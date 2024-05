Poslankyně Eva Decroix (ODS) opět zaujala na sociálních sítích. Rozhodla se přehnaně parodovat parlamentní opozici, jež vládě aktuálně vyčítá protlačení korespondenční volby, která v pátek prošla druhým čtením do závěrečného schvalování. Decroix si na pomoc vzala polární záři, která v pátek zazářila nad Českem.

„Fyjalo voctup! Tohle je vrchol,“ započala poslankyně ODS Decroix svůj facebookový příspěvek. V něm si, po páteční sněmovní při o korespondenční volbu, dělá podivnou srandu z opozičních stran ANO a SPD. Ty by podle ní byly zřejmě schopny Fialovi přičíst i úkazy na nebi a tvrdit, že je využívá pro své politické zájmy.

Vše v narážce, že v pátek večer a v noci na sobotu zaplavila Česko polární záře, nejsilnější za posledních dvacet let. Nebe hrálo barvami a někdy i těmi fialovými, na které Decroix naráží především.

„Fyjalovo nebe protlačila skandálně pětikolka. Naschvál během českého hokeje, aby to viděli jen Ukrajinci. Český spící důchodce je nechutně okraden Fyjalovým nebem. Česká ekonomika je bez elektronické on-line kontroly výběru zdanění nedemokratickým Fyjalovym nebem drancována jako nikdy v historii. Fyjalovo nebe je do nebe volající dvojí metr, neb kdo nefotil, nebude mít lajky. Fyjalovi poslanci zase nepřišli do práce, když se hlasovalo po mimořádné zkrácené třídenní debatě o ničem o návrhu na zákaz Fyjalovy oblohy,“ snaží se Decroix parodovat výtky opozice vůči Fialovo vládě.

A v podobném duchu pokračuje: „Fyjalově vládě vůbec nezáleží na téhle zemi, protože v Bruselu nevetoval hlasy všech států světa Fyjalovo nebe. Jednací řád byl bezprecedentně porušen, když Fyjalova vláda dopustila, aby všem, co neměli při focení svetr, byla zima. Kdyby Fyjalovi záleželo na Česku, zařídil by na nebi národní trikoloru. Fyjalovo nebe nehorázným způsobem otevírá dveře migrantům všech barev bot a čísel popisných do české krajiny. Fyjalova vláda absolutně nepochopitelně nemá v položce rozpočtu územního kosmického rozvoje náklady na obecní a krajské pampelišky pošlapané během focení a ohrožuje tak rozvoj národního včelstva ve prospěch prozápadních čmeláků. Toto je obzvlášť tragické pro motýle. Fyjalova vláda nemůže déle skrývat jasné propojení Fyjalovoviny na nebi na korupční hnutí Božímetr a Kaplička,“ předvádí poslankyně ODS svou bujnou fantazii.

Následně se ve spojitosti s příběhem o polární záři rozepisuje, jak parlamentní opozice slibuje, že napraví, co podle ní Fiala na nebi způsobil: „My demokraté, pevní v hodnotách hnutí našeho guru, pevně věříme, že v zájmu našeho lidu, bylo ústavně zajištěno, aby z úkazu nemohli čerpat sousedé, kteří se o tento výdobytek našich minulých vlád a těžké opoziční práce, nijak solidárně nezasloužili. Pávi včetně! A slibujeme na diplomovou práci našeho guru, že všichni, kteří bez oprávnění guru čerpali jakékoliv výhody, které neprošly kontrolou na vrátnici politické odnože Afrohertu, budou neprodleně zasložkováni. Jsem zděšena a Peťulína budou zítra zcela objektivně informovat o hrůzách Fyjalovy noci a podnítí pár demonstrací, na které se dostaví alespoň statisíce fiktivních profilů. Fyjalovy noci nelze v upřímném národoveckém zájmu akceptovat! Země, které toto Fyjalovo šílenství způsobily, uvedeme na seznam nepřátelských mocností aspoň na vždy a přestaneme od nich brát naoko dotace. Rozhodně nebudeme pod Fyjalovou oblohou šoupat nohama a v zájmu našeho českého lidu svoláme mimořádnou schůzi všech Odborových komor, ve kterých máme většinu a budeme důrazně požadovat konec Fyjalových nocí!“ zakončuje Eva Decroix svůj komentář, pod který se podepisuje jako „opozice“.

V dalším příspěvku si místopředsedkyně ODS postěžovala, že jí lidé píší ošklivé věci do komentářů a zauvažovala, zda má tuto funkci u svých příspěvků vypnout.

