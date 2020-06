První výzkum po karanténě: Někoho „vomejou“, jiné klepne pepka, a ti ostatní už míří na krchov… Jenom Babiš a Okamura mohou slavit

Podle nejnovějšího průzkumu volebních preferencí a volebního potenciálu by poslanecké volby s velkým náskokem vyhrálo hnutí Andreje Babiše, které by aktuálně získalo 29,6 procenta. Naopak pětiprocentní hranici pro vstup do sněmovny by nepřekonala TOP 09 či KSČM. Vyplývá to z šetření agentury Phoenix research. Průzkum byl proveden ve dnech 1. 6.–10. 6. 2020 na vzorku 1081 respondentů po celé České republice.

reklama

Anketa Kolik dostane Babišovo ANO v parlamentních volbách 2021? Nad 35 % 74% 30-35 % 16% 25-30% 6% Pod 25 % 4% hlasovalo: 5384 lidí Pokud by se volby do sněmovny konaly v červnu, vítězem by bylo opět hnutí ANO, které by aktuálně volilo 29,6 procent všech dotázaných. Potenciál hnutí ANO je dokonce 38,5 procenta. Na druhém místě by se umístili Piráti, které by volilo 13,5 procenta voličů a jejich potenciál je na čísle 16,2 procenta.

Do Poslanecké sněmovny by se také dostala ODS, SPD a KDU-ČSL. ODS by volilo 9,5 procenta všech respondentů, přičemž její potenciál je 11,5 procenta. O necelé procento pod ODS se umístilo hnutí Tomia Okamury SPD, to by získalo 8,8 procenta a co se týče volebního potenciálu, tak ten dosahuje 11,7 procenta. Do sněmovny by také těsně proklouzla KDU-ČSL, kterou by volilo 5,1 procenta dotázaných. Lidovecký potenciál se pohybuje na 6,8 procenta.

Pod branami Poslanecké sněmovny by se v současné době umístila vládní ČSSD, které vyjádřilo podporu 4,2 procenta dotázaných, přičemž její volební potenciál je 5,3. Oproti květnovému výzkumu by se do sněmovny nedostalo ani hnutí Václava Klause ml. Trikolóra, které v květnu získalo 5,3 procenta hlasů, v aktuálním červnovém průzkumu mu však vyjádřilo podporu jen 3,8 procenta oslovených. Potenciál se pohybuje na 4,2 procenta.

STAN by v současné době volilo 3,6 procenta, a co se týče volebního potenciálu, tak ten se umístil na pěti procentech. Se stejnými procenty by se umístila také KSČM, hlas by jí dalo také 3,6 procenta voličů.

Nejdále sněmovně zůstala TOP 09, kterou by volila dvě procenta všech respondentů. Strana Miroslava Kalouska se tak pomalu může loučit s vrcholovou politikou.

PREFERENCE A POTENCIÁL ČERVEN 2020 | sběr: 1. 6.–10. 6. 2020

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.