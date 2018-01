Putin hledá možnosti, jak se vyvarovat západním sankcím. Toto by prý Rusku mělo pomoct

03.01.2018 21:45

Západní sankce trápí Rusko a Putin si teď láme hlavu nad tím, jak se jim šikovně vyhnout a jak najít způsob vytvoření kryptorublu. Doposud vystupoval Kreml velmi konzervativně vůči moderním technologiím. Není to navíc tak dlouho, co Putin hrozil burzám digitálních měn tím, že je uzavře. „Musel by se teď naopak připojit k horečce kolem digitálních měn,“ přeložil pro české čtenáře z webu Financial Times server iDNES.cz.