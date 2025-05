Schillerová (ANO): Vláda absurdní věci zavedla, ty dobré zrušila

Vážení přátelé, na co koukáte v televizi nejraději, když jste zrovna v práci? A na co při řízení? Že na nic? Jenže našim vládním politikům nevysvětíte, že v práci pracujete a za volantem řídíte. Marné jsou výmluvy vrátného, že sleduje v televizi záběry z bezpečnostních kamer, marné výmluvy řidičů, že sledují v mobilu navigaci. Čistě teoreticky by tam totiž mohli mít zapnutou Českou televizi a koukat třeba na Pata a Mata, jejichž všechny díly jsou mimochodem zdarma na YouTube. Takže každý hezky 205 korun měsíčně. No a v případě velké firmy 250 tisíc korun ročně. Ano, čtvrt milionu za to, že zaměstnáváte lidi s očima a ušima. Jsem zvědavá, kolik ředitelů tyhle Vánoce nevyplatí svým lidem odměny, protože to museli poslat České televizi.

Ale nebojte, existuje způsob, jak se placení téhle další daně zavedené Fialovou vládou vyhnout. Pan ministr kultury za ODS nám radí, ať podepíšeme čestné prohlášení, že se v našich domácnostech nenachází jediný přístroj, který by příjem televize nebo rozhlasu umožňoval. Takže, pane Baxo, co máme vlastně doma povoleno? Toustovač? Ledničku? Předpokládám ovšem, že to nesmí být chytrá lednička s displejem a připojením k internetu.

Je tomu pár dní, co tahle vládní novela vyhrála Absurditu roku. To je soutěž, která běží zároveň s Firmou roku a Živnostníkem roku. Tady bych s dovolením připomněla, že existuje i soutěž Zákon roku. A ten zase vyhrála naše vláda se Stavebním zákonem. Ještě předtím jsme získali stříbro se zákonem o EET. Dvě věci, které Fialova vláda hned nato zrušila a nechala úřadovat Bartoše se Stanjurou. Absurdní věci zavedla, ty dobré zrušila.

A ještě jedna zajímavost. Loni měla Česká televize rozpočet skoro 8 miliard korun, letos k nim získá dalších 800 milionů díky vyšším poplatkům. To je víc, než má třeba Akademie věd České republiky, mozek národa, který spravuje 54 výzkumných ústavů mnohdy se strategickým významem.

Česká televize má vyšší rozpočet než Národní sportovní agentura. Tu jsme mimochodem založili my nejen proto, abychom pomohli našim reprezentantům, ale hlavně abychom rozhýbali děti a mládež. Trápilo nás, že 25 procent českých dětí nesportuje. A teď se podržte. Dnes už je bez pravidelného pohybu 45 procent dětí. Od příchodu Fialy do vlády jich přestalo sportovat 270 tisíc. Jejich rodiče si prostě nemohou dovolit zaplatit sportovní kroužky kvůli Fialově drahotě.

Víte, co dalšího mě zaráží? Že Česká televize má rozpočet velký jako polovina Ministerstva kultury. A teď si představte, že se Ministerstvo kultury stará o zhruba 50 institucí, jako je Národní galerie, Národní muzeum, Národní divadlo, Národní technické muzeum, Moravská galerie v Brně, Národní knihovna. Taky platí akce, jako je Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebo Pražské jaro a přispívá na spoustu dalších kulturních projektů.

Je těžké rozptýlit podezření, že se Fialova vláda snaží uplatit veřejnoprávní média před volbami. I kdyby to tak ale nebylo a České televizi a rozhlasu opravdu chyběly peníze, je to jasné znamení neschopnosti vlády, která neumí vybírat normální daně, zdražila úplně všechno, a teď svou neschopnost přenáší na obyčejné lidi a firmy. A mimochodem, vážení vládní poslanci, věděli jste, že k provozu televize a rozhlasu je potřeba elektřina? Spousta a spousta elektřiny. A tu máte, dámy a pánové, stále nejdražší na kupní sílu v Evropě. Zkuste se zamyslet.

Vy, přátelé, mějte krásný víkend.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



