ocitáme na poušti, protože lásky (mám na mysli ochrannou, sebevydávající lásku) je kolem nás žalostně málo,“ posteskl si v kázání.

Podle Piťhy současná společnost nestojí na křižovatce, na které si vybírá cesty, ale na pokraji pralesa. „Cestu nemůžeme zvolit, musíme ji najít a vytvořit. To nevyřeší kritiky, i kdyby byly zcela oprávněné. Může to vyřešit jedině program. Dnes je módní říkat vize, ale ta je k ničemu, protože bez programu není ničím než debatou o vidinách,“ míní kněz.

Podle Petra Piťhy je jisté, že zažíváme pád civilizace, který nastal už několikrát, například při pádu říše římské, a má svá pravidla. „Rozšíření říše Alexandra Makedonského přineslo multikulturní stát, což zákonitě vedlo k jeho rozpadu. Kromobyčejný blahobyt v centru země způsobil takový hédonismus, že to vyvolalo sebezáhubnou morální krizi. Nemožnost administrativně spravovat celek tak velký přivodila rozklad právního řádu,“ přidal příklad.

Nicméně podle Piťhy vždy vznikne civilizace nová, i když někdy až po staletích, a ta staví na základech té staré. A proto je nutné tyto základy uchovat např. ve vědě, upozornil. Pokud jde o to, co je civilizací, Piťha se drží definice antropoložky Margaret Meadové, která vznik civilizace vidí v zahojení zlomeniny stehenní kosti, protože tato zlomenina vyžaduje, aby se o zraněného někdo postaral, odnesl ho do bezpečí a staral se o něho. „Vidíme tedy, že základním znakem civilizace je pozitivní vzájemnost. Problémy naší civilizace vznikají jejím nedostatkem. Nedejme se přitom zmýlit organizovanou solidaritou, starobním a zdravotním pojištěním, sítí zdravotních a charitních zařízení. Jde o její nedostatek v běžném životě, a to méně ve vážných situacích a masivně v maličkostech,“ varuje kněz.

Z dalších znaků civilizace jmenoval profesor sdílené hodnoty. „Společnost se musí shodnout na určitých hodnotách, které jsou nutné pro její soudržnost. Zdá se, že kromě tří prvních to jsou i dnes přikázání Desatera Mojžíšova zákona. Tvoří totiž ochranu proti základním nebezpečím ve společnosti. Explicitně to uvádí čtvrté: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi,“ uvedl.

Dále je podle něho znakem civilizace rodina. „Je to základní jednotka společnosti i státu. Sama o sobě má charakter státu, neboť má svou ústavu danou svatebními závazky, své teritorium a své zákony odlišné od sousedních rodin. Slovo rodina je svázáno se slovy rod a národ. U národa vidíme především jeho symboly, vlajku, znak atd., jeho zákony, z nichž nejzákladnějším je národní jazyk, kterým jsou psány všechny ostatní zákony. Není náhodou, že ve starých dobách mohl rozhodovat o státních záležitostech pouze člověk bezvadně znalý národního jazyka.“

Na důležitost rodiny pak Piťha navázal zdůrazněním její důležitosti při výchově, rodina je, jak uvedl, prvním vychovatelem. „Dítě se rodí do hotového morálního rámce a zpočátku to bezesporně přijímá. Vcelku je jasné, co je cílem výchovy – spolehlivý, samostatný občan, který zvládá svou funkci ve společnosti. Problémem ovšem je, co daná společnost žádá. Je totiž možné vychovat moudrého a zodpovědného učitele i bezduchého dohližitele ve věznici slepě vykonávajícího rozkazy nadřízených, aniž by vůbec postřehl, co koná,“ varoval Piťha.

Nejaktuálnější část kázání ovšem přišla v závěru. „Z toho všeho pochopitelně vyplývá, že každé sebemenší znevážení rodiny, natož její zákonem dané ohrožování je sebevraždou společnosti. Týká se to již i sociální politiky, která plošně podporuje nesezdané matky, tedy i ty, které se nevdávají záměrně kvůli poskytované podpoře. Pokud to připouštíme, popř. schvalujeme, připravujeme si zkázu. Je nutné se tomu vzepřít a přeji vám k tomu sílu.“

