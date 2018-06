Průzkum nálad v Bavorsku, který paní Merkelové přidělá další vrásky

Na německé politické scéně to už nějakou chvíli pořádně jiskří. Německé kancléřce Angele Merkelové, která vede zemi našich západních sousedů od roku 2005, hrozí, že se jí její současná vláda sesype jako domeček z karet. Svou CDU vede dál, jenže nynější ministr vnitra ze sesterské CSU Horst Seehofer dává najevo, že už s Merkelovou v podstatě nemůže spolupracovat. Velmi se totiž liší jejich pohledy na řešení migrační krize. A pokud by Merkelová přišla o podporu poslanců, její politická pozice by nesmírně oslabila.

Publicistka Lucie Sulovská upozornila na sociální síti Facebook na průzkum, který možná ještě přidělá vrásky na čele paní Merkelové. Naznačuje totiž, že většina dotázaných obyvatel Bavorska je nakloněna tomu, aby zdejší nejsilnější politická strana CSU odešla z vládní koalice, pokud se jí nepodaří prosadit plány Horsta Seehofera na řešení migrační krize.

„Bavorský průzkum: Jste pro, aby CSU odešla z vládní koalice, pokud se nepodaří prosadit Seehoferův plán?

55 % rozhodně ano

15,6 % spíše ano

8,7 % spíše ne

15,4 % určitě ne“

Sulovská by prý ráda věděla, jak na tento průzkum ministr vnitra Seehofer zareaguje, když si tolik přeje, aby CSU znovu jasně ovládla bavorskou politickou scénu. V posledních volbách CSU oslabila. Nejeden tradiční volič křesťansko-sociální unie (CSU) v posledních volbách raději dal svůj hlas Alternativě pro Německo (AfD).

Jsem zvědavá, co s tím bude Seehofer dělat při posedlosti CSU získáním většiny v zemských volbách.

