Promluvil a hned létaly miliardy. Pak exšéf fotbalu Pelta vytáhl kamarády Miloše Zemana

Někdejší fotbalový boss Miroslav Pelta zůstává jedním z obviněných v korupční kauze. V rozhovoru pro server iHNed.cz však zdůraznil, že se cítí nevinen, jen prý občas příliš mluví. A to nebylo to jediné, co na sebe „práskl“. Prozradil na sebe třeba to, že si myslel, „že je konec“, když se v jednu chvíli ocitl v psychiatrické léčebně v kleci po vrahovi Kevinu Dahlgrenovi.

„Nic jsem neudělal, můj problém je, že prostě melu, jsem žvanil,“ prohlásil na svou obranu někdejší fotbalový král. Osobně se neviděl v roli krále, ale v roli předsedy vlády. Fotbal je celosvětová hra, takže být prezidentem fotbalového svazu v jedné zemi je podle Pelty asi tak stejně významné jako být premiérem. Do karet mu prý hrálo to, že expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) nebo hradní kancléř Vratislav Mynář a poradce prezidenta Zemana jsou velkými fotbalovými fanoušky. Mynář a Nejedlý jsou prý navíc Peltovi kamarádi. Ale nic víc, žádné „nekalosti“ s nimi prý nepekl.

„Irituje mě, že vyšetřování je tou největší atrakcí pro média. V odposleších není žádná věc, která by mě z trestněprávního hlediska znepokojovala. Vznikají teď ale situace, kdy se někteří lidé dozvědí, co jsem o nich říkal. Respektuji samozřejmě právo státu na vyšetřování, spolupracuji s policií, ale vadí mi, že to má neskutečný dopad na mé soukromí a na rodinu. To z hlediska etiky i médií není fér,“ rozzlobil se Pelta.

Pokud jde o rozdělování dotací, Pelta nevidí chybu na své straně, ale na straně exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která podle jeho názoru spáchala dotační sebevraždu. „Paní ministryně páchala rituální sebevraždu tím, že poprvé v historii se o dotace mohly přihlásit nejen sportovní spolky, kluby a svazy, ale i města či obce. V té chvíli vyvinuli politici, poslanci, senátoři úsilí, aby měli vliv a mohli se dotací účastnit,“ vypálil Pelta.

Důrazně odmítl, že by v konspiračním bytě domlouval, který klub dotace dostane a který ne. Za prvé byt prý nebyl konspirační. A za druhé Pelta podle svých vlastních slov neměl vliv na to, kdo dotace dostane. Paní Valachová prý psala hejtmanům, aby mezi dotačními projekty vybrali své priority, takže ona uplatňovala jistý vliv na rozdělování dotací.

Pelta má prý svědomí čisté. Padoucha z něj prý udělala až mediální bomba. Bývalý fotbalový boss trvá na tom, že neměl vliv na to, která firma zrekonstruuje ten či onen fotbalový stadion. V žádném případě také není pravda, že by si snad nakradl miliardy korun. „Když jsem si přečetl usnesení, připadalo mi, že to má politický podtext. Přece kdyby policie chtěla vyšetřit jakékoli podezření ze spáchání trestného činu, nezasahovala by ve fázi, kdy není nic rozhodnutého, přiděleného, postaveného – což nebylo,“ podotkl Pelta.

Přestože je trestně stíhaný, věří, že je jako jediný schopný sehnat dost peněz pro svůj milovaný fotbalový klub FK Jablonec. Osobně má za to, že konkrétně v Jablonci ho 50 procent obyvatel miluje a druhých 50 procent ho nenávidí. Kdyby navzdory svému trestnímu stíhání kandidoval do městského zastupitelstva v barvách ODS, byl by prý zvolen. Stejně jako byl zvolen několikrát předtím.

„Barometr mé obliby byly vždycky komunální volby. Šestkrát jsem kandidoval za ODS do zastupitelstva a pokaždé jsem se tam dostal. Kdybych kandidoval tentokrát, tak myslím, že bych se dostal taky, protože moji voliči jsou ti, kdo chodí na fotbal, plus jejich rodiny. Prostě mě tady 50 procent nenávidí a 50 miluje. Takhle to cítím,“ prohlásil Pelta.

Dělalo mu prý dobře, že se s ním scházeli významné osobnosti, že byl sám významnou osobností. To mu dnes trochu chybí. Na druhou stranu, pracovní tlak s tím spojený mu prý neschází vůbec. Zájem, který o něj projevuje policie, ho prý skoro zlomil.

„Policejní zásah a vazba zhoršily můj psychický stav. Měl jsem panickou ataku a skončil jsem na psychiatrii. Když jsem byl na psychiatrické klinice v kleci po Kevinu Dahlgrenovi, bylo to hrozné. Myslel jsem, že je to konec. Bylo to šílené, katastrofa. Takže nějaký větší rozlet zatím neplánuji, i rodina mi říká, že co jsem předvedl, už stačilo. Moje slabina je, že jsem žvanil, že někdy melu a v těch telefonech jsem každému řekl něco jiného, takže policajti z toho museli mít hlavu jako pátrací balon. Když mně volali významní lidé, významní policajti, soudci, státní zástupci, lidé od premiéra nebo z Hradu, asi to vzbuzovalo dojem, že řídím celý svět. Ale lidé, kteří mi volali, neměli vztah ke mně. Měli vztah k fotbalu,“ řekl Pelta.

