Psali jste, že Okamura tuneluje SPD? Očekávejte obálku s pruhem. Fiala na ČT avizoval trestní oznámení

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš pokračuje ve vyjednávání o popdoře pro svou druhou vládu. Dnes jednal se zástupci KSČM a čeká ho i vyjednávání s SPD. Co bude zásadní podmínkou pro podporu nového kabientu a jak je to s financováním kampaně hnutí Tomia Okamury, na to odpovídal místopředseda SPD Radim Fiala ve čtvrtečním pořadu Interview na ČT24.

Podle Radima Fialy se SPD ve vládě ještě rozhodně nevidí, k tomu prý vede dlouhá cesta. „Slyšeli jsme vyjádření pana Babiše, že s SPD do vlády jít nechce. My můžeme jít do vlády nebo podporovat vládu pouze takovou, se kterou najdeme programovou shodu,“ řekl a dodal, že nyní o programu jednají, a důležité je pro SPD i to, že v koalici nechtějí být s obviněným premiérem.

V prvním jednání při druhém pokusu sestavování vlády prý SPD předložilo hnutí ANO k posouzení čtyřiatřicet programových bodů. „Dále se setkáme 7. února, kdy budeme už jednat o tom, zda je hnutí ANO schopno dosáhnout programové shody,“ upřesnil Fiala s tím, že to zatím vypadá, že by nějaké programové shody dosáhnout měli.

Že by Babiš přistoupil na podmínku SPD a vzdal se premiérského křesla, to Fiala neočekává. „V médiích se vyjadřuje hnutí ANO tak, že trvá na tom, aby Babiš nadále zastával funkci premiéra i pro druhý pokus a Babiš to nedementoval,“ uvedl Fiala, podle kterého SPD počítá s tím, že vládu, v případě velké programové shody, pouze podpoří.

Dále Fiala také poznamenal, že si je vědom toho, že je Babiš považuje za politické soupeře. Na otázku, zda se nebojí, že je po podpoře jeho druhé vlády hodí pak Babiš přes palubu odvětil, že v politice se dnes nedá věři nikomu. „Já věřím pouze svým kolegům z SPD, a pokud budeme dělat nějakou dohodu s Faltýnkem, tak chci raději vše černé na bílem,“ dodal.

Hnutí SPD ve druhém kole prezidenta Miloše Zemana veřejně podpořilo. Fiala však vyvrátil spekulace, že by jím prezdient za vyjádření podpory cokoliv sliboval. „Nic nám neslíbil. Jednali jsme o tom na celostátní koferenci. Chtěli jsme, aby byl prezidentem ten, kdo podoruje přímou demokracii, hájí suverenitu a je bojovníkem proti islámskému terorismu, a to byl právě Miloš Zeman,“ zdůraznil.

Na závěr se Fiala vyjádřil k horkému mediálnímu tématu financování kampaně SPD. „Chceme to vše řešit trestním oznámením, které nyní zpracovávají naši právnící. V médiích se objevily informace, že Okamura opět tuneluje SPD, a v tom spatřujeme naplnění skutkové podstaty trestného činu,“ řekl a dodal, že trestní oznámení podají na všechny novináře, kteří tuto infomaci zvěřejnili. „Stejná věc se stala v Úsvitu před čtyřmi lety a tehdy policie nic nezjistila. Všechny kauzy proto musely být odloženy, teď je to naprosto stejné,“ uzavřel Fiala s tím, že se ničeho nezákonného nedopustili.

autor: nab