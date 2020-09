R*pucha Albrightová! Babizna, pr*se, hlásal Foldyna mezi svými. A má to dohru

Prvně se Jaroslav Foldyna vyjadřoval o Romech a sociálních dávkách. „Viděli jste, jak 101 Romů v Parlamentu hlasuje a odhlasovává nějaký zákon o dávkách? Neviděli. Jestli je někdo odpovědný za to, jak o nich mluvíme, tak jsme to my, majorita. Ten bordel jsme my stanovili jako systém. Nikdy žádný Romové nehlasovali v Parlamentu, aby dostávali dávky tak, jak je dostávají. Ta odpovědnost je na nás, na majoritě. Podívejte se na ty lidi, co to tam udělali,“ vyzval pro začátek. Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 982 lidí

Dodal, že byl na besedě v Mostu s komunálními politiky a kandidáty, kde se řešila otázka zneužívání dávek a vyloučených lokalit. „Žádnej starosta ani žádnej hejtman nemá s tímhle nic společného. On také nemá jedinou možnost to ovlivnit. Jediný, kdo to ovlivňuje, je ministr práce a sociálních věcí. To znamená lidi v Praze, vláda stanoví, za jakých podmínek se vyplácí dávky, jaké jsou normy pro dávky na bydlení,“ pravil s tím, že starostům pak lidé přijdou za „ten bordel“ nadávat. O vině měl Foldyna také jasno, může za to prý Drábkova reforma z roku 2006, jež tuto kompetenci přenesla na ministerstvo práce a sociálních věcí. Dodal, že to tenkrát v ČSSD oprávněně kritizovali.

„Uteklo 16 let. Změnilo se něco? Jim se ty kompetence líběj, jim se líbí rozhodovat o těch prachách. Nic neudělali, proto jsem šel odtamtuď pryč. Teď jsem chtěl říct do prdele, ale to se nesmí, že jo,“ pravil bývalý sociální demokrat. A jako další důvod pro odchod dal „nejhoršího ministra zahraničí“, Tomáše Petříčka. Tomu omlátil o hlavu kauzu s Koněvem, kde dle Foldyny byla porušena smlouva s Ruskou federací z roku 1993. „Ale protože máme největší tupku, jakou jsme kdy mohli mít, za ministra zahraničních věcí, tak se nic neděje. A ta vláda je v tomhle tom bezpáteřní,“ dodal.

Věnoval se i tomu, jak byl jeho asistent Michal Walter Kraft odsouzen za tři články, jimiž dle soudu usiloval o vyvolání či posílení nenávisti ze strany čtenářů vůči vyznavačům islámu. Foldyna to označil jako důkaz toho, že se lež povyšuje na pravdu a pravda je prohlášena za lež. Tzv. předsudečnou nenávist Foldyna prohlásil za instrukci pro státní zastupitele a policii ke stíhání. A dodal, že jednak se jedná o cejch před bankami a také co se týče držení a získání zbrojního průkazu. „Na koho je to útok, na mého asistenta? Ten útok je vedený rafinovaně na mě,“ mínil poslanec. „To je naprosto jasně totalitní termín, který říká státnímu zástupci a policistovi: Odstíhej je,“ brojil Foldyna ještě proti „předsudečné nenávisti“.

Psali jsme: Nebude mlčet! Asistent Foldyny potrestán soudem za varovná slova k imigrantům. Jen na PL se dočtete, co bude dál

V souvislosti s tím zavzpomínal Foldyna na zážitek s bývalou ministryní zahraničních věcí Billa Clintona, Madeleine Albrightovou. „Podívejte se, když paní Albrightová pořádala recenzi své knihy, už nevím, jak se to jmenovalo, já její bláboly nečtu, ale v Luxoru v Praze to pořádala a my jsme tam s Václavem Dvořákem šli se studentama z FAMU a já nevím, odkud všude byli ti studenti. Šli jsme se podívat na tu babu, jak tam podepisuje, seděla tam jak ropucha a podepisovala tu knihu, a my jsme jí ukázali fotky mrtvejch Srbů z Kosova, co oni tam vlastně udělali a řekli: Tak nám to podepiš. Říká Vašek Dvořák, tak nám to podepište. Ta babizna začala řvát jako postřelený prase a ona je teď už soukromou osobou, a začala řvát: Odporní Srbové.“

Foldyna pak pokračoval: „Nikomu nemůžete říct, že je odpornej Žid, odpornej Rom. Ten danej člověk může být odpornej, odpornej Novák, to si můžeme dovolit. Ale nemůžeme... My jsme na ni dali trestní oznámení a po šesti nedělích nám došlo od policie, že nedošlo ke skutkové podstatě hanobení (národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny). To je precedent jako prase. Kdy vrcholnej diplomat nedokáže udržet hubu na uzdě a projeví, co v té své duši má.“ Dodal, že už i fyziognomie Albrightové to prozrazuje: „Stačí, aby se na tu babiznu kouknul.“

Také promluvil o rozděleném stavu vlastenecké scény, to se prý jejich odpůrcům líbí, přesně podle hesla Rozděl a panuj. Podle něho je nutné se sjednotit. „My musíme mobilizovat lidi, vyburcovat lidi, aby šli k volbám.“ Dodal, že i když se jim třeba nelíbí Senát, stejně je do něj nutné kandidovat. „Musíme vyburcovat lidi, že v každých volbách stojí za to porazit je, ubrat jim kyslík. Nebo uberou kyslík oni nám. Bude víc předsudečných nenávistí, víc sdělení, víc cenzury, víc blokací, nejen na Facebooku. A budou vám šlapat na péra všude. Tak jako to bylo dřív. A nemáte nikde žádný zastání,“ vyzýval Jaroslav Foldyna.

Nad slovy Jaroslava Foldyny už se pohoršil novinář SeznamZpráv Vojtěch Gibiš, který Foldynu považoval za ukázku politické kultury v Česku a přidal citáty o Albrightové, kterou Foldyna označil za babu, babiznu a ropuchu, která začala „řvát jak postřelený prase“.

Politická kultura v ČR:

Jaroslav Foldyna, exmístopředseda ČSSD a poslanec za SPD o exministryni zahraničí USA Madeleine Albrightové:



"šli jsme se podívat na babu"

"seděla tam jak ropucha"

"babizna začala řvát jak postřelený prase" pic.twitter.com/O2eh9CnihN — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) September 13, 2020

A na Foldynovu adresu pak od komentujících také pár věcí přistálo.

