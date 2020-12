Prymula nechce zodpovídat za očkování. Nedá se to řídit ze čtyř míst, vysvětluje

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula nebude vládním zmocněncem pro očkování proti koronaviru. Nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítl. Vadí mu systém, jakým by se mělo očkování řídit. Řekl to serveru Seznam Zprávy. Prymula přitom na začátku týdne uvedl, že by případnou nabídku přijal. Nakonec se však rozhodl jinak. Vysvětlil proč.

Prymulovi vadí, že by se očkování řídilo zvlášť z úřadu vlády a zvlášť z ministerstva zdravotnictví. "Rozhodl jsem se tak, protože není možné to řídit ze čtyř míst. Je tady už jeden koordinátor a tím je pan Zdeněk Blahuta. Dominantně je všechno na ministerstvu, takže by nedávalo logiku to řídit mimo to," řekl serveru. Je ochoten radit a pomáhat, ale nechce nést odpovědnost za něco, co se podle něj nedá řídit z externí pozice.

Podle některých expertů i zástupců opozice Česko v přípravě na očkování zaspalo a má zatím jen obecnější strategii. Odborníci poukazují na situaci v Německu, které má už očkovací centra, zajišťuje personál a sestavuje časový harmonogram u jednotlivých skupin. Podotýkají také, že se jedna z vakcín převáží a skladuje při teplotě hluboko pod bodem mrazu, bude tedy nutné přesně vědět, kdy, kde a pro koho se tento materiál využije.

První dodávky vakcíny od firmy Pfizer, pokud ji EMA schválí 21. prosince, mají do ČR dorazit mezi vánočními svátky a Novým rokem. "První symbolická dávka je do všech zemí stejná. To je symbol toho, že v celé EU začínáme testovat," řekl dnes ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do Česka má začátkem roku přijít od této firmy 277 000 dávek, celkem jí má objednáno čtyři miliony dávek. Pro vytvoření imunity jsou třeba dvě dávky vakcíny.

Babiš při sněmovních interpelacích uvedl, že prvních deset krabic obsahujících 9 750 dávek dorazí do Česka podle nynějších předpokladů v neděli 27. prosince. Dodány budou do motolské nemocnice.

Celkově je pro Česko objednáno očkování pro 6,9 milionu lidí od pěti různých výrobců. Nejvíc dávek by mělo dorazit ve druhém a třetím čtvrtletí, dodávky jsou naplánovány až do roku 2022.

Jako první budou očkovaní zdravotníci z nejrizikovějších pracovišť, kteří pečují o pacienty s covidem-19. Mezi prvními budou také senioři a mladší lidé s vážnými chronickými nemocemi. Očkovat se má asi na 200 místech ve zdravotnických zařízeních a zapojí se zhruba 5 000 praktických lékařů.

