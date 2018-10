Pusťte na Piráty šílenou Hanu. Já to chci, strašně moc chci. Veselý rozbor pražských voleb

Volby skončily, začaly námluvy. V Praze je unikátní situace. Koalici mohou sestavit tři strany. Jakékoliv tři strany. Nyní se rozhoduje, které z nich to budou. V rozhovoru pro Novinky.cz se za ODS vyjadřuje Alexandra Udženija, místopředsedkyně strany. „Jsem jasně přesvědčena o tom, že nejlepší koalice pro Pražany by byla jednoznačně ODS, Spojené síly pro Prahu, což jsou naši přirození partneři, a Praha sobě,“ řekla o preferované skladbě koalice. A spekulace pokračují. Na Facebooku je obsáhle komentoval Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé fronty Dnes. Šílená Hana, rotující primátor a Žít Brno, bavil se šéfredaktor Mladé fronty.

Podle Udženije chce ODS jako vítěz voleb být v radě. „Atmosféra, kterou někteří vyvolávají, že už jsme v opozici, je zcela mylná. Jednání teprve začínají,“ řekla pro Novinky. Podle ní hrozící koalice Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě už má mezi sebou rozpory, protože Piráti jsou proti kumulaci funkcí, zatímco starostové jsou na ni téměř založení.

„Jsem jasně přesvědčena o tom, že nejlepší koalice pro Pražany by byla jednoznačně ODS, Spojené síly pro Prahu, což jsou naši přirození partneři, a Praha sobě,“ vyslovila preferenci místopředsedkyně ODS. Prý by se proti nim neměl Čižinský vymezovat. Pro koalici s ODS se prý vyslovil také Jiří Pospíšil, se kterým chce Udženija jednat po jeho návratu. Hnutí ANO podle ní prý nemá koaliční potenciál, přesto s ním chce prý jednat, údajně kvůli důležitým blíže nespecifikovaným věcem, které je v Praze nutné schválit se shodou napříč politickým spektrem.

Jaroslav Plesl měl na Facebooku z těchto voleb doslova komentářové žně. Začal už v neděli. „V těchto volbách v Praze jednoznačně zvítězila Strana chatařů a chalupářů,“ komentoval Plesl účast na volbách a dodal: „Tyhle volby v Praze budou evidentně rozhodovat desetiny procenta.“

„Vlastně už je jedno, jak to přesně dopadne. Letošní volby v Praze vyhrál Čižinský,“ zkonstatoval šéfredaktor Mladé fronty ještě v průběhu voleb. A kopl si do hnutí, které v Brně skončilo pod prahem vstupu na magistrát: „Žít Brno by mělo radši kandidovat v Praze.“

„Piráti preferují koalici s Čizinským a TOP 09. To musí mít Jirka radost,“ smál se dál šéfredaktor Mladé fronty. „Já to chci, já to strašně moc chci,“ doplnil pak v komentářích o TOP 09 spolu s jinými špičkami na předsedu TOP 09.

Plesl se Pospíšilovi smál i dál: „Tohle je příšerná situace a nikdo z jeho bývalých kolegů mu ji určitě nepřeje. Pospíšil buď kývne ODS a Babišovi, nebo se bude muset rozloučit s europenzičkou a koalici udělá s komunistama.“ A přidal k lepšímu další možnost: „Vykašle se na to a pustí na Piráty šílenou Hanu. To bych na jeho místě udělal já.“

Ani Piráti neušli Pleslově pozornosti. „Ten kluk se pro politiku vyloženě narodil,“ napsal známý novinář k předvolebnímu článku na Novinkách, kde lídr Pirátů odmítal spolupráci se třemi ze čtyř možných koaličních partnerů. „Když se na to člověk pořádně podívá, tak Prahu chce řídit fungl nová koalice ČSL – Unie svobody – IT SSM. Změna pro Prahu,“ dodal ještě novinář.

Pirátům se Plesl smál dál a přidal i ODS. „Tady z toho grafu jasně vyplývá, že ODS a Piráti v Praze udělali mimořádně slabou kampaň a přišli o veliké vítězství. Piráty o ně připravil Čižinský a ODS to zase odevzdala Marvanový s Pospíšilem. No, ale zkuste to vysvětlit Udženiji nebo Hřibovi, že...,“ odkázal Plesl na článek o průzkumech z iROZHLASU. „Je to chytrej tah, zaměstnat zpovykaný Pražáčky koalicí Čižinský – Bartoš – Marvanová,“ dodal ještě.

Pak přešel Plesl na ANO. Půjčil si analýzu od Pavla Hasenkopfa: „14 – 13 – 13 – 13 – 12 je totální remíza, to křeslo nahoru či dolů nehraje roli, a paradoxně brát to jako prohru ANO se nejvíc hodí Babišovi: definitivně se zbaví Krnáčové, zbaví se horké brambory jménem Praha, na které bude několik dalších let demonstrovat, jak špatně se vede městu, které není řízeno hnutím ANO, a ještě se předvedl coby demokrat, který umí uznat volební prohru...“ Pak ještě dodal: „Nebýt Babišova marketingovýho týmu, je na tom ANO v Praze jako ČSSD.“

Alexandru Udženiji také Jaroslav Plesl nenechal na pokoji. „Mimořádně zábavné počteníčko. To jí asi poradil manžel. A tomu to asi poradil Roman Janoušek,“ vyjádřil se šéfredaktor ke zmiňovanému rozhovoru na Novinkách.

V posledním komentáři odhalil svou ideální ironickou koalici pro Prahu. „Lidé se mě teď občas ptají, co bych si představoval pro Prahu za nejlepší vládu. Takže za mě by byla nejlepší menšinová koalice Piráti – Čižinský s podporou TOP 09. S rotujícím primátorem. Jako fakt. To si, myslím, Praha opravdu zaslouží,“ přeje Jaroslav Plesl hlavnímu městu.

