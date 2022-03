Putinův úhlavní nepřítel: Pokud Rusko vyhraje, bude třetí světová válka. Jinak má Putin dva roky

reklama

Chodorkovskij v Událostech, komentářích v České televizi varoval před možností, že Putin rozpoutá třetí světovou válku. Prý tak učiní v případě vítězství na Ukrajině. Naopak pokud na Ukrajině prohraje, za dva roky na konci svého prezidentského mandátu prý již v krvavé bitvě svůj post neobhájí.

„Když Putin dokáže ruskou společnost přesvědčit, že zvítězil, v takovém případě je třeba očekávat zahájení třetí světové války, protože napadne některou ze zemí NATO. Takže existence Vladimira Putina a celé civilizace se rozhodne na Ukrajině a naše úloha je v tom poměrně malá,“ varuje podnikatel, žijící v Londýně.

Podle Chodorkovského Putin není blázen, jen je zcela vytržen z reality. „Stojím si za tím, že Putin není blázen, v tom smyslu, že by neodpovídal za své činy. Putin je člověk, jenž žije ve svém vlastním světě, který má jen málo styčných bodů s realitou. A proto si myslel, že ho Ukrajinci budou vítat s květinami. Je to nebezpečný psychopat,“ nebral si servítky Chodorkovskij.

Putinovy cíle jsou podle něj zcela jasné od samého začátku invaze. „Chce okupovat Ukrajinu, dosadit do Kyjeva loutkovou vládu a i nadále určovat to, jak Ukrajina bude žít a existovat, jaké smlouvy bude mezinárodně uzavírat, a to vše, když se nenaplní, je pro něj porážkou. Nakolik ten cíl odráží jeho psychopatické sny, to je těžko říct,“ prohlásil Chodorkovskij.

Válka na Ukrajině je podle něj výsledkem Putinových padajících preferencí, což se stalo již několikrát v minulosti. „Stačí se podívat na jeho projev v ruské televizi, kde hovoří o páté koloně a o tom, že rozpoutá uvnitř země represe. Myslím si, že je vzteklý, a kdybych měl mluvit o jeho obvyklém chování, tak můžeme vidět, že pokaždé, když vzniká problém s náladou voličů, tak zahajuje válku. Tak se stalo v roce 1999, 2008, 2014 a došlo k tomu v tomto roce,“ má jasno bývalý nejbohatší Rus s tím, že válka mu vždy vynese dočasnou popularitu. „Ale ani když bude mít možnost zvítězit na Ukrajině, čemuž navíc nevěřím, tak ani to mu případně nepřinese trvalou popularitu u voličů a proto ihned zahájí další válku,“ varuje Chodorkovskij.

Podle něj vlivem propagandy současná ruská společnost válku podporuje, což ale nemusí trvat věčně. „V současné době probíhá vlna válečné hysterie. My, kteří dobře známe ruskou společnost, si umíme velmi dobře představit, jak dlouho tato situace může trvat. V minulosti konsenzus kolem okupace Krymu byl nečekaně dlouhý, asi pět let. Ale to byla výjimka. Teď, až ruská společnost začne pociťovat snižování vlastního blahobytu a začnou přicházet z Ukrajiny rakve mrtvých vojáků a také se Rusové vše dozví od svých příbuzných nebo přátel na Ukrajině, tak Putin nebude moci všechno hodit na západní sankce a na USA,“ upozorňuje Chodorkovskij s tím, že v rámci své propagandy Putin možná zahájí válku s USA na území Polska nebo pobaltských států.

Vlivní Rusové v exilu vytvořili protiválečný výbor, jehož členem je mimo jiné Gari Kasparov nebo právě Michail Chodorkovskij. „Snažíme se pomoci ukrajinským uprchlíkům a také Rusům, kteří utíkají před putinovským režimem, který se stal totalitou. Určitě dokážeme změnit situaci a poměry v Rusku, o tom nepochybuji, ale nevíme kdy,“ má naději Chodorkovskij.

Ten se vyjádřil také k cestě premiéra Petra Fialy a dalších do Kyjeva za prezidentem Zelenským. „Jsem hluboce vděčný těm lidem, kteří pomáhají Ukrajině a pomáhají i ruskému lidu, aby se osvobodil. Návštěva premiérů v Kyjevě byla velice důležitým projevem solidarity, ale pokud budeme mluvit konkrétněji, bez patosu, tak vývoj situace až bolestně připomíná situaci na počátku 30. let a vůbec mě nepřekvapuje, že Putin jedná dost podobně tomu, jak jednal Hitler,“ varuje Chodorkovskij, že Západ dělá málo.

„To, co dělají dnešní západní lídři, se podobá tomu, co dělali tehdejší představitelé Dohody. To všechno může přinést velké nebezpečí. Reálné sankce už měly přijít dávno, už poté, co Putin obsadil Krym, a již tehdy to mohlo podkopat jeho pozici, ale ty sankce nebyly moc o ničem. Stejně tak loni, když postupně eskalovalo napětí na hranicích s Ukrajinou a bylo zřejmé, že proběhne nějaká operace, začali jsme sice dodávat zbraně Ukrajině, ale málo. Kdybychom jim dodali to, co posíláme teď, Putin by se neodhodlal Ukrajinu napadnout,“ říká Chodorkovskij s tím, že Západ nebyl dost rozhodný.

„Velice doufám, že to Ukrajinci nevzdají a že budou bojovat, ale ztratí hodně lidí a bude to velmi těžké,“ dodal Chodorkovskij a vyzval Západ, aby nad Ukrajinou vyhlásil bezletovou zónu. „Ukrajina k tomu, aby dokázala vzdorovat ruské armádě, potřebuje bezletovou zónu, a tento problém mohl být již vyřešen a velice se obávám, že až Evropa a USA přijdou k nutnosti ukrajinského nebe, už bude pozdě,“ uzavřel Chodorkovskij.

