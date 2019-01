Profesor Putna po slovech o Klinice rozmlácené exekutorem perlí dále: Putin je Voldemort, skutečný grázl. Trump je blbeček, Zeman směšný ožrala

Literární historik a pedagog Martin C. Putna v minulých dnech šokoval svým názorem, že nepořádek v sociálním centru Klinika udělal exekutor. „Klinika je fenomén,“ říká Putna. Ten se ovšem nebojí vyjádřit své názory i v mnoha jiných směrech, nejen v otázce Kliniky. Píše to server Tiscali.cz, kterému poskytl rozhovor.

Putna mimo jiné v rozhovoru mluvil o tom, jak se nyní podceňuje ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj je to stejný případ, jako se ve 30. letech minulého století podceňoval Hitler. „Je mi líto, ale to je skutečný Voldemort, to je prosím skutečný grázl, který se dříve a chytřeji než všichni ostatní prostě chopil možností, které nabízí internet, a rozbil naši představu o tom, že existuje něco jako pravda,“ poznamenal Putna.

Putin je podle něj osobou stejného formátu jako je Hitler. „To neznamená, že se chystá budovat další Osvětim. Musíme to chápat analogicky. On je opravdu jádrem našich evropských problémů. Ano, jemu jsou zavázáni všichni jako Zeman, Le Penová, Kakamura, Kaczyńští, Orbán, všechna tahleta svoloč, prostě to jsou jenom Putinovi pohůnci,“ poznamenal zostra Putna.

A stejně ostře pak zaútočil i na amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož nazval blbečkem. „Rovněž škodí a poškodil svět už strašně moc, ale znovu, je to jenom blbeček. Tamto není blbeček. Orbán je jenom lokální diktátor, Zeman je jenom směšný ožrala,“ zaznělo z úst Putny.

Své pak řekl i k Andreji Babišovi (ANO), jenž je podle něj jednou z těch figur. „Nemyslím si, že je na vrcholu potravního řetězce, abych použil metaforu potravinářskou. Babiš je hnusný, ale není to zdaleka to nejhorší,“ dodal. Zavzpomínal však i na exprezidenta Václava Havla, jehož nedostatky a slabé stránky měl podle svých slov možnost dostatečně poznat. „Jednak, když jsem s ním spolupracoval, a jednak, když jsem psal knížku, ve které jsem se pokusil popsat jeho myšlenkový vývoj. Takže opravdu to není žádný vzor neomylný, ale on bezpochyby i ten Hus měl své velmi nepříjemné stránky a myslím, že Cimrman v Českém nebi ho zobrazil velmi pěkně s takovou jistou urputností a protivností,“ sdělil Putna s tím, že před Havlem tu byly jen srágory, stejně jako jsou po něm. Psali jsme: Martin C. Putna hovoří: Exekutor vtrhl na Kliniku, rozmlátil zařízení, udělal nepořádek. Vždy to tam bylo uklizené, sympatické, bez drog. Doplatili na to, že podporovali uprchlíky

