Vážný otazník kolem Foltýna. 7 milionů korun a známá postava české politiky

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 56% STAČILO! 33% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 3% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 3% hlasovalo: 8815 lidí upozornily Hospodářské noviny. „Investoval do krypta a všechno prodělal,“ uvedl Janeček.

Jakub Horák na sociální síti Facebook předložil vlastní pohled na celou kauzu.

„Nechci živit povyk v médiích, proto jen krátké vyjádření k celé kauze. Před několika lety jsem byl jediným jednatelem firmy, ve které měli podíly i Karel Janeček a zakladatel Českého slavíka Těšínský. Tenkrát mi TV Nova oznámila, že kvůli kandidatuře Karla na prezidenta už žádného Slavíka neodvysílá, firma už tedy byla k ničemu. Investoval jsem blbě část zisku z prodeje licence a investice nevyšla. Btw. neinvestoval jsem to do krypta, takový cvok zase nejsem,“ bránil se Horák.

Zdůraznil, že se společníky, se kterými v této konkrétní kauze spolupracoval, dospěl k určité formě dohody, s miliardářem Karlem Janečkem uzavřel smír a situaci vidí tak, že v kauze neběží žádný soud a finanční stránku řeší a vyřeší.

„To, že se mi to nepovedlo, mě moc mrzí, měl jsem špatný odhad. Ve finále nikdo o nic nepřijde, já mám zkušenost, a každý komu jsem kdy šlápl na palec, si to může užít, takže to je celé drama, co se odehrálo. Hezký víkend,“ uzavřel Horák.

Když si tato slova přečetl úspěšný český herní vývojář Daniel Vávra, jenž vystupuje také jako spoluzakladatel organizace na obranu svobody slova, nedalo mu to a zareagoval. Horáka nešetřil.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 9% Nemám 82% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 9024 lidí

Otakar Foltýn Vávrovi odpověděl.

„Chtěl bych veřejně odpovědět Daniel Vavra na jeho otázku, jestli:

1) je pravda, že se Jakub Horák účastní aktivit Stratkomu a je přítomen na jejich jednáních?

2) Je placený ze státních peněz za takovou činnost?

Pan Vávra má prý takové informace, ale doufá, že to není pravda.

Odpověď:

1) Není.

2) Není.“

Obratem sám položil jednu otázku Vávrovi.

„Na oplátku bych se chtěl zeptat Dana Vávry, jestli je pravda, že jí psy. Mám takové informace, ale doufám, že to není pravda,“ poznamenal.

Anketa Může být Fialova show s Ivou Pazderkovou vtipná? Ano 2% Ano, ale nechtěně 3% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9146 lidí

Sám Janeček kauzu popsal jako zpronevěru.

V souvislosti s utracením 7 milionů korun položil dotaz Vávra, zda se Jakub Horák účastní porad týmu pro strategickou komunikaci při Úřadu vlády. Vávra podle vlastních slov slyšel, že Horák dostává od týmu plukovníka Foltýna peníze a vyslovil naději, že to snad nemůže být pravda.

Poté kroutil hlavou nad tím, jak mohl Horák prodělat něco na kryptoměnách.

„A jak proboha mohl někdo prodělat na kryptu? Obzvlášť takový guru jako Jakub? Bitcoin je dnes minimálně na dvojnásobku nejvyšší hodnoty roku 2021. Že by Jakub nakupoval za cizí peníze nějaké shitcoiny na špekulování, když bylo ATH jako největší pitomec? LOL,“ poznamenal.

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18188 lidí

„7x12x63000 totiž nedělá sedm mega a už vůbec ne s uvedeným úrokem 7,77% (součet sedmiček je nepřekvapivě Karlovo oblíbené 21), to dělá 5.3 milionu. To je docela slušná půjčka se záporným úrokem! To je bezva kšeft, zpronevěřit prachy a pak je splácet za lepších podmínek, než by vám dala na půjčku banka. Karle Janečku, jsi moc hodný,“ napsal Vávra.

Neodpustil si ještě jednu poznámku, ve které se vrátil do covidového období.

„Jen bych ještě připomněl, jak tehdá velký covidista a morální maják Jakub pumpoval antivaxera Janečka o prachy a následně seděl na Slavících v publiku, které muselo být v rouškách sám bez roušky,“ podotkl Vávra.

Psali jsme: Byl u StB, nebyl u StB. Koho to zajímá? Voliče ne Spolutvůrce Pirátů: Prázdný žvásty Ivana Bartoše, s nímž si všichni vytřeli Obrátí se to proti Pavlovi? Prý ani neví, co právě mladým slíbil A my se trhneme. Z ODS kvůli nucené migraci zní, co Rakušan nechce