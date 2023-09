Protiofenziva a mír. Putin překvapil slovy o Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku prohlásil, že dodávka stíhaček F-16 ukrajinské armádě nezmění výsledek války, ale jen celý konflikt prodlouží. Starší americké stíhačky Ukrajině dodá Nizozemsko a Dánsko, celkově by se mělo jednat o 61 strojů. Putin také prohlásil, že nechystá další mobilizaci, protože se dobrovolně do ruské armády hlásí tisíce Rusů denně. Za poslední půlrok podle Putina narukovalo přes 270 tisíc lidí. Ukrajina podle něj začne jednat o míru až ve chvíli, kdy jí dojdou zdroje.

V srpnu americký prezident Joe Biden informoval, že jeho administrativa schválila dodávku stíhaček F-16, které mají v arzenálu Nizozemsko a Dánsko. „S ohledem na vytvoření společné koalice na výcvik F-16 souhlasíme s tím, že dalším přirozeným krokem bude předání stíhacích letounů F-16. Darování letounů bude mít zásadní význam pro úsilí související se zajištěním plně funkčního potenciálu F-16 na Ukrajině,“ uvedly obě země ve společném prohlášení.

„Souhlasíme s převodem letounů F-16 Ukrajině a ukrajinskému letectvu v úzké spolupráci s USA a dalšími partnery, jakmile budou splněny podmínky pro takový převod. Podmínky zahrnují mimo jiné úspěšně vybraný, otestovaný a vycvičený ukrajinský personál pro letouny F-16, jakož i nezbytná povolení, infrastrukturu a logistiku. Souběžně s tímto úsilím usilujeme o rozšíření naší koalice a zveme k účasti další zainteresované země,“ dodaly obě země podle informací serveru avicionline.com. Podle slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by se mělo jednat o 19 stíhaček F-16 z Dánska a 42 z Nizozemska.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes na Východním ekonomickém fóru uvedl, že dodávka stíhaček F-16 nezmění výsledek speciální vojenské operace, ale konflikt jen zbytečně prodlouží. Putin komentoval také vývoj války na Ukrajině a zopakoval, že probíhající ukrajinská protiofenziva selhala a nepřinesla žádné výsledky. Ukrajina podle něj začne jednat o míru až ve chvíli, kdy jí dojdou zdroje. „Kyjev ale možná využije případného zastavení bojů k opětovnému vyzbrojení,“ prohlásil Putin s tím, že mírové rozhovory mohou začít, až přestane Ukrajina útočit.

„Až Ukrajina zruší zákaz mírových rozhovorů“

„Rusko může těžko přestat bojovat, když čelí ukrajinské protiofenzivě. Aby byla nějaká šance na rozhovory, musela by Ukrajina nejprve zrušit svůj zákonný zákaz mírových rozhovorů, který si sama uložila, a vysvětlit, co chce. Pak se uvidí,“ řekl Putin.

Rusko prý žádnou další mobilizaci nechystá, protože do armády vstupují dobrovolně tisíce vojáků denně. „Každý den podepisuje dobrovolné smlouvy o vstupu do armády až 1000 až 1500 Rusů. Za posledních šest nebo sedm měsíců podepsalo dobrovolné smlouvy 270 tisíc lidí,“ uvedl Putin.

Spojené státy mezitím podle informací serveru voanews.com oznámily další balíček vojenské pomoci Ukrajině. Podle čtyř amerických představitelů Bidenova administrativa údajně zvažuje, že by Ukrajině dodala také rakety delšího doletu, které by byly vybaveny kazetovými bombami a mohly by způsobit značné škody hlouběji na Ruskem okupovaném území. Poté, co USA v posledních měsících viděly úspěch kazetové munice dodávané v dělostřeleckých nábojích ráže 155 mm, zvažují podle tiskové agentury Reuters dodávku armádních taktických raketových systémů (ATACMS), které mohou doletět až 306 kilometrů, a řízených raket s vícenásobným odpalováním (GMLRS), které mají dolet 72 kilometrů a jsou naplněny kazetovými bombami.

Putin ve Vladivistoku také zopakoval názor, který přednesl již v roce 2006 při návštěvě prezidenta Václava Klause, že vyslání tanků do Maďarska a Československa bylo chybou a Rusko za to nese morální odpovědnost. „Musím vám říct naprosto otevřeně, že samozřejmě neneseme žádnou právní odpovědnost, ale mravní odpovědnost tady je,“ prohlásil Putin v roce 2006, jak informoval server Idnes.cz.

Tento názor na vpád vojsk Varšavské smlouvy očividně nezměnil. „Byla to chyba, v zahraniční politice není správné dělat něco, co poškozuje zájmy jiných národů,“ řekl Putin na otázku moderátora, zda bylo správné, že Sovětský svaz poslal tanky do Budapešti v roce 1956 a do Prahy v roce 1968. „Dávno jsme uznali, že tato část politiky Sovětského svazu byla chybná a vedla pouze k napětí ve vztazích,“ dodal ruský prezident.

Souvislost s aktuálním děním na Ukrajině, kam ruské tanky vstoupily v loni v únoru, Putin na straně Ruska nevidí. Naopak jsou to prý Spojené státy, které poškozují zájmy ostatních národů. „Spojené státy dělají stejné chyby jako Sovětský svaz. Washington nemá žádné přátele, pouze své zájmy,“ uvedl Putin podle informací serveru indianexpress.com.

