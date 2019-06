Profesor z Akademie věd se vysmál Milionům chvilek: Vždyť ten Minář zprávu auditorů vůbec nečetl

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3076 lidí

Podle Chýly toto konstatování svědčí o tom, že si Minář auditorskou zprávu nepřečetl vůbec, i když o ní tak kategoricky mluví. „Zvrátit výsledky auditu o sto osmdesát stupňů opravdu nejde, ale z jiných důvodů, než si myslí," dodává profesor.

Ten dále rozděluje svá zjištění do několika oblastí. Zabývá se mýty a fakty v auditu, připomíná skutečnosti o dotacích z období před a před a po 9. 2. 2017.

„V předchozím odstavci jsem použil výraz „údajný" střet zájmů Andreje Babiše. Všimněme si, že korekci v důsledku střetu zájmů auditoři odůvodňují nikoliv porušením jakéhokoliv Nařízení EU, ale výlučně údajným porušením našeho zákona 159/2006 Sb., konkrétně článku 4c, jež byl do zákona vložen kvůli Babišovi. Auditoři jsou ovšem v tomto ohledu v přímém rozporu s názorem tehdejšího ministra spravedlnosti Jana Kněžínka z 30. 11. 2018," konstatuje Chýla s patřičnými odkazy ve svém blogu.

Psali jsme: Oni se bojí! A tohle vám nevadí? Drsné dohry Milionu chvilek. Lídr Minář zažil perné chvilky

Ten pak zakončuje mírně ironizující komentářem, kdy upozorňuje na to, co by měl protestující Mikuláš Minář skutečnost říci k davu.

„Milí demonstranti, zmýlil jsem se. Nemůžeme demonstrovat za demisi Marie Benešové a návrat Jana Kněžínka do funkce ministra spravedlnosti a současně demonstrovat i za demisi premiéra kvůli jeho střetu zájmů, když Jan Kněžínek tvrdí, že Babiš ve střetu zájmu není, to bychom byli pokrytci, že. Nepřečetl jsem si auditorskou zprávu pořádně, za což se omlouvám a slibuji, že se příště polepším."

Psali jsme: VIDEO Jak jste Babiše ještě neviděli: Listopad 2017, šéfa ANO na ulici doprovází ochranka, když se před ním zjeví zástupci Milionů chvilek pro demokracii Zeman rozjel peklo: Sprosté slovo. „Jéžišmarja“. Výsměch demonstracím a USA. A Jakl... Martha Issová: Většina v ČR je líná, to vidím na volbách. Zeman a Babiš na nás prdí Milion chvilek: Lživé počty demonstrantů. Nějaký zrzavý mladík. A kdo je tamten? píší zkušení novináři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tan