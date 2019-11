Putin rozvracel Španělsko? Temné zvěsti: Skripal, Británie, Bulharsko, generál na cestách. A tajná organizace

Největší španělský deník El País přišel s článkem o ruském agentovi, jenž ovlivňoval dění nejen u příležitosti referenda o nezávislosti Katalánska. „Byl spojen s ruskou skupinou 29155,“ uvedl server. „Zpravodajci uvedli, že to byl právě Sergejev, kdo řídil neúspěšnou akci proti Skripalovi. Rovněž prohlásili, že operativci patří do skupiny v rámci GRU známé jako jednotka 29155, která se věnuje zvláště citlivým operacím v zahraničí,“ psalo se dále. Tento agent měl přicestovat do Barcelony krátce před referendem. Co má na svědomí?

Španělský deník EL PAÍS přišel s článkem o ruském vměšování do referenda o nezávislosti Katalánska. „Španělský nejvyšší soud vyšetřuje, zda se agent GRU vlastním jménem Denis Sergejev, který prováděl podvratné akce v Evropě a Asii, též pokoušel destabilizovat region během pokusů o nezávislost Katalánska z roku 2017,“ psal server. Denis Sergejev, hodností generál, je prý ruským špehem, který přicestoval do Barcelony v roce 2017 v předvečer 1. října, kdy mělo proběhnout ilegální referendum o nezávislosti Katalánska.

Celý článek ZDE

Anketa Pozvedne Pekarová-Adamová TOP 09? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3272 lidí

Údajně měl používat falešné jméno Sergej Fedotov a měl být spojen se skupinou „Unit 29155“, byl odhalen ve Velké Británii a Bulharsku, kde ho západní zpravodajské agentury spojovaly s řadou pokusů o atentát. „Španělský nejvyšší soud ho momentálně vyšetřuje,“ uvedl EL PAÍS. Dále se v článku uvedlo, že tento agent je veteránem ruské zpravodajské agentury GRU. Jelikož je hodností generál, tak prý musel operovat alespoň v deseti různých státech. Nejdříve prý uváděl své pravé jméno, přejmenoval se až později, uvedl server. Právě jako Sergeje Fedotova ho zachytily bezpečnostní agentury v Bulharsku a Velké Británii. „Nyní začal španělský nejvyšší soud vyšetřovat tohoto agenta, který byl klasifikován jako nebezpečný, a začal též vyšetřovat jeho údajné napojení na proběhlé události v Katalánsku v rámci ruských pokusů o destabilizaci ostatních zemí,“ psalo se.

Tento agent se měl narodit roku 1973 v Usharalu, malém městě v Kazachstánu. Je ženatý a má dceru. Měl sloužit v sibiřské armádě, než byl přesunut do Moskvy, kde byl přijat na elitní Diplomatickou vojenskou akademii. Ta je známá jako živná půda pro agenty GRU. Poté se stal vysoce postaveným důstojníkem, postaveným na vrchních místech vojenské zpravodajské služby. Jeho krytí bylo, že byl manažer a akcionář minimálně osmi ruských firem.

V roce 2010 mu měla být dána nová identita: Sergej Fedotov. Dle vyšetřování operoval v Evropě, v Asii a na Blízkém východě. V roce 2015 byl v Bulharsku, když obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev byl terčem dvou pokusů o atentát. V roce 2016 před a po referendu o Brexitu, měl dle vyšetřování pobývat v Británii. Hledání jeho falešného jména, které použil v databázi PNR (Passenger Name Record) používané leteckými společnostmi k zaznamenávání informací o všech jejich cestovatelích, též odhalilo jeho dvě cesty do Barcelony.

Fotogalerie: - Roční žluté vesty

„Nejprve dorazil Fedotov do katalánského hlavního města 5. listopadu 2016 a poté, co tam pobyl šest dní, odletěl zpět do Moskvy přes Curych. Druhá se konala téměř o rok později, 29. září 2017, jen dva dny před nezákonným referendem 1. října. Při této příležitosti ruský agent zůstal ve Španělsku do 9. října a vrátil se do Moskvy přes Ženevu,“ psal EL PAÍS. Dále nejsou známy žádné další návštěvy Španělska.

To však nebylo vše. Server uvedl, že prakticky nic není o něm známo od března 2018, krátce potom, co byl otráven na britské pevnině ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. „Zpravodajci uvedli, že to byl právě Sergejev, kdo řídil neúspěšnou akci proti Skripalovi. Rovněž prohlásili, že operativci patří do skupiny v rámci GRU známé jako jednotka 29155, která se věnuje zvláště citlivým operacím v zahraničí.“

Félix Arteaga, hlavní analytik Královského institutu v Elcanu, uvedl, že aktivity Sergejevovy skupiny zapadají do „struktury ruské činnosti“ v Evropě. Arteaga zdůraznil, že od roku 2014 různé tajné služby z této země rozšířily své aktivity v zahraničí. „Přecházely od skrytých akcí k získání informací pro ostatní, kteří jsou otevřenější, s cílem ukázat svou schopnost ovlivňovat,“ uvedl.

Psali jsme: „Američani vybrali Havla.“ Manželka Milana Kundery o minulosti i o Paříži, kde už se nedá žít Voliči SPD? Sebrat volební právo! řekl Pavel Novotný. Začalo peklo: Vojtěch Filip vytáhl záznamy. A starosta z ODS... Štěpán Křeček: Na trzích vítězí chamtivost, investoři ignorují rizika Sirotci: Po 168 hodinách se ozval jiný hlas. S námitkou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.