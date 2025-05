Zeman: Lipavský ven. Budu volit Babiše. Takovou chci příští vládu

S Milošem Zemanem hovořil Thomas Kulidakis. Pořad Chuť moci je dostupný na youtubovém kanálu Datarun. „Česká ústava slovy Václava Havla dělá z prezidenta kladeče věnců nebo automat na podpisy. Jak ukazuje moje vlastní zkušenost, prezident si může rozšířit a vybojovat svoje kompetenční pole. Kdysi v polemice s Karlem Schwarzenbergem jsem říkal: ‚Vy šlechtici jste si mohli dovolit sexuální nevázanost, zatímco my zemani, tedy nižší šlechta, jsme si to znásilňování museli vybojovat.‘ Prezident využívá jediné výhody, kterou mu ústava dává – je to on, kdo jmenuje premiéra a nikdo mu do toho nemůže mluvit. Tím pádem je nadřazený premiérovi,“ soudí Zeman, jenž v minulosti vykonával jak funkci prezidenta, tak předsedy vlády.

Vyjádřil se také k osobě ministra zahraničí Jana Lipavského, o jehož kvalitách měl pochybnosti už při jmenování do funkce. Časem tyto obavy nebyly rozptýleny. Za špatně připravenou cestu do Afriky ho prý měl premiér Petr Fiala vyhodit. Amatérismus současné vlády Zeman ukazuje také na příkladu dostavby Dukovan. Měla by se podepisovat smlouva s Korejci, aniž byl vyřešen soudní zákaz. Dostavba Dukovan se podle exprezidenta měla dohodnout s Francouzi, vyjednat se mohla lepší cena.

„Za to bych vyhodil ministra průmyslu, který má Dukovany v rezortu. Kritizuji tuto vládu téměř od jejího vzniku, že je amatérská. Teď se to bohužel opět dokázalo. Pokud premiér Fiala neschopné ministry nevyhodil, má být vyhozen sám, o což se ovšem postarají voliči,“ dodává Zeman.

Pokud jde o tendr na Dukovany, byl exprezident podle svých slov zpočátku pro Francii, která je jadernou velmocí. „V EU existuje silná protijaderná lobby. Kdyby tu byla francouzská investice, tak by nám to posílilo naši pozici. Protiargument je, že francouzská nabídka byla špatná, ale to se dalo vyjednáváním zlepšit. Francie by nám pomohla geopoliticky v EU,“ soudí exprezident.

Babiš má „ohýnek u prdelky“

O současné vládě uvedl, že se nic nového nenaučili a pouze opakují chyby svých předchůdců. „Oni nejsou ani tak originální, aby měli vlastní chyby,“ zdůraznil Zeman. Andrej Babiš podle něj občas má „ohýnek u prdelky“. „Propadá impulzivnosti a to je jeho základní chyba. Kdyby méně vybuchoval jako sopka, tak jeho energie by se dala využít účelněji. Ale to je samozřejmě jeho věc,“ řekl Zeman a doporučil šéfovi ANO knihu Cirkus Fiala. „Je to silná kritika Fialovy vlády. Kdyby si ji Andrej přečetl a pak ji slovo od slova opakoval, má vítězství ve volbách zaručené,“ soudí exprezident. „Autoři se domnívají, že Česku vládnou do značné míry tajné služby, a to konkrétně BIS. Dokládají to tím, že si BIS vymohla nový zákon, který nápadně připomíná zákon z totalitních dob o zasahování cizí moci,“ přiblížil Zeman. Na rozdíl od autorů si však prý nemyslí, že nám vládnou oligarchické struktury. „V podání autorů této knihy jsou to spíš solární baroni,“ upřesnil exprezident.

Zamyslel se i nad tím, zda v případě nezvolení současné vládní koalice Česku hrozí, že se stane autoritářskou zemí. „Autoritářství je někdy považováno za nadávku. Když čtete Masarykův životopis, zjistíte, že to byl autoritář. Masaryk psal dopisy předsedovi vlády a úkoloval jednotlivé ministry. To inspirovalo i mě, když jsem byl prezidentem,“ přiznal někdejší vládce Pražského hradu.

Exprezident podle svých slov nepokládá autoritářství za nadávku, pokud je to míněno v dobrém slova smyslu. „Když váš třídní profesor měl autoritu, byl autoritář,“ vysvětlil Zeman.

Přirovnávat Maláčovou a Konečnou k domovnicím na pavlači je Zemanovi bytostně cizí

Nezapomněl okomentovat ani vedení sociální demokracie, dnešní SOCDEM. „Bude volební kampaň. V kampani se profilují osobnosti, někdy jenom osoby. Jana Maláčová byla docela zajímavou ministryní práce a sociálních věcí, ale je něco jiného být předsedou strany. Je to rozdílná role. Předseda strany musí pokrýt daleko širší spektrum témat než ministr, který je specializovaný. Premiér i prezident musí být do jisté míry renesanční polyhistor, jinak nikdy nevyhraje volby,“ uvedl někdejší šéf sociální demokracie.

Maláčové prý řekl, že pokládá za chybu, že se nedohodla na společné kandidátce s Kateřinou Konečnou z hnutí Stačilo!. „Když se sejdou dvě dámy s výrazným egem na jednom bitevním poli, tak místo spojenectví může následovat rivalita. Nechtěl jsem to v žádném případě přirovnávat ke komunikaci dvou domovnic na pavlači, to je mi bytostně cizí,“ dušoval se Zeman a dodal: „Ale v každém případě se tu ztrácí potenciál levicových hlasů.“ Mohlo podle něj vzniknout něco jako ve Francii sjednocená levice. „Rivalita těchto dvou způsobila, že se nedohodly,“ soudí bývalý šéf sociálních demokratů Zeman.

Za ideální povolební koalici považuje exprezident spojení hnutí ANO s SPD, pro případnou ústavní většinu je možné přizvat i Motoristy nebo Stačilo!. On sám prý bude volit hnutí ANO. Babiš exprezidenta požádal, aby při nynějším jednání o místech na kandidátkách ANO pro sociální demokracii domluvil Janě Maláčové, aby neměla přehnané nároky. SOCDEM by podle Zemanova soudu měla jít s ANO do voleb. Exprezident také řekl, že si nepřeje rumunský scénář a obává se, aby BIS s Ústavním soudem nezneplatnily výsledky podzimních voleb.