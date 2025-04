Profesor Staněk: Evropské elity jsou debilní. Až vypukne válka, peníze nebudou mít cenu

Hned v úvodu rozhovoru dostupném na serveru YouTube Staněk upozornil, že Spojené státy vydávají ročně na udržení NATO v chodu asi bilion dolarů, zatímco ostatní členské státy Aliance vydávají asi 450 milionů dolarů. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5174 lidí

„Takže se nemůžeme divit požadavku amerického prezidenta, aby minimálně půlku z těch výdajů nahradily výdaje evropských zemí,“ poznamenal Staněk s tím, že Trump stejně tak hledá cestu, jak dostat z Ukrajinců prostředky, které jim Američané poskytli na obranu před ruskými agresory. „Bohužel prezident Zelenskyj již nerostné suroviny předal Angličanům v rámci té smlouvy o stoleté spolupráci,“ vyložil svůj pohled na věc Staněk.

Posléze dodal, že svět se definitivně proměnil v multipolární a otevřel otázku, zda Evropa nalezne v tomto světovém uspořádání své místo na slunci nebo upadne do bezvýznamnosti. I to se podle ekonoma může stát.

„Začíná vznikat architektura světa, kdy to bude multipolární svět, ve kterém si budou všichni rovni, ale pravděpodobně budou tři nebo čtyři země, které budou první mezi rovnými. Rusko, Čína, Spojené státy a možná se k nim během krátké doby přidá Indie. Evropská unie má dvě možnosti. Buď se vzpamatuje a zastaví ten debilní,“ uvedl Staněk doslova, „průběh, kterého jsme dnes svědky, nebo se propadne do bezvýznamnosti.“

Podle Staňka se mír na Ukrajině dohodne mezi USA a Ruskem, protože na jednání obou prezidentů již zaznělo, že „buď to bude podle našich podmínek, nebo nebude nic.“ Politici EU sice mají nějakou představu vývoje na Ukrajině, ale nemají prostředky jak svou vůli prosadit. Mají příliš slabé armády.

Podle Staňka je ostatně celá EU odsouzena k zániku. „V tomto ohledu souhlasím s panem Viktorem Orbánem, že EU nebude třeba rozbít, EU se sama rozpadne,“ pravil slovenský ekonom.

V tuto chvíli se v EU volá po posílení armád, ale Staněk tady vidí jedno riziko. Riziko, do něhož z pohledu slovenského ekonoma spadl i nacistický vůdce Adolf Hitler. A EU teď podle Staňka kráčí v Hitlerových stopách.

Když se Hitler v roce 1933 ujal moci, začal rozvíjet německou armádu. Krylo se to státními dluhopisy, dluhopisy poskytovanými občanům a tak podobně. A to v letech 1938 a 1939, než začal splácet německé dluhy z kořisti, kterou získá při válečných taženích. A nyní EU vyhlásila plán, podle kterého potřebuje 800 miliard, které potřebuje v průběhu několika let. K tomu musíte připočítat i těch 500 miliard toho polovičního dávkování finančních prostředků z Ameriky. A pak tady máte ještě Green Deal a podle paní von der Leyenové jsou roční požadavky na realizaci Green Dealu od 1,1 do 1,3 bilionu ročně. Tohle by byly velké výdaje i prý výrazném ekonomickém růstu,“ upozorňoval Staněk.

A konstatoval, že velké evropské ekonomiky, jako je ta německá nebo francouzská, nebo britská, jsou již tak dost zadlužené. Zbrojení sice přinese nová pracovní místa, ale podle Staňka výroba tanků dává smysl jen ve chvíli, pokud vedete válku. Do toho všeho je třeba mít na paměti, že zbrojení bude představovat zátěž pro životní prostředí, ale EU současně nechce měnit cíle spojené s Green Dealem. „Toto může s prominutím dělat jen člověk, který to nemá v hlavě v pořádku,“ nechal se slyšet Staněk.

Výrobou zbraní si podle Staňka Evropané sílu svých ekonomik oslabí.

„Nebo si opravdu myslíte, že výroba granátů … nahradí spotřebu důchodců i v České republice? Nebo že tyhle granáty, které budete posílat na Ukrajinu, nebo je budete mít v muničních skladech, zvýší koupěschopnost českého obyvatelstva? Nebo jste opravdu tak hloupí, že si neuvědomujete, že si podřezáváte větev sami pod sebou? A že vás kumulace jednotlivých dluhů potopí?“ ptal se Staněk.

Jedním dechem dodal, že důvěra v ekonomiky států EU klesne a finanční prostředky se budou dál posouvat do Asie.

A tohle všechno může podle Staňka vést k obrovským ekonomickým otřesům. Zvlášť, pokud budeme cíle Green Dealu naplňovat likvidací domácího zemědělství, které „podle tzv. vědců ohrožuje klima“, podotkl Staněk.

S tím vším je podle Staňka spojen ještě jeden problém.

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4722 lidí

V této souvislosti upozorňoval, že na zničení Francie by mohly stačit jen tři ruské rakety Orešnik. Rusové už podle něj ukázali, že jsou schopní vyprodukovat jak tyto rakety, tak levné ale efektivní drony. „A tady klíčová otázka zní, odkud chcete vzít peníze na gigantické zbrojní projekty,“ shrnul svůj pohled Staněk.

Poté se ironicky vyjádřil o českých úvahách na posílení armády.

„Nepochybně je český rozpočet v přebytku, nemá deficit, zadluženost České republiky je skvělá, nízká, pohybuje se na úrovni 10 procent HDP a podobně. Nebo je to jinak?“ zeptal se.

V této souvislosti prohlásil, že i v USA se ztratily miliardy, které měly být vynaložena na vojenské projekty. Podle Staňka však místo těchto projektů skončily tyto miliardy kdo ví kde.

To, co máme ze Staňkova pohledu před sebou, je údajně dobře vidět v Polsku. „Pokud bude Polsko pokračovat ve zbrojení tímto tempem, tak slušní ekonomové říkají, že se polský rozpočet do dvou let zhroutí,“ padlo z úst Staňka.

Anketa Které z menších opozičních stran se dostanou do PSP ČR? Motoristé sobě i STAČILO! 77% Jen Motoristé sobě 3% Jen STAČILO! 17% Ani jedna 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12483 lidí

K tomu podle Staňka navíc platí, že USA v roce 2025 vydávají na řešení dluhové služby více peněz, než jsou příjmy federálního rozpočtu na celý rok.

A pokud to bude takto pokračovat a ve světě se budou dál hromadit zbraně, dojde k válce.

Ve druhé polovině rozhovoru se Staněk věnoval i cenzuře, která podle něj v Evropě posiluje, a proto Evropa oslabuje. „Když citujeme paní Leyenovou, tak EU je podle ní ohrožena virem. Virem konspirací. A nejlepším lékem je cenzura. … Jako kdyby si debilní paní Leyenová neuvědomila, že ta pravda nezmizí, když o ní zakážou mluvit,“ rozohnil se Staněk.

Tuto pravdu si podle ekonoma uvědomuje i 47. prezident USA Donald Trump a bude rozvíjet obchod s Ruskem. „A nebude se zatěžovat debilitou evropských elit, které nejsou schopny vnímat reálný svět,“ pokračoval ve slovní palbě Staněk.

Zdá se mu navíc, že EU se zatím nepoučila a dál šíří nesmysly, jak je vidí Staněk, o globálním oteplování i o očkování. Staněk silným hlasem konstatoval, že názory o vakcínách i o globálním oteplování šíří šílenci podporováni sítí neziskovek.

„A tohle všechno vás pak vede k základní otázce. Jak vlastně vypadá ten skutečný svět kolem? Není to tak, že tyhle elity rozhodují na základě mylných informací? Záměrně mylných informací? Selektovaných informací? Po zaplacení prodejné vědy, která jim to tzv. vědecky zdůvodní,“ zaznělo z úst Staňka. „Já jsem se nikdy nesetkal s takovou úplatností vědy, jaká je typická pro posledních deset, patnáct let,“ dodal.

Kdyby věda fungovala, jak měla, pak by si podle Staňka lidé pamatovali, že už se testovala i auta na vodu, která jsou mnohem ekologičtější než dnešní elektroauta.

Staněk to považuje za jeden z důkazů, že lidstvo se chová nelogicky. Další důkaz je podle něj skryt ve zprávě FAO (Organizace pro výživu a zemědělství), která prý oznámila, že lidstvo ročně zničí 1,3 až 1,6 miliardy tun potravin. „Na Slovensku samotném se ročně vyhodí asi 600 tisíc tun potravin. … To nemá žádnou logiku,“ kroutil hlavou Staněk.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 81% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23191 lidí

A přitom, když vypukne velká válka, viděno Staňkovýma očima, už nebude důležité, kolik peněz máte na účtu. Bude důležitější schopnost přežít. „Peníze, které budete mít na účtu, nebudou mít ani cenu prachu,“ zdůraznil Staněk s tím, že přežití bude záviset na sepjetí s přírodou.

Nejen mladí lidé by proto podle něj měli odložit mobily a počítače a vyrazit do přírody.

„Ale jak tak sleduji ten svět kolem, tak mám pocit, že pravdivé informace jsou největší nepřítel pro většinu elit a musíte raději prohlásit, že podporujete jedinou správnou pravdu,“ směřoval k závěru své promluvy Staněk.

Pravdou podle Staňka je, že tou nejlepší investicí není investice do zbraní, ale investice do člověka.