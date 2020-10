Prymula, Gott, Píka a další. Zeman vyznamenal 38 osobností

reklama

Prezident republiky se rozhodl ocenit tyto osobnosti:



Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, genmjr. v.v. Františka Cháberu



Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy, in memoriam, Karla Gotta



Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, plk. Josefa Koukala



Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy genmjr. v.v. Ing. Miloslava Masopusta



Řádem Bílého lva vojenské skupiny I. třídy, in memoriam, divizního generála Heliodora Píku



Řádem Bílého lva občanské skupiny I. třídy prof. MUDr. Romana Prymulu, CSc., Ph.D.



Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c.



Medailí Za hrdinství Janu Březinovou



Medailí Za hrdinství, in memoriam, nstrm. Petra Langa



Medailí Za hrdinství prap. Vladimíra Šupu



Medailí Za zásluhy MUDr. Jiřího Běhounka



Medailí Za zásluhy Karla Brücknera



Medailí Za zásluhy Ing. Tomáše Cihláře, CSc.



Medailí Za zásluhy Josefa Černého



Medailí Za zásluhy prof. PhDr. Petra Čorneje



Medailí Za zásluhy Ing. arch. Vladimíra Dohnala



Medailí Za zásluhy Josefa Dvořáka



Medailí Za zásluhy Evu Erbenovou



Medailí Za zásluhy Jaroslava Faltu



Medailí Za zásluhy MgA. Václava Fantu



Medailí Za zásluhy, in memoriam, Karla Fialu



Medailí Za zásluhy doc. Ing. Františka Hezoučkého, Ph.D.



Medailí Za zásluhy prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.



Medailí Za zásluhy MUDr. Jaroslava Matýse



Medailí Za zásluhy plk. Ing. Daniela Miklóse



Medailí Za zásluhy Václava Nedomanského



Medailí Za zásluhy PhDr. Petra Nováčka



Medailí Za zásluhy, in memoriam, Jiřího Ošeckého



Medailí Za zásluhy Jana Rýdla



Medailí Za zásluhy plk. gšt. v zál. PhDr. Eduarda Stehlíka, Ph.D., MBA



Medailí Za zásluhy Josefa Šmukaře



Medailí Za zásluhy plk. Ing. Petra Šnajdárka



Medailí Za zásluhy Mgr. Pavla Trávníčka



Medailí Za zásluhy Ing. Tana Trinha



Medailí Za zásluhy MUDr. Radima Uzla, CSc.



Medailí Za zásluhy prof. MgA Alenu Štěpánkovou Veselou



Medailí Za zásluhy brig. gen. Martina Vondráška



Medailí Za zásluhy PhDr. Petera Weisse, CSc.

