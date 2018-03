Putin je... jako Hitler. Britští politici jsou rozčílení

Útok jedem na bývalého ruského agenta vyústil zatím v nejvážnější rozmíšku mezi oběma zeměmi. Vedle diplomatických sankcí se politici na obou stranách pomyslné barikády nedrží zpátky ani stran svých slovních vyjádření. Ministerská předsedkyně Theresa Mayová včera večer na setkání se svými protějšky označila Rusko za vážnou bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu a zdrženlivě se nechová ani šéf britské diplomacie Boris Johnson.

Ten je známý tím, že si často nebere servítky a vyjadřuje se k jednotlivým politikům bez jakýchkoli zábran. Svého času nazval tureckého prezidenta Recepa Erdgoana onanistou a ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli jeho vzhledu přirovnal k elfovi Dobbymu z filmu Harry Potter. Ve svém aktuálním komentáři se Johnson opět zaměřil na ruského prezidenta a jestli v případě elfa Dobbyho volil spíš žertovný tón, tentokrát Johnson udeřil nemilosrdně.

Ke všeobecnému pozdvižení přitom stačilo jen to, že Johnson pouze souhlasil se slovy nejmenovaného labouristického poslance. Ten konstatoval, že se bude snažit Vladimir Putin nadcházející mistrovství světa ve fotbale, pořádané v Moskvě a v dalších ruských městech, zneužít k propagandistickým účelům stejně jako Adolf Hitler olympijské hry v roce 1936. Boris Johnson s jeho srovnáním podle BBC vyjádřil souhlas.

„Myslím, že to srovnání s rokem 1936 prostě sedí. Je nabíledni si představit, jak Putin takovou sportovní událost využije ve svůj prospěch,“ konstatoval Johnson. Labouristický poslanec Ian Austin podle deníku Independent dokonce spekuloval o tom, jestli by se angličtí fotbalisté měli vůbec celosvětového svátku fotbalu zúčastnit. Až tak daleko by však šéf britské diplomacie dle svých slov zajít nechtěl.

„Nebylo by fér, kdybychom zakázali anglickému týmu a jeho fanouškům odjet na turnaj. Na druhou stranu je pro mě dost nevábná představa sledovat, jak Putin zneužívá světového fotbalového turnaje k ospravedlnění svého brutálního a zkorumpovaného režimu,“ uvedl dle Independentu Johnson. Mistrovství světa se patrně nezúčastní více politiků. Zahajovacího ceremoniálu se nehodlá účastnit například polský prezident Andrzej Duda.

