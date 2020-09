Prymula? Miroslava Němcová se bojí

Miroslava Němcová z ODS opět na svém facebooku zaútočila na premiéra Andreje Babiše. Vláda se v době koronaviru ukázala jako neschopná a Babiš musí někoho dát před sebe jako štít. Prymula byl od začátku ve službách Zemana. A Vojtěch? Možná byl slušný, ale co čekal? Opravdu netušil, co je to za spolek…? „Snad to neznamená posun, který se bojím, že to znamená.“

Němcová začala svůj post řečnickou otázkou: „Ministr skončil, prý byl moc slušný. Premiér zůstává, protože je...?“ a přidala: „Když Adam Vojtěch na tiskové konferenci oznamoval, že odchází z funkce ministra, byl viditelně otřesený. Nevypadalo to na jeho vlastní rozhodnutí. Tomu, že byl po poradě premiéra s prezidentem obětován, nasvědčuje i nevídaný chvalozpěv premiéra na jeho adresu. Tak se to v palermských rodinách dělá. Zlikvidovanému vystrojit opulentní rozloučení. O co jde ve skutečnosti?“

Němcová vysvětluje: „Chaos v řízení státu během koronaviru dosáhl vrcholu. Sliby nás stály půl bilionu korun a půl roku času. Preference Babišova hnutí zamířily dolů, volby jsou za deset dní. Bez obětního beránka by se na špalku mohla brzy ocitnout hlava samotného šéfa.“

Premiér byl podle Němcové donucen aktivovat ústřední krizový štáb. „Zásadně to odmítal, nechtěl, aby se před volbami mohl více ukazovat ministr Hamáček. Výběrem Prymuly eliminoval i toto riziko. Všichni se soustředí na ‚novou hračku‘, do voleb by to mělo vydržet.“

„Vláda je oprávněně pod palbou kritiky. Premiér se potřebuje za někoho schovat a znovu se vynořit, až se to uklidní. Nechá ministrovi Prymulovi volné ruce a až vše skončí, vysvětlí nám, že by to dělal jinak a za nic nemůže,“ domnívá se politička, která nyní kandiduje do Senátu.

Němcová dále také popisuje eskapády Romana Prymuly z doby, kdy řídil nemocnici v Hradci Králové: „Ministr Prymula ne a ne získat bezpečnostní prověrku. Jako oddaný stoupenec Miloše Zemana řídil nemocnici v Hradci Králové a zakládal zde centrum čínské medicíny. Záměr zkrachoval. Firma Prymulovy dcery dostávala od této nemocnice rozsáhlé zakázky, 30 milionů z nich přišlo na Prymulův účet. Byl zároveň v čele nemocnice i prokuristou firmy své dcery. Střet zájmů jako vyšitý. Z nemocnice musel odejít.“

I přesto se epidemiolog prý dobře uchytil: „Po čase se stal zaměstnancem ministerstva zdravotnictví. Jako podřízený ministra Vojtěcha svému šéfovi udatně mydlil schody. Nakonec se stal poradcem premiéra. Co Vojtěch se svým týmem navrhl, to premiér s Prymulou měnili. Fakticky tak rozhodovali oni dva. Za dosavadní průběh nese tedy Prymula stejnou odpovědnost jako Vojtěch. Ten ale musel odejít, prý byl moc slušný, říká premiér. Prymula touto vadou zřejmě netrpí.“

Na závěr se také obula i do odcházejícího Adama Vojtěcha: „Ministr Vojtěch již nebyl schopen prosazovat a hájit kroky svého úřadu. Byl opakovaně veřejně premiérem ponižován. Jeho pozice byla den ode dne méně důstojná. Ale co čekal? Opravdu netušil, s kým se dal do spolku? Spolupodílel se na transformaci státu na firmu. To, že ho ve funkci střídá plukovník, snad neznamená posun, který se bojím, že to znamená.“

