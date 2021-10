Projev, jaký jsme ještě nezažili. Prezidentské tóny, ale i jasné vzkazy. Proč bylo dobré poslouchat svátečního Babiše pozorně...

Jako velice rozumný a uvážlivý hodnotí pro PL.cz projev premiéra Andreje Babiše k výročí 28. října mediální expert Jiří Mikeš. „Babiš vůbec nedělá potíže nastupující pětikoalici, protože si uvědomuje, že to opravdu nebude mít jednoduché. Asi jim to vládnutí přeje, protože to opravdu bude cesta temným močálem,“ domníval se. „Bude si to teď náramně užívat v opozici. Pookřeje, omládne a bude mu lépe na duši, než mu bylo doposavad,“ myslel si.

Premiér Andrej Babiš vystoupil k výročí 28. října na obrazovkách se svým posledním projevem v roli předsedy vládního kabinetu. Zmínil nejen zdraví národa, ale rovněž prezidenta Miloše Zemana. Nevyhnul se ani palčivým otázkám spojeným s vývojem domácí ekonomiky. „Ano, ten výhled není zrovna optimistický, ale naše republika a náš národ se dokázal vyrovnat s mnohem horšími obdobími. V minulém století nás nezlomily dvě okupace a dlouhé roky nesvobody. A v tomto století jsme museli čelit různým přírodním katastrofám či politickým krizím. Samozřejmě že naše neshody bývají někdy vyostřené, koneckonců i o tom je demokracie. Ale právě v těch nejtemnějších dobách a během těch nejsložitějších situací, kdy bylo opravdu zle, náš národ vždycky držel při sobě. Vždycky nás dokázalo spojit, když jsme cítili, že budoucnost naší země a našich dětí je v ohrožení,“ uvedl.

Projev mu pochválil dokonce i předseda ODS Petr Fiala. „Je dobře, že Andrej Babiš ustoupil v den našeho státního svátku od svého obvyklého konfrontačního stylu. Společnost je rozdělena, je potřeba vrátit do politiky slušnost a respekt k jiným názorům, voliči se jasně vyjádřili pro změnu politického stylu a kultury,“ napsal na sociálních sítích.

„Kdo mu ten projev napsal, to udělal velice slušně. Není to sice projev vyloženě babišovský, ale je velice rozumný, uvážlivý. Hodnotím ho velice dobře,“ konstatoval mediální expert Jiří Mikeš pro PL.cz. „Babiš vůbec nedělá potíže nastupující pětikoalici, protože si uvědomuje, že to opravdu nebude mít jednoduché. Asi jim to vládnutí přeje, protože to opravdu bude cesta temným močálem,“ domníval se. „Kdo mu radí, tak mu radí velice dobře, protože on by se mohl zabejčit, a to by byla největší pitomost, kterou by ve své politické kariéře mohl udělat. Dělá to velice rozumně a jsem zvědav, jak dlouho bude trvat Milionu chvilek, než půjdou proti panu Fialovi. On se totiž nevyhne opatřením, která se budou dotýkat nás všech,“ řekl s tím, že samozřejmě protesty se v tom případě dají čekat od odborářů. „Kdyby to neudělali, tak je to smečka oslů a hlupáků,“ dodal.

Vstřícný, věcný a stručný proslov

I politologové oslovení ČTK Babišův proslov hodnotili jako vstřícný, věcný a stručný. „Takový jsme ještě nezažili, kombinovalo se v něm několik žánrů, jako kdybychom tam trochu slyšeli Václava Klause, Jiřího Paroubka, Andreje Babiše a do toho některá témata, která by se hodila už do prezidentské kampaně,“ uvedl Jan Kubáček. V projevu se dle jeho vyjádření kombinoval premiérský bilanční rozměr s prezidentskými tóny a vstupní strategií opozičního vyzyvatele. „Už jsou tam pojmenovaná klíčová témata, na kterých se bude vymezovat vůči vládě,“ doplnil.

Josefa Mlejnka zaujalo jasné přiznání, že Babiš uznává ambici vznikající koalice na sestavení vlády, a že on sám se nebude na příští vládě podílet. Vyzdvihl také apel na očkování a vstřícnost projevu. Je podle něj otázkou, zda důvodem byl fakt, že projevem Babiš vpodstatě zastupoval prezidenta, který v tomto čase tradičně pronáší projev při udělování vyznamenání, nebo zda on sám má prezidentské ambice.

Trénuje si tedy Andrej Babiš prezidentské projevy? „Je to jenom takový náznak. Naopak když teď bude v opozici, tak to zase bude Babiš, který se umí do něčeho pořádně opřít. Bude si to teď náramně užívat v opozici. Pookřeje, omládne a bude mu lépe na duši, než mu bylo doposavad,“ myslel si Jiří Mikeš.

V Česku se objevila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, poskytla rozhovor pro Českou televizi. „Co má říci, když je výročí vzniku Československa? Zhostila se toho úkolu slušně a na úrovni. Nikoho neurazila, naopak podpořila soudržnost. V pohodě. Neměl jsem s tím projevem žádný problém,“ konstatoval a pochválil i její vizuální stránku. „Je to pěkná ženská, dobře se na ní dívá,“ uvedl. Slovenské prezidentce je však někdy vyčítáno, že říká jen předem očekávatelné věci. „Přišla z právničiny a najednou je prezidentka. Je jasné, že jí někdo s tím musí pomáhat. Podle mého názoru je trochu víc probruselská, než by měla být,“ uzavřel Jiří Mikeš.



