Prozradit, co je Bidenovi? Má to háček. Někdejší lékař viceprezidenta Chaneyho promluvil

Debaty o zdraví Joea Bidena v USA neutichají. O slovo se přihlásil lékař ošetřující někdejšího viceprezidenta Dicka Chaneyho – lékař Jonathan Reiner. Chaney se zotavoval z operace, která měla zabránit tomu, aby ho postihl další infarkt. Psal se rok 2001 a někteří novináři si tehdy kladli otázku, zda by Chaney jako viceprezident George Bushe mladšího neměl v úřadu skončit. Reiner byl tehdy u viceprezidenta a jednu věc mu řekl jasně. „Musíte pochopit jednu věc. Pokud si budu myslet, že vhledem k vašemu zdravotnímu stavu nebudete zvládat svou práci, nebudete se mě na to muset ptát, řeknu vám to,“ přislíbil politikovi.

A dnes v rozhovoru pro USA Today zdůraznil, že by se zachoval stejně, snažil by se mluvit na rovinu. I s nejvyššími politiky země. Vyjádřil názor, že by měli jak Biden, tak Trump podstoupit test kognitivních schopností. Jen jedním dechem dodal, že se všichni budou muset nějak srovnat s tím, co testy ukážou.

Johnatan Reiner je profesorem medicíny a chirurgie na Univerzitě George Washingtona.

„Myslím, že oba kandidáti projevili chování, které by potřebovalo provést kognitivní test. Tečka,“ řekl.

Jedním dechem dodal, že Biden je občan jako jakýkoliv jiný, který má právo na zachování lékařského tajemství, takže pokud k tomu nevydá souhlas, nikdo z Bílého domu nesmí vynést podrobnosti na veřejnost.

Reiner v této souvislosti označil za výhodu, že nepatřil k personálu Bílého domu, stál mimo tuto strukturu, navíc se nestaral o prezidenta, nýbrž jen o viceprezidenta a do třetice a především měl před sebou pacienta, který se více staral o své zdraví než o svou politickou dráhu.

Na druhé straně je tu i veřejný zájem. A tady je podle Reinera problém v tom, že v Bílém domě existuje dlouhá tradice, že o prezidentových zdravotních problémech se mlčí. USA Today připomněl, že už v roce 1893 podstoupil prezident Grover Cleveland dvě tajné operace na palubě jachty, aby mu odstranili rakovinný nádor v ústech.

V roce 1919 utrpěl prezident Woodrow Wilson těžkou mozkovou mrtvici, která ho učinila nezpůsobilým k výkonu funkce po zbývající dva roky jeho mandátu. Navíc se ukázalo, že o svých problémech s cévními příhodami věděl 16 let a po celou dobu svého politického života je zamlčoval.

Zdravotní obtíže měl i Franklin Delano Roosevelt. Na konferenci v Jaltě, pár měsíců před svou smrtí, existovaly dokonce obavy, že si správně nepamatoval, co bylo dojednáno.

Prezident John F. Kennedy podle USA Today trpěl Addisonovou chorobou, vzácnou poruchou, při které tělo nevytváří dostatek určitých klíčových hormonů. Nemoc lékaři objevili v prezidentových třiceti letech, ale Kennedy o ní nikdy nemluvil na veřejnosti. I když existovala možnost, že mu může přivodit smrt.

Podle této zprávy z února 2024 Biden užívá pár léků: statin Crestor k prevenci srdečních onemocnění, stejně jako asi třetina všech způsobilých dospělých; lék na ředění krve Eliquis, který také snižuje riziko srdečního infarktu a mrtvice; dva léky proti refluxu, Pepcid a Nexium; a léky na sezónní alergii Allegra a Dymista nosní sprej.

Také se „pozoruhodně zavázal“ používat přístroj CPAP k léčbě spánkové apnoe, což je stav, který vede k častému probouzení během noci, a pokud se neléčí, je spojován se zvýšeným rizikem srdečních chorob a předčasným úmrtím. Lékařský tým také přezkoumal jeho ztuhlou chůzi a rozhodl, že se „od loňského roku nezhoršila“. Rentgen potvrdil dříve diagnostikovanou artritidu.

Trump naproti tomu po léta nezveřejnil žádné lékařské informace. „Ani nevíme, kolik váží nebo jaké léky bere,“ řekl Reiner. „Ani nevíme, co se stalo v listopadu 2019, když byl v sobotu odpoledne naléhavě převezen do zařízení Waltera Reeda,“ dodal.

Biden na nedávné tiskové konferenci, kde hodinu odpovídal na dotazy, tvrdil, že při první letošní debatě s Trumpem nepodal nejlepší výkon, protože v daném týdnu přelétal patnáct časových pásem. CNN však upozornila, že Biden v této věci, a nejen v této věci, neříkal pravdu.

„Ve skutečnosti se vrátil do USA z Evropy dvanáct dní před touto debatou, 15. června. Biden se 15. června zúčastnil fundraisingu v Los Angeles, 16. června se vrátil do Bílého domu a 20. června odjel do Camp Davidu na intenzivní debatu. V Camp Davidu zůstal až do dne prezidentské debaty CNN proti Trumpovi, která se konala v Atlantě,“ napsala CNN.

A další příklad.

Když novinář řekl Bidenovi, že agentura Reuters informovala, že vedení odborového svazu United Auto Workers se obává Bidenovy schopnosti vyhrát volby, Biden odpověděl: „UAW mě podpořily, ale pokračujte.“ Bidenovo tvrzení, že ho UAW podpořily, je přinejlepším zavádějící. UAW oznámily, že podporují Bidena 24. ledna, před více než pěti měsíci.

A pokud jde o střelbu na Trumpa, Biden atentát odsoudil.

„Biden vyzval k ukončení politického násilí poté, co byl republikánský vyzyvatel Donald Trump během sobotního shromáždění střelen do pravého ucha, a Bidenova kampaň pozastavila veškerou politickou komunikaci včetně útočných reklam,“ napsala k tomu agentura Reuters.