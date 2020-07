Prymula natvrdo: Povinné roušky se nejspíš vrátí. Ale na podzim je lidé skousnou lépe

reklama

Epidemiolog Roman Prymula v rozhovoru pro Seznam zprávy poznamenal, že se muselo počítat s tím, že po rozvolnění opatření narostou počty lidí, kteří prodělají nemoc covid-19. V tuto chvíli tedy ještě nevidí důvod opět utahovat šrouby. Současně však trval na tom, že je třeba důkladně dosledovat všechny kontakty nakažených osob, aby se podařilo hned v zárodku zarazit případný koronavirový požár s lokálním ohniskem.

Situace v Karviné podle Prymuly ukazuje, jak se lokální epidemický požár může rozhořet, když se nepodchytí včas.

Prý se budeme muset mít na pozoru i na podzim, až se k životu opět probudí chřipkové viry spolu s virem koronaviru. Pak podle epidemiologa přijde čas vrátit se k nošení roušek.

„Pokud bychom měli volit mezi rouškami a tím, že lidé nebudou chodit do podniků, nebudou chodit do škol, tak si myslím, že nošení roušek je poměrně malé zlo. Byť to obtěžuje. Ale budeme v podzimní sezoně, která už nás nebude trápit vysokými teplotami, je to skousnutelné. Druhá věc je, že se už zřejmě nepůjde do režimu nošení roušek v zevním prostředí, ale bude to otázka vnitřních prostor, městské hromadné dopravy, hromadné dopravy obecně,“ zdůraznil Prymula.

„Plátěné roušky se osvědčily, byť to byla nouzová záležitost. My jsme v tomto byli překvapivě průkopníkem a teď, když se podíváme na Západ, tak oni ty roušky nosí v podstatě více, než jsme je nosili my v tuto dobu. Je plně verifikováno, že to opatření je účinné. Úplně si nedovedu představit, že bychom používali ty jednorázové roušky v takovémto masivním rozsahu. To bychom museli nakupovat nějakých 300 milionů roušek za měsíc. Pokud budou roušky nějakým způsobem požadovány, tak by to měly být ty plátěné, které jsme nosili,“ pokračoval Prymula.

