Putinova genocida. Kdo mlčí, je vinen. Perebyjnis mluví k Rusku

Perebyjnis úvodem rozhovoru přiznal, že toho mnoho v posledních dnech nenaspal. Telefon totiž podle svých slov kontroluje i v noci asi každou hodinu. „Můj den vypadá tak, že jednáme o pomoci a o podpoře Ukrajině. Každý den mám desítky telefonátů s členy české vlády, se zástupci českého Parlamentu, se zástupci zbrojařských firem nebo se zástupci humanitárních organizací. Jsem v kontaktu se svými kolegy po celém světě a s Kyjevem. Snažím se poskytovat rozhovory novinářům, ale moc času nemám. Musím bohužel některé rozhovory odmítat. V této době jsou pro mě den a noc skoro to samé, domů se vracím někdy po půlnoci a ráno už jsem v práci,“ popsal Perebyjnis, jak vypadá jeho život. Anketa Vede si Petr Fiala ve funkci premiéra dobře? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17579 lidí

Ukrajina podle jeho slov útoku ruské armády vydrží čelit tak dlouho, jak bude zapotřebí. „Jak dlouho to bude trvat, samozřejmě nikdo neví. Ukrajina má zájem, aby válka skončila co nejdřív, ale Putinovi do hlavy nevidíme. Nevíme, jak dlouho chce válku protahovat, ale budeme se bránit. Nemáme jinou možnost, jak zachránit svůj stát. Jde o genocidu. Putin chce zničit celý národ. Jinou možnost nemá, pokud chce dosáhnout svých cílů. Nemá ale žádnou šanci Ukrajinu udržet, i kdyby třeba obsadil celé území. Ukrajinský národ dokonce i v okupovaných městech ukázal, že nechce být Ruskem. Myslím si, že válka skončí vítězstvím Ukrajiny. Jiné varianty prostě nevidíme. Druhou věcí je, za jakou cenu. Je obrovská už dnes,“ dodal Perebyjnis.

Ruský prezident Vladimir Putin se dle jeho slov přepočítal. „Buď proto, že měl špatné informace od svých zpravodajců, anebo proto, že jde o jeho vlastní přesvědčení, že Ukrajina neexistuje. Že Rusko a Ukrajina jsou jeden národ. On to pořád píše ve svých článcích, je to nesmysl. Ten člověk – a nevím, jestli je člověk – prostě sám sebe přesvědčil, že musí Ukrajinu zničit. Byla to jeho největší chyba. A ta chyba nejen jeho samotného, ale celé Rusko vyjde velmi draho,“ dodal Perebyjnis, že to však nebyl jen Putin, který zavinil tuto situaci, ale je to vina celého ruského národa, který dovolil, aby se takový režim v této zemi prosadil.

Závěrem pak hovořil o tom, že si rozhodně váží toho, jak se celý svět postavil za Ukrajinu. Stále však ještě apeluje na to, aby bylo uzavřeno nebe nad Ukrajinou, což by podle něj pomohlo zachránit tisíce životů. „Celý svět vidí, jak statečně se brání ukrajinská armáda na zemi, ale na nebi potřebujeme podporu a takovou podporou by se mohlo stát vytvoření bezletové zóny. V jakékoliv variantě. Třeba humanitární bezletová zóna nebo částečná bezletová zóna nad objekty kritické infrastruktury. Cokoliv. Musíme to prostě zastavit. Bezletová zóna Rusku znemožní mít převahu. To by pomohlo vyřešit dnešní situaci,“ dodal Perebyjnis.