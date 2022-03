Propaganda. Ale ne ruská. Expert se pobavil a ukázal důkazy

reklama

Podle exministra prohrávají Rusové jak v oblasti médií, tak na sociálních sítích. Které jsou plné hoaxů, jež lidé zuřivě sdílejí. Jmenuje například případ ruské lodi a ukrajinských vojáků na Hadím ostrově, kteří ji poslali „do prdele“. Následně pak přišlo od Zelenského prohlášení, že dotyční hrdinně zahynuli a budou vyznamenáni. „Rusové protestovali, že tento příběh není pravdivý, ale nebylo jim to nic platné. Až po dvou dnech ukrajinská strana oficiálně uznala, že těch třináct je podle všeho naživu. Ale koho zajímají korekce? Většina lidí si zapamatuje původní verzi,“ upozorňuje bývalý ministr Smeru.

Dalším hojně sdíleným videem je jak „ruský tank“ přejel v Kyjevě auto. Draxler podotýká, že se nejedná o tank, ale protiletadlový komplex 9K35 Strela-10, který se nachází jak ve výzbroji Ruska, tak Ukrajiny. „Že by si to osamělý šinul ulicemi nepřátelského města je hodně málo pravděpodobné. Není to vyloučené, že se tak stalo, ale o poznání pravděpodobnější je, že ukrajinský řidič ve spěchu, aby zaujal bojové postavení na okraji města, nezvládl řízení,“ míní exministr.

Dodejme, že toto video převzaly například Novinky.cz, které nyní uvádějí, že není jasné, kdo vozidlo řídil, ale nejspíše se jednalo o nešťastnou náhodu. Nicméně, web Extra.cz s odkazem na Novinky.cz uvádí, že se ruští vojáci měli převléci do ukrajinských uniforem a zmocnit se ukrajinské techniky a zamířit do centra Kyjeva.

Kromě toho se na sítích dle Draxlera objevila další falešná videa, například dva roky starý přelet stíhačky nad Moskvou byl vydáván za záběr z Kyjeva a další virál pak prý pochází z počítačové hry War Thunder. „Video ukazující, jak ukrajinská stíhačka trefila ruský Su-35 je vytvořené v leteckém simulátoru DCS. Tento hoax dokonce sdílel twitterový účet samotného ukrajinského ministerstva obrany,“ doplnil. Tzv. „ducha z Kyjeva“ už odhalil i Twitter a varuje, že se skutečně jedná o záběry ze simulace.

„Některé z těchto hoaxů jsou více či méně důvěryhodné. Ale lidé je sdílejí s obrovskou intenzitou,“ varuje bývalý ministr a podotýká, že i ruská média mají čím dál větší problémy. Web hlavní ruské televize Rossija 1 je zablokovaný už dva dny, problémy s webem má i agentura TASS. „Překvapivě“ dobře funguje web Russia Today, ovšem ten pro změnu začínají blokovat poskytovatelé kabelových služeb po celé Evropě.

„A tak se můžete podívat na davy vystrašených lidí v kyjevském metru, ale už se k vám nedostanou obrazy fronty na vodu v Doněcku (velká část města je bez vody). Dozvíte se i o útocích, které nikdy neproběhly (například po několika hodinách dementované vylodění v Oděse), ale nic o tom, co dělá ukrajinská armáda a polovojenské prapory na východě,“ kritizuje neúplný obrázek v médiích bývalý ministr.

Shledává, že mnohé lidi pravda prostě nezajímá: „I válka je pro ně v podstatě fotbalový zápas nebo reality show, potřebují si vybrat stranu a té za každých okolností fandit.“

„A tak vás klidně někdo bude přesvědčovat, že v ruské televizi lžou a tvrdí, že operace probíhá jen na Donbasu, když si na Russia Today můžete za dvě minuty najít příspěvky z minulého týdne o obsazení letiště u Kyjeva, explozích na předměstích a podobně,“ vymezil se bývalý ministr a dodal, že manipulují jak západní, tak ruská média. Ta západní se vůbec nesoustředí na Donbas, ta ruská zase především na něj.

„Ještě jedna věc, máte lidi, kteří si neověří úplně jednoduchou informaci a jsou ochotní vám vykládat, co se říká v ruské televizi, na kterou ani nekoukají. Mezitím si sdílejí úplně bizarní ‚historické‘ memy o tom, koho prý Rusové v minulosti napadli, které jsou z 90 % úplná hloupost,“ vymezil se opět a vysvětlil, proč to lidé dělají. „Ze stejných důvodů, proč se někdo dá k jehovistům, další ke skinheadům, třetí k Hare Krišna. Lidé mají prázdné životy, chtějí někam patřit, pro něco se nadchnout. A ukázat, že ‚dělají dobro‘. V tomto případě tak fyzicky a psychicky náročnou činností jako je kliknutí na tlačítko sdílet a napsat dvě tři věty – je to porovnatelné se životem partyzána nebo interbrigadisty v 30. letech,“ sršel ironií bývalý politik.

Podotkl, že „dobrodějové“ jsou choleričtí a agresivní. „Zkuste někomu, kdo tyto nesmysly sdílí, jemně říci, že je to nesmysl,“ navrhuje. „Není těžké si povšimnout, že pro intelektuálně se tvářící skupinky je nenávist k Rusku přijatelný ekvivalent k rasismu. Vůbec nemají problém je onálepkovat jako nemyslící násilníky, potomky Mongolů, a podobně,“ řekl ještě.

K čemu to vede? Podle Juraje Draxlera k úplně rozhádané, dezorientované a nemohoucné společnosti. „Na orientaci potřebujete respektovat nějaká pravidla, potřebujete schopnost racionálně vnímat. My ji jako společnost nemáme, hýbe s ní lecjaká emoce. A to právě teď, když vstupujeme do zlých časů a potřebujeme schopnost se dohodnout a zorganizovat se,“ shledává.

