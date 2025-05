Foltýn to řekl. A Fiala? Nic. Foldyna je v šoku z premiéra

Na youtubovém kanálu Zákony bohatství hovořil s moderátorem Tomášem Lukavcem poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Je členem kontroverzního pravoslavného bratrstva řádu sv. Konstantina, které má sídlo v Teplicích. Je příznivcem kontroverzních ruských motorkářů Noční vlci, kteří na oslavu vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem pořádají každý rok v květnu jízdy po Evropě,“ představil hosta moderátor Tomáš Lukavec slovy z Wikipedie. Foldyna se smíchem odpověděl, že z řádu ho vyhodili. „V řádu už nejsem. Jsem neřád. Ale s těmi motorkáři je to pravda. S těmi problémy nemám,“ vysvětlil poslanec SPD a dodal, že členství v řádu mu bylo ukončeno už v roce 2016.

Fiala nás táhne do války, energie neřeší

Zdůraznil, že k demokracii patří to, že někdo má jiný názor. „Když polemizujete s tím, jak vznikl konflikt na Ukrajině, řeknou, že jste ruskej šváb. To, že se vzájemně osočujeme, se promítá do společnosti. Diskuse je mnohem peprnější. Obávám se, aby neskončila tím, že se na ulicích budou stavět barikády a lidi se tam budou mydlit s klackama,“ řekl Foldyna.

Spokojen není ani s ekonomikou země. „Nemáme nic z klíčového průmyslu, který tato země měla. Abychom byli suverénní, musíme být v určitých oblastech soběstační. Nemáme ani částečnou soběstačnost. Musíme se vrátit k tomu, abychom byli soběstační v potravinách, do jisté míry i ve výrobě léků. Dnes celá řada léků chybí. Evropa si zvykla na to, že se věci lacině vyrábějí v Číně. Najednou dodávky z Číny jsou komplikované. Zjistilo se, že nemáme nic. Svoji suverenitu musíme budovat na tom, abychom byli soběstační v určitých oblastech, alespoň částečně. To je úkolem nové vlády, která by měla nastoupit, která převezme zodpovědnost po Petru Fialovi. Ten nese velkou zodpovědnost za to, jak špatně v této zemi funguje průmysl,“ zdůraznil poslanec.

Dále padla otázka, jak si Foldyna hlídá tep, když nemůže zabránit podpoře „fašisticky laděného“ režimu na Ukrajině. „Tep si nehlídám. Nejsme tu od toho, abychom řešili problémy Ukrajiny. Jsme tu od toho, abychom řešili problémy České republiky. Vláda Petra Fialy nás táhne na východ do války – to je problém, kterého se musíme zbavit na podzim ve volbách. Jaká je vláda v Kyjevě, je pro mě vedlejší. Proč se o to staráme? Já vůbec nechápu, jak jsme se mohli dostat do situace, kdy tu neustále mluvíme o tom, co se děje na Ukrajině. To jsme si nechali vnutit. To je velká chyba, to nás zastavilo ve vývoji. Poškozuje nás to, protože vláda Petra Fialy to má na prvním místě. Neřeší problematiku energií. Nejsme závislí na Rusku, ale stojí nás to víc. Stávající vláda vytvořila politickou krizi, těším se na to, že po volbách padne,“ řekl politik.

„Kdo je větší loutka cizáků? Náš premiér, nebo prezident?“ poslala další otázku Foldynovi divačka Alena Vobořilová. Poslanec odpověděl, že oba mu připomínají protektorátní politiky. „A to ten Hácha byl oproti nim docela slušný a svědomitý člověk,“ mínil Foldyna. „Člověk s krycím jménem, kterého vychovával tatínek v duchu toho, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v pořádku, dnes mluví obráceně,“ vyjádřil se k prezidentovi.

Vláda rozsévá nenávist jako Hitler nebo bolševici

Podstatou problému podle Foldyny je, že si veřejnost politiky zvolila. „Podlehli jsme mediální masáži. Demokraticky jsme si zvolili Petra Fialu. Vláda Petra Fialy dostala podporu. Dnes nejsou tak silní, ale pořád ještě existuje velká skupina lidí, která věří tomu, co říká Česká televize a mainstreamová média, která jsou hlásnou troubou stávající vlády a liberální demokracie. Srovnávat Fialu a prezidenta je zbytečné. Pojďme se soustředit na to, aby už tam takoví lidé nebyli,“ zdůraznil poslanec.

Padl také dotaz na Foldynův vztah se neonacistickým motorkářským klubem Noční vlci. „Neznám neonacistický klub Noční vlci. Když dnes chtějí někoho pošpinit, řeknou o něm, že je neonacista. Nevidím nic neonacistického na tom, že někdo jezdí na motorce, je vlastenec ve své zemi. Buďme vlastenci v České republice. Já s těmi lidmi jezdil na hroby jejich dědů, kteří osvobodili tuto zemi. Vláda a mainstreamová média rozsévají mezi lidmi nenávist, dělají to stejně jako Hitler nebo bolševici,“ řekl poslanec Foldyna.