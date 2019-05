Psali jsme o operním řediteli, kvůli kterému hrozí v Národním stávka. Takto se hájil v Českém rozhlase

Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl v úterý norský režisér Per Boye Hansen, který od léta povede pražskou operu. V diskusi s moderátorkou Marií Bastlovou došlo jak na témata chystaných představení nového operního vedení, tak na témata výtek zaměstnanců Národního divadla.

V opeře Národního divadla a ve Státní opeře je stávka na spadnutí. Zaměstnanci a umělci Národního divadla v Praze žádali prostřednictvím otevřeného dopisu vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele opery Národního divadla a Státní opery Pera Boyea Hansena.

Podle zaměstnanců Hansen výrazně zasahuje do chodu už teď, předtím, než se své pozice oficiálně ujal, dává například pokyny k výměně interpretů. „To je přece můj úkol jako šéfa opery,“ oponuje Hansen. „Jasně jsem tehdy řekl, že co bylo naplánováno na další sezónu, to zachovám, mým úkolem ale bylo dlouhodobé plánování. Hlavní část mé práce bude sezóna 2020 a 2021,“ uvedl.

Na protest proti jeho personálním změnám mimo jiné odstoupil dosavadní umělecký ředitel Petr Kofroň.

Podle něho je zásadní komunikace. „Již v únoru jsem na tiskové konferenci představil písemný projekt o tom, jaké jsou moje představy,“ uvedl s tím, že naznačil, jaké budou mít jednotlivé operní domy úlohu. Program na sezónu 2020 a 2021 již podle jeho slov je vytvořený.

Je tu jedinečná tradice, je tu velmi dobrý soubor, produkce jsou úžasné, myslí si Hansen. „Počáteční bod je dán,“ dodává. „Česká pražská opera se trochu odclonila od světové scény,“ myslí si dále a přibližuje další plány. Zmiňuje například výměnné projekty, které přivedou zahraniční interprety. Je podle něho podstatné ukazovat tu největší kvalitu. „Světu bychom měli otevřít oči a uši, aby viděli, jaká tady je kvalita,“ vysvětluje s tím, že skrze toto otevření budeme moci vytvořit lepší pozici pro naši operu.

„Musíme v tom vidět naši šanci,“ říká a dodává, že už 40 let pracuje profesionálně v opeře a zná velké množství lidí mezi umělci. „Je velmi jednoduché nadchnout lidi pro Prahu,“ míní s tím, že je důležité udělat z tohoto města znovu operní metropoli.

Podle svých slov má rád mladé talenty i české umělce, důležité je klást důraz na hvězdy budoucnosti než na hvězdy minulosti. Je proto nutné plánovat dlouhodobě, pak lze podle něho uskutečnit všechny cíle.

Hansenův tým, do kterého patří i německý dirigent a budoucí hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens, se soustředí na znovuotevření historické budovy Státní opery po generální rekonstrukci. Podle něho je zásadní, aby se divadlo otevřelo. Z jiných měst lze tušit, že přesun do kompletně zrenovovaného divadla je poměrně náročný. Začnou ve Státní opeře slavnostním galavečerem. „Myslím, že to bude skvělá příležitost,“ řekl a dodal, že nějaké produkce se budou opakovat. Další z výtek zaměstnanců je nový šéfdirigent. „Už jsem s ním pracoval a jsem přesvědčen, že se zde prosadí. Tím jsem si jistý,“ uzavřel.

