Program na podporu venkovských prodejen je pro Středočeský kraj danajský dar

Program Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu provozu venkovských prodejen s názvem Obchůdek 21+ může každému kraji přispět maximálně ve výši 3 milionů korun ročně. To je však pro Středočeský kraj málo, nízký objem financí by k záchraně obchůdků v malých obcích výrazně nepřispěl. „Alokace ve výši tři miliony korun je pro Středočeský kraj naprosto nedostatečná. Předpokládáme-li ve středních Čechách zájem přibližně 500 žadatelů, pak by každý obchůdek dosáhl na maximální podporu 6000 korun, a to jim opravdu v ničem nepomůže. Samotná administrace by navíc vedla k další nesmyslné byrokracii,“ uvedl náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

„Pokud bychom například chtěli podpořit nejrychlejší žadatele, jednalo by se o podporu 30 až 50 prodejen do vyčerpání alokace. Žadatelé by se museli účastnit „závodu v klikání“, a my opravdu nechceme opakovat nedávnou obdobnou chybu Ministerstva pro místní rozvoj při rozdělování dotací pro nemocnice,“ vysvětluje Michalik.

Pokud by Středočeský kraj, který má 866 obcí do 1000 obyvatel počítal s dotací na zachování malých obchůdků pro obce až do počtu 3000 obyvatel, jak navrhuje MPO, pak by se jednalo o 1068 obcí. Pravděpodobný převis žádostí o podporu by tak byl naprosto enormní a celá výzva by byla kontraproduktivní.

Středočeský kraj rozvoj malých obcí podporuje různými programy pomocí Fondů Středočeského kraje. Jen v letošním roce budou podpořeny různé projekty za více než 550 milionů korun v 19 tematických fondech.

Například Fond obnovy venkova rozdělí obcím do 2000 obyvatel téměř 600 milionů korun v období 2021-2024. Nejvíce peněz letos směřovalo do Infrastrukturního fondu na projekty v oblasti životního prostředí, a to plných 100 milionů korun, stejná částka je uvolněna i pro Fond homogenizace na opravy silnic po výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Dalších 42 milionů korun mohli na své projekty čerpat středočeští dobrovolní hasiči, sociální humanitární fond rozdělil 35 milionů korun, ve Fondu sportu a volného času bylo k rozdělení 25 milionů korun a 37,6 milionu korun byly alokovány ve Fondu kultury a obnovy památek.

„Jsme přesvědčeni o tom, že naše pomoc malým obcím je díky fondům na podporu infrastruktury mnohem lepším řešením a řádově vyšší pomocí. Nechceme plýtvat naše prostředky na administrací předvolebního projektu Obchůdek 21+ se směšnou alokací 3 miliony korun. V této podobě je to od MPO danajský dar. Pokud chce MPO pomoci středočeským malým obchůdkům doopravdy, pak ať pro největší kraj v zemi alokuje alespoň 30 milionů,“ uzavřel kolega hejtmanky Peckové Věslav Michalik.

