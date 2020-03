Průmysl jde do kytek a Toman si prosadil penízky pro kámoše zemědělce? Svobodný Pajonk zuří

Politikovi Tomáši Pajonkovi se nelíbí, že stát rozhodl o finanční pomoci kvůli koronaviru primárně zemědělcům. „Ale opravdu jsou nyní prioritou zemědělci??? Každého se krize dotkne, ale poptávka po zemědělských produktech IMHO zásadně neklesne. Průmysl jde do kytek, lidé bez trvalých pracovních smluv jsou na dlažbě a Toman si pro své kámoše prosadil navíc penízky,“ napsal na Facebooku. O co jde a co se mu nelíbí? Komu potravinová soběstačnost prospěje?

Tomáš Pajonk je zastupitel za Zlínský kraj, bývalý předseda Svobodných, tedy pravicové euroskeptické strany, a podnikatel, jehož velmi úspěšná rodinná firma SolverTech stojí za optimalizací dopravy pro různé společnosti, tedy zajišťuje logistiku tak, aby objednaný produkt přišel včas a správně. Ten si ve svém příspěvku stěžoval, jak stát bude finančně pomáhat těm, kterých se prý koronavirová krize příliš nedotkne.

Pajonkovi se nelíbí, že stát bude pokračovat v dotacích pro IT, ale pak hlavně do zemědělství. To je prý chytře zahráno, neboť si toho nikdo moc nevšimne, navíc všichni budou tleskat pomoci. „Pomoc ‚malým a středním‘ zemědělským firmám... Kdo má trochu fantazie, tak si dobře dovede představit, jak a kde nakonec peníze skončí a zda to bude opravdu v rodinných ‚biofarmách‘, kde se staříček se stařenkou věnuje koze Róze a mlíčko prodávají za pár korun lufťákům (či jiné podobné verze pastorální idyly nového ‚bio‘ zemědělství orientovaného na zážitek, a ne na skutečnou racionálně kvalitní produkci),“ pokračoval.

Dále se tázal, zda jsou skutečnou prioritou zemědělci, jelikož krize se sice dotkne každého, ale dle Pajonka poptávka po zemědělských produktech neklesne. „Průmysl jde do kytek, lidé bez trvalých pracovních smluv jsou na dlažbě a Toman si pro své kámoše prosadil navíc penízky. Vidíte, že i v krizi, která je naprosto reálná, jde některým skutečně pořád jen o to jak nahrabat sobě a svým věrným,“ popsal.

Ke konci příspěvku dodal, že snaha o potravinovou soběstačnost je sen struktur, co ovládají naše zemědělství. „Mít národ jako rukojmí a nuceného odběratele všeho, co uděláte, je skvělý business,“ napsal doslova. „Ano, mít zemědělskou produkci jako pojistku je super. Ale to stát IMHO (In My Humble Opinion čili dle mého skromného názoru; pozn. red.) nedělá, situace s ochrannými pomůckami vám může napovědět, jak by vypadala krize v zásobování potravinami, kdyby se jí chopila vláda,“ zakončil.

Tomáš Pajonk reagoval na tiskovou zprávu vlády, která byla o tom, že čeští zemědělci a producenti potravin dostanou na pomoc se zvládnutím současné krize celkem až 4,3 miliardy korun navíc z rozpočtové rezervy státu. Rozhodla o tom včera vláda.

„Hlavním smyslem námi navržených opatření je zajištění potravinové soběstačnosti našich obyvatel a podstatné navýšení výrobních kapacit potravinářského průmyslu. V současné krizové situaci se ještě více ukazuje zásadní význam tuzemského zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman. Více jsme o tom psali ZDE.

