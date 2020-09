Propadl jsem panice. Karel Šíp a zážitek s koronavirem

reklama

Koronavirus už přicestoval i do zábavného pořadu Všechnopárty, kde mu úvodní slovo věnoval hostitel a moderátor Karel Šíp. Ten připomenul, že je to teprve podruhé po vynucené půlroční pauze, co se s diváky setkává i v hledišti divadla Semafor. „Já jsem rád, že se to navzdory složité době, době plné nejrůznějších zákazů a omezení prostě daří,“ svěřil se. Anketa Považujete Miloše Zemana za lháře? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 2041 lidí

A jako důvod, proč se to daří, uvedl, že veřejnost je rozdělená na dva tábory. Na ty, co potenciální hrozbu neberou vážně a jsou nad věcí, a na ty, kteří jsou ze všeho vystrašení. „Já za sebe můžu říct, že přebíhám z jednoho tábora do druhého,“ přiznal se bavič a vysvětlil: „Já když sedím doma, tak jsem nad věcí, říkám si, jsou ty lidi blázni. Ale když jsem venku, tak se bojím na cokoliv šáhnout.“

A přidal čerstvý zážitek: „Pár dní zpátky, jak chodím, tak mi myšlenky bloudí. Tak jsem bezmyšlenkovitě šáhnul na kliku nějakýho krámu. Hned jsem si tu chybu uvědomil a propdal naprostý panice. Řekl jsem si, musím domu a umejt se. Nejkratší cestou domu. Protože jsem si okamžitě představil, že na tý klice seděl nějakej virus, kterej jenom čekal, až nějakej vůl na tu kliku šáhne. A že on přeskočí. Tak teď jsem utíkal domu a představoval si, jak ten virus leze po tý ruce, až nahoru, protože to nevidíte. To neni mravenec nebo klíště. A tak jsem si představoval, on takhle leze nahoru, po tý ruce vylez, podlez roušku, to neni žádnej problém, že jo?“

V humorném líčení pokračoval: „Teďka si na tom ksichtě vybral nějakej otvor, třeba nos, vlez dovnitř, do mých útrob a tím jsem se stal hostitelem.“ Proti používání termínu hostitel pak Šíp protestoval, dle něho je to nesmyslné. „Hostinu by rozjel okamžitě, kdyby to bylo tak, starší tělíčka, ty prej jim chutnaj. Tělíčka prolezlý všema možnejma chorobama, to prej je pošmáknutí. Ale mladý tělíčka jim moc nejedou,“ odbočil lehce bavič s tím, že samozřejmě vše dopadlo dobře, jen propadl panice.

Ale slovo hostitel mu stále vadilo. „Já nevím, proč vy odborníci, doktoři, člověku, kterej to čapne, proč se říká hostitel. Já jsem hostitel tady například. Protože sem já hosty zvu. Ale žádnej virus jsem nikdy nikam nepozval,“ uzavřel své příhody s koronavirem Karel Šíp.

