Propustili velitele, fandové Ukrajiny slaví, zejména Němcová. Ale přišlo varování

MONITORING SÍTÍ Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu přiletěl z Turecka do své vlasti společně s pěti ukrajinskými veliteli. Ti loni bránili do konce bitvy o Mariupol tamní železárny a ocelárny Azovstal. Z ruského zajetí se dostali v září při výměně válečných vězňů a měli žít do konce války v Turecku. Kvůli porušení této dohody se Rusové zlobí. A právě to také komentuje vývojář Daniel Vávra. „Jsou věci, které se vyplatí dodržovat. Třeba ženevské konvence a oboustranné dohody, které jste uzavřeli,“ poznamenal. Návrat pěti velitelů na Ukrajinu má i českou stopu – přiletěli totiž českým vládním speciálem. „Správná věc ve správný den,“ komentuje to pro změnu senátorka za ODS Miroslava Němcová.

Do vlasti se ukrajinští velitelé vrátili zřejmě díky tomu, že Zelenskyj přesvědčil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby je nechal jít domů, uvedla stanice BBC na svém ruskojazyčném webu. Podle Kremlu Turecko porušilo propuštěním ukrajinských vojáků dohodu s Ruskem, uvedla agentura RIA Novosti.

„Vracíme se domů z Turecka a vracíme domů naše hrdiny. Ukrajinští vojáci Denys Prokopenko, Svjatoslav Palamar, Serhij Volynskyj, Oleh Chomenko, Denys Šleha budou konečně se svými rodinami,“ napsal na twitteru ukrajinský prezident. Zveřejnil zároveň video, na němž je vidět, jak všichni nastupují do českého vládního speciálu, kterým ukrajinský prezident přicestoval ve čtvrtek z Bulharska do Česka a poté se vypravil na návštěvu Slovenska a Turecka, kde jednal s Erdoganem.

???????????? ?????? ? ????????? ? ?????????? ?????? ????? ??????.

?????????? ????? ????? ??????????, ????????? ???????, ?????? ??????????, ???? ???????, ????? ????? ??????? ?????? ?? ???????.

????? ???????!



——



We are returning home from Türkiye and bringing our heroes home.… pic.twitter.com/SLX3RIWPiy — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) July 8, 2023

„Měli zůstat v Turecku do konce války. Denis Prokopenko, Serhij Volynskyj, Svjatoslav Palamar, Oleh Chomenko, Denys Šleha, Pět velitelů-hrdinů z pluku Azov a 36. brigády námořní pěchoty, kteří bránili Azovstal, se na palubě českého speciálu vrátili domů," píše o propuštěných zajatcích novinář Vojtěch Gibiš.

„Na tohle jsem hodně hrdej. Hrdinové z Azovstalu se vrací ze zajetí. Domů si je z Turecka odváží prezident Zelenskyj a letí naším vládním speciálem. Další důvod pochvalně mručet nad naší politikou směrem k Ukrajině,“ konstatuje twitterový profil Dárek pro Putina, tedy organizace, která pro Ukrajinu shání zbraně.

Příspěvek u nich okomentovala senátorka Miroslava Němcová (ODS). „Tím se russáctvo pochlubit nemůže. Správná věc ve správný den. 500 dní hrdinství UA, 500 dní hanby Putina,“ uvádí.

„Velmi symbolické video. Ukrajinští velitelé, kteří bránili Azovstal, se spolu s prezidentem Ukrajiny vracejí z Turecka speciálem České armády. Děkujeme přátelé!“ poděkoval někdejší velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis.

„Jsou věci, které se vyplatí dodržovat. Třeba ženevské konvence a oboustranné dohody, které jste uzavřeli. A to včetně těch s nepřítelem. Pokud si vyměníte zajatce s tím, že už nebudou bojovat, je dobré, aby už nebojovali. Především proto, že pokud to porušíte, nikdo už si s vámi žádné zajatce vyměňovat nebude, protože vám oprávněně nebude věřit ani slovo. Chlubit se s tím, že porušujete dohody a nepříteli a jeho propagandě tak vysloveně nahrávat, mi prijde obzvlášť krátkozraké,“ napsal vývojář Daniel Vávra v reakci na to, že se Rusové za propuštění zajatců z Turecka zlobí.

Podle agentury Unian prezidenta a pětici velitelů v sobotu večer vítali po příletu z Turecka v ulicích Lvova lidé. Propuštění vojáci se podle agentury poprvé setkali s některými svými příbuznými a vystoupili před novináři. „Samozřejmě, to je, proč jsme se vrátili na Ukrajinu. To je náš hlavní cíl,“ odpověděl Prokopenko na otázku, zda se chce vrátit na frontu.

V září přišla zpráva o výměně zajatců, při které se Kyjevu podařilo dostat z ruského zajetí 215 lidí včetně zmíněných pěti velitelů, a to výměnou za 55 ruských nebo proruských zajatců a oligarchu Viktora Medvedčuka, vůdce zakázané proruské strany, jenž na Ukrajině čelil obvinění z vlastizrady.

„Ukrajina se dohodla s Tureckem – mluvil jsem o tom s prezidentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem – že našich pět velitelů, kteří jsou propuštění ze zajetí, bude v naprostém bezpečí, v komfortních podmínkách a pod osobní ochranou tureckého prezidenta. Do konce války,“ sdělil tehdy Zelenskyj. Erdogan řekl, že tato výměna byla výsledkem diplomatických jednání se Zelenským a s Putinem.

