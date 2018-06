Proruské weby o mě šíří dezinformace, zuřil Babiš v rádiu. Třeba o tom, že měl dostat varování od Merkelové kvůli Okamurovi

Česko nemá ani osm měsíců po volbách vládu s důvěrou Sněmovny. Babiš si je jako vítěz voleb a hlavní vyjednavač o nové vládě vědom toho, že je to problém, ale nezdá se mu, že by to byl tak velký problém, jak naznačují jeho kritici.

„Já chápu, že je to problém, že nemáme vládu s důvěrou, nicméně to není nic na tom, že ta vláda pracuje od 14. prosince. Tady se opoziční politici snaží vytvářet atmosféru, že vláda v demisi má jen svítit a topit. To jsou nesmysly, zvlášť teď v létě. Taky odmítám ty dezinformace, že je to nějaký problém na mezinárodní scéně. To jsou ty dezinformační proruské weby, které to zveřejňují,“ rozčiloval se Babiš.

Takovou dezinformací byl podle Babiše i údaj o tom, že se mu dostalo varování od německé kancléřky Angely Merkelové, aby svou vládu neopíral o hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Zprávu přinesl server deníku Die Tageszeitung, který tedy zřejmě podle Babiše šíří dezinformace.

Na rozdíl od svého předchůdce Bohuslava Sobotky (ČSSD) prý mluví se zahraničními politiky anglicky, francouzsky a německy a normálně s nimi jedná.

Pak došlo na Miroslava Pocheho (ČSSD). „Já musím odmítnout, že jsem zradil, že nedržím slovo a tak podobně. Není to prý pravda,“ rozčiloval se Babiš s tím, že debata mezi hnutím ANO a ČSSD se vedla o programových prioritách a o resortech. „Nejednalo se o jednotlivých jménech. Ale to jméno pana Pocheho v mediálním prostoru zaznívalo a pan prezident to kritizoval,“ řekl host.

„V situaci, kdy KSČM říká, že nezvedne ruku pro vládu, kde bude Pan Poche, no tak je jasné, že taková vláda nemůže vzniknout,“ připomněl Babiš s tím, že menšinová vláda bude potřebovat podporu KSČM k tomu, aby měla v Parlamentu většinu. „Teď se mi podařilo přesvědčit pana prezidenta, aby přijal i pana Pocheho. A uvidíme, kam se to bude vyvíjet dál. Nechme to na panu prezidentovi,“ žádal.

„Byla by úplně jiná situace, kdyby komunisti nesouhlasili a pan prezident souhlasil, ale komunisté pro tu vládu musejí zvednout ruce. Samozřejmě že si můžeme říkat, kdo za to může, ale to pak já můžu říkat, že proč nevznikla vláda s ODS, kterou my jsme oslovili. Ono je to strašně jednoduché kritizovat, když jste v opozici,“ vypálil předseda vlády směrem k občanským demokratům.

Teď je tu prý zkrátka situace, že buď pan Poche bude trvat na tom, že chce být ministrem, nebo bude vláda. „Problém pana Pocheho je hlavně problém pana Hamáčka. On o tom jednal s panem prezidentem. Ale chápu, že on má nějakou situaci a ta situace v ČSSD pro něj není úplně jednoduchá,“ zaznělo z úst předsedy vlády.

Ve druhé polovině Babiš jasně řekl, že kvůli Pochemu nepůjde do střetu s prezidentem Zemanem. „Já do takovéhoto střetu nechci jít. Já doufám, že to vyřešíme,“ prozradil dále premiér s tím, že kvůli jmenování Pocheho by se určitě neobracel na Ústavní soud. „Já ty střety nevyhledávám, i když to média milují,“ pokračoval v popisu svého náhledu na situaci host.

V žádném případě prý teď není na stole možnost, že by se zrodila menšinová vláda hnutí ANO tolerovaná komunisty a hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Zatím je prý na stole jen taková možnost, že se zrodí koaliční vláda ANO a ČSSD, ovšem bez Miroslava Pocheho.

Nakonec došlo i na otázku stavby dalších jaderných bloků v Česku. Babiš prozradil, že dál trvá na názorech, že by další bloky jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech měl platit ČEZ.

„Na rozdíl od těch, kteří byli ve vládě přede mnou, nikdy nepodnikali, a tudíž tomu nerozumějí, já mám na to stále stejný názor. ČEZ má velice dobrou finanční bilanci a nemá problém to zafinancovat. ČEZ by to měl garantovat a my jako stát to můžeme až ve druhé řadě podpořit. To je triviální pro podnikatele, kteří tomu rozumějí, ale ne pro politiky, kteří o tom jen žvaní, ale vůbec nevědí, o co jde,“ popouštěl uzdu svému hněvu Babiš.

Se současným šéfem ČEZ Danielem Benešem má prý korektní vztahy, a to i navzdory tomu, že často nesouhlasil s rozhodnutími vedení podniku. „Měli se soustředit na to, aby lidi u nás měli elektřinu a měli levnou elektřinu. To neudělali,“ vyjádřil svůj názor předseda vlády.

