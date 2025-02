Putin do Haagu, vyzval Rychetský. Potřebujeme společnou akci za kulturní Evropu

Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský připomněl, že před třemi lety Evropa zažila šok z rozpoutání války na Ukrajině. Ve svém vyjádření k třetímu výročí začátku ruské agrese zopakoval, že Putin je válečný zločinec: „Těžko se dá vyslovit ta hrůza, kterou způsobil. Je to barbarství. Před třemi lety to byl šok, že bude v Evropě rozpoutána agresivní, barbarská válka proti suverénnímu státu, která je dokonce doprovázena válečnými zločiny, genocidou, vražděním dětí, bombardováním porodnic a civilních objektů. Prostě to, co jsem před třemi lety prohlásil ten první den, to platí,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

Podle Rychetského je nutné, aby se svět vypořádal s viníkem této agrese: „Podle mého názoru je Putin válečný zločinec a patří před Mezinárodní trestní tribunál v Haagu. Trvalo zhruba rok od rozpoutání války, než na něj skutečně byl vydán zatykač a než i mezinárodní soudci pochopili, že Rusku se nesmí ustupovat.“

Rychetský rovněž zdůraznil nutnost jednotného postupu demokratických států vůči Rusku: „Je skutečně potřeba jakási společná akce všech civilizovaných zemí na záchranu naší civilizace, na záchranu té kulturní Evropy, ve které žijeme,“ pokračoval.

Připustil, že současný mezinárodní zatykač na Vladimira Putina má v tuto chvíli spíše symbolický význam, zároveň však uvedl: „Ale to neznamená, že Putin unikne trestu. Jsem přesvědčen, že dřív nebo později si snad i ruská společnost uvědomí, kam ji Putin zavedl, i když jsem si vědom, že v Rusku není demokratická tradice,“ podotkl Rychetský.

Vladimir Putin rozpoutal podle Rychetského válku na Ukrajině primárně kvůli vnitřním problémům Ruska: „Putinovým cílem je odvést pozornost od toho, v jaké situaci žijí lidé v Rusku. Používá ten nejúčinnější fenomén v politice, a to je fenomén strachu. Pracuje se strachem, a proto si myslím, že tu válku rozpoutal,“ míní.

Evropa v reakci na agresi zaspala a Putin už má své trojské koně

Evropa zásadně podcenila situaci ve chvíli, kdy došlo k okupaci Krymu, míní Rychetský. Zdůraznil, že se tehdy zmohla pouze na ekonomické sankce, které navíc ani dostatečně nevynucovala. Vyjádřil však naději, že se Evropa ještě dokáže v této situaci vzpamatovat, i když uznává, že evropská jednota vykazuje jisté trhliny.

Putin podle něj vede kromě přímého válečného konfliktu také rozsáhlou hybridní válku proti evropské kultuře a civilizaci, v níž, jak zdůrazňuje Rychetský, „není zcela neúspěšný“. Podle Rychetského jsou v Evropě už nyní někteří politici, kteří mu v tomto snažení pomáhají: jmenovitě Viktor Orbán v Maďarsku a Robert Fico na Slovensku. „Prostě ti narušují jednotu Evropy. Jen pevně doufám, že se jim to nepodaří a že Evropa dokáže tu svou solidární pomoc Ukrajině ještě znásobit,“ řekl na adresu premiérů Maďarska a Slovenska.

Trump svou politikou nahrává Putinovi

Na otázku, co by poradil těm, kteří nyní chtějí jednat s Ruskem – což je momentálně i americký prezident Donald Trump – Pavel Rychetský kriticky odpověděl: „Mám pocit, že Donald Trump svou politikou nahrává Putinovi. Trump se vůbec neorientuje v evropské politice. On je představitelem velmocenské bipolární politiky. Nevím, do jaké míry si uvědomuje, že tím ve skutečnosti podporuje vize a imperiální choutky, které představuje Rusko.“

Pavel Rychetský dále řekl, že Evropa sice disponuje silnými hodnotami, ale stále jí chybí síla a odhodlání jasně se postavit proti hrozbě, kterou současné Rusko představuje.

Jako zásadní vnímá, aby se Ukrajina stala členem Severoatlantické aliance: „Ukrajina by měla být prvoplánovým členem Severoatlantické aliance, protože to je to, co nám zaručuje jistotu členství v tomto společenství,“ zdůraznil klíčovou roli NATO při zajišťování bezpečnosti a stability nejen pro Ukrajinu, ale také pro celou Evropu.

Na argument, že administrativa Donalda Trumpa označuje případné členství Ukrajiny v NATO v tuto chvíli za nemyslitelné, vyjádřil pochybnosti o schopnosti amerického prezidenta správně chápat situaci v Evropě: „Je to v tuto chvíli těžko představitelné, že by zrovna Trump byl politikem, který oplývá intelektem a který rozumí naší evropské problematice. To se mi tedy nezdá. To, co já vidím, je to, že Putinovi toto vyhovuje. Návrat k bipolárnímu světu, k světu, kde jsou dvě velmoci, které si rozdělují zbytek světa a které tím uspokojí své imperiální zájmy. Trumpova politika není zárukou toho, že se podaří udržet ten hodnotový systém, ve kterém žijeme my v Evropě. Trump ve skutečnosti svou politikou velice nahrává Putinovi,“ zopakoval bývalý předseda Ústavního soudu.

Změnu v americké politice, která nastala zvolením Donalda Trumpa prezidentem, proto nevnímá pozitivně. „Změna, která nastala ve Spojených státech tím, že byl Trump zvolen prezidentem, nebyla pro mě změnou, kterou bych přivítal. Nikoliv z důvodů vnitropolitické situace v USA – na to se necítím povolán –, ale z těch důvodů, že Amerika je významným hráčem v té světové mezinárodní politice a nezdá se, že by Trump byl schopen vnímat problémy, ve kterých my žijeme, my v Evropě,“ poznamenal Rychetský.

Na závěr rozhovoru Pavel Rychetský zdůraznil význam demokracie jako hodnoty, která je v současném světě výrazně ohrožena. „Demokracie je křehká, je ohrožená a musíme se snažit ji udržet i za tu cenu, že to bude hodně stát a nebude to lehké.“