Prskají a chtějí zakazovat! Aby nebyli za blbce, musí publikovat i to, co se jim nehodí. Radní Kňourek ukazuje, co se tradičním médiím nehodí do krámu

A nejde jen o zmíněnou časovou prodlevu, ale i o skutečnost, že se některé „nevhodné“ zprávy nakonec po pár dnech v hlavním proudu vůbec objeví. Tento trend souvisí se stále větší mediální rolí „alternativy“, a možná i, což bych si velmi přál, se změnou novinářského počítání v některých redakcích. Zkrátka a dobře: alternativa otevře téma, seznámí s ním za pár hodin stovky tisíc lidí, tím vytvoří tlak na hlavní stoku, a ta, aby kvůli svému mlčení nevypadala úplně blbě, po pár dnech váhání informaci rovněž zveřejní. Nedivme se pak všem těm cenzorům (vulgo bojovníkům proti dezinformacím), že tak prskají a chtějí šiřitele jim nepohodlných zpráv ekonomicky vyhladovět, zakázat, či rovnou zavřít. Učitelů měli v minulosti dost, také jim, jako v každé totalitě, existence různých informačních zdrojů nevoněla.

Přímo ilustrativní ukázkou výše uvedeného je kauza německé televize a rozhlasu WRD, kde dívčí dětský sbor zpíval veselý song o babičkách, kteréžto láskyplně vykreslil jako ekologické svině.

Zpráva se podle mého „google průzkumu“ poprvé objevila v českém mediálním rybníčku 28. prosince, kdy ji přinesly například servery echo24.cz, parlamentnilisty.cz, narodninoviny.cz, svobodny-svet.cz či nastvanematky.cz. O den později si hnusu z dílny německého veřejnoprávního klimajugendu všimli žurnalisté z bulvar.cz či cz.sputniknews.com a 30. prosince pak borci třeba i idnes.cz, blesk.cz či vlasteneckenoviny.cz. A 31. prosince se u klávesnic konečně probudili i novináři z novinek.cz, zřejmě v tento den chtěli z kauzy udělat silvestrovský vtípek. To se jim vlastně nakonec povedlo, posuďte sami: „V satirickém klipu chór dívek s rozzářenýma očima a nepřetržitě se usmívajícím sbormistrem vyčítá babičce, že jí každý den laciné kotlety z diskontu, protože jsou dobré a skoro nic nestojí, k doktorovi jezdí svým SUV, přičemž u toho předjíždí dva dědečky s chodítky. Refrén opakuje „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“‚ „Moje babička je staré ekologické prase“ na nápěv německé zlidovělé dětské písně Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad (Moje babička jezdí v kurníku na motorce).

Z celé této pasáže bych vyzdvihl slovo „satirický“, kterým se dnes běžně omlouvají fašounské výstřelky liberálně-demokratických džihádistů. Vzpomínám si, jak na Slovensku nedávno student „elitního“ bratislavského gymnázia Emil Hodál napsal na sociálních sítích o vlastenecky smýšlejících lidech, že „budou první, které budeme po vítězství Zuzany Čaputové střílet“. K tomu ještě dodal: „Nech skape slovenská štátnosť aj samostatnosť!“ I on se tehdy omlouval s tím, že šlo o satiru. Dokážete si představit ten sluníčkářsko-mediální jekot, kdyby někdo něco takového prohlásil o homosexuálech nebo cikánech?

Jistý čtenář novinek.cz zmíněné okomentoval perfektně: „Je zajímavé, že zde na Novinkách se tato zpráva objevuje téměř týden potom, co se to stalo. Mnohem dříve se zpráva s různými komentáři objevila na méně známých a jistě i mnohem méně placených webech. Že by Novinky čekaly se zveřejněním zprávy až na schválení? Nemají být novináři ‚hlídacími psy demokracie‘ a zveřejňovat cokoliv, co by demokracii v plném významu tohoto pojmu mohlo ohrožovat a nečekat, až to někdo ‚nahoře‘ schválí? (Ne)vážení novináři, jste korouhvičkou v rukách mocných tohoto světa, kteří sice mají plné huby demokracie, ale kterým na ní pramálo záleží, neboť ta je v přímém protikladu s jejich zájmy. Nezávislá novinařina je konkrétně pro vás a vaše chlebodárce nepřítelem, který musí být zničen. Tak ji musíte pojmenovávat hanlivě (konspirace, fake news, dezinformace...), aby podle vás ‚tupé masy‘, nabyly přesvědčení, že jedině vaše zprávy jsou ty jediné pravdivé. Ale nemylte se. Ty ‚tupé masy‘ se sice pomalu, ale jistě, probouzí.“

Stejně buďme rádi, že se v éteru taková témata objevují, protože mnoho lidí prohlédne, kam se společnost řítí. Stigmatizace nepohodlných tvoří základy blížícího se průseru, vzpomeňme si, jak se z pěstěné nenávisti ke státům, národům, etnikům či společenským třídám rodí velká neštěstí. Útoky na starší generaci jako problém nevidí třeba v názorovém oddělení Českého rozhlasu Plus, odkud se v podstatě každý měsíc dozvídám, že vhodných komentátorských kádrů je v Česku tuze málo, a tak raději zavoláme osvědčeným Šídlovi, Honzejkovi nebo soudruhu Leschtinovi, aby nám z výšin něco pěkného pověděli o Zemanovi, Babišovi, Klausovi, Okamurovi a zaprděných Čecháčcích plných rasismu, xenofobie a jejich univerzální nenávisti vůbec. Proto se nedivím, že je jako přecitlivělé humanisty kauza babiček-čuňat nijak nezaujala.

„Ekosvině“ zkrátka kazí jejich dílo, měli by naskákat do moře jako lumíci, jinak ten uhlík nezlikvidujeme. Nevím, který nenáviděný prvek Mendělejevovy tabulky bude další na řadě. Navrhuji kyslík, jeho absence ve vzduchu by problémy lidstva jistě vyřešila.

O seniory je v poslední době obrovský zájem. Stále častěji se dovídáme, jak jejich myšlení ovlivňují zákeřné dezinformace, jak nechápou to dobro, které se z kaváren nejen pražských line, jak v moderní době neumějí analyzovat informace a pak „špatně“ volí. Nedávno jsem skoro uronil nad projektem novináře Filipa Titlbacha, který až s dojemnou péčí o informační blaho našich seniorů chce mezi nimi zastavit přeposílání zavádějících či lživých e-mailů. Podle něj bychom měli babičkám a dědečkům hlídat, co jim do mailů chodí, a vysvětlovat jim, že ne všechny přeposlané zprávy od jejich kamarádů se zakládají na pravdě. Doporučuje, abychom jim nabídli alternativu, kde hledat ověřené informace. Takže jsem to u otce zkusil, dostal například zprávu, že druhou světovou válku rozpoutal Sovětský svaz. Nechtěl tomu věřit, není totiž ve svém věku hloupý. Ale přesto jsem mu na základě apelu Filipa Titlbacha doporučil, ať si přečte pár dnů starý článek na toto téma na České pozici z pera Jana Schneidera s titulem „Jak překrucováním historie hnědne Evropa“. Doporučuji i vám. Každopádně mi Titlbachova aktivita připomíná několik let starý stupidní předvolební klip Přemluv bábu, kde Martha Issová a Jiří Mádl prosí mladé, aby staříky přesvědčili k volbě „pravice“.

Suma sumárum, někteří zoufalci se z dříve narozených snaží dělat neschopné a nesvéprávné idioty, svým chováním je urážejí a byli by nejraději, kdyby měli omezená práva, nejlépe to volební. Přitom právě dnešní senioři svým umem a pílí vybudovali infrastrukturu naší republiky, díky nim mají lidé třeba na sídlištích při okraji Prahy kde bydlet. Jsou nositeli vzpomínek a zkušeností, prožili si své, odmítají přeskakovat z jedné totalitní ideologie na druhou. Vidí za horizont, proto je chtějí umlčet. K tomu signifikantně jeden z čtenářských komentářů pod aktuálním článkem o kyjevských pochodech oslavujících nácka Stepana Banderu na novinkách.cz. „V komentech opět názory gerontů (což by omlouvalo) či jiných pomatenců, kteří zamrzli na výkladu dějin poloviny 20. století. Masový vrah Stalin je opěvován a slaven, kontroverzní Bandera apriori odsouzen. Zubatá zapracuj, dějiny lze objektivně posoudit jen s odstupem času.“

