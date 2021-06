Rada pro Feriho. Čunek byl v pekle a zpátky. Jestli to udělal...

reklama

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6085 lidí

Dominik Feri výpovědi žen označil za falešná nařčení a pomluvy. Zároveň se ale omluvil za své nevhodné chování a slovní urážky v minulosti. V reakci na to se rozhodl rezignovat na svůj poslanecký mandát a opustil i TOP 09, k čemuž jej před tím vyzývalo i předsednictvo strany.

Moderátor a radní ČT Lubomír Xaver Veselý otevřel diskusi svým přesvědčením, že Dominik Feri měl po vypuknutí aféry o sexuálním obtěžování zamířit právě za senátorem Čunkem, aby mu poradil, jaké kroky podniknout dál. „Vy víte, jak to chutná, když vás všichni začnou pranýřovat a pořádá se na vás mediální hon,“ podotkl.

Čunek totiž sám podobnou záležitost zažil, když byl svou bývalou sekretářkou Marcelou Urbanovou nařčen se sexuálního obtěžování. V roce 2007 žalobci případ definitivně odložili, jelikož bylo shledáno, že nešlo o trestný čin. Očištěný Jiří Čunek její nařčení označil mimo jiné za mstu za propuštění.

Psali jsme: Feri? Bude mu mnohem hůř. Nové informace od zdroje

Následně prozradil, co by Ferimu po svých zkušenostech poradil: „Jestli pan Feri je přesvědčen, že to neudělal, tak podle mě neměl odcházet a měl se bránit,“ míní Čunek a pokračuje: „Pokud tam ale samozřejmě něco bylo, což on tak nějak naznačil v dopise, tak je asi dobře, že udělal, co udělal.“

„Je to ale těžké, protože já jsem věděl, že jsem neudělal to, z čeho jsem byl obviněn. Byla také jiná doba. Dnes se říkají takové ty bláboly, že politická kultura je, když někdo někoho obviní či nařkne, tak on odchází a pak se už se nikdy nevrací, ať to dopadne, jak to dopadne,“ doplnil senátor.

Případem už se zabývá policie a Čunek v tomto ohledu schvaluje Feriho rozhodnutí odcestovat do zahraničí. „Pro nezávislé vyšetřování je potřeba odstup. Pokud si ten odstup dá, tak aféra utichne, už se o něj nebude nikdo zajímat, pak i policisté budou vyšetřovat případ ve větším klidu. Nebudou ponoukáni buď sami sebou, nebo tím, že mají nějakého ministra, který si něco myslí, a oni si říkají, že půjdou takovýmto směrem,“ okomentoval Feriho vycestování za české hranice jako dobrý krok.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevylučuje spojitost vyvolání tohoto skandálu s blížícími se volbami. „Těchto politických kauz, které začínají před volbami, už tu bylo... Mně přijde neuvěřitelně hloupý argument, že novináři říkají ‚volby jsou tu pořád‘. No jo, ale jde o ty volby, ve kterých on kandiduje, ten daný člověk. Určitě i to s tím má nějakou souvislost,“ myslí si a jedním dechem opakuje: „Pravdou je, že pokud tam základ pravdy v nevhodném chování je, pak udělal dobře, že zmizel.“ Anketa Je zavedení covid pasů, bez nichž nepůjde cestovat či chodit na koncerty, příznakem totality? Je 74% Není 23% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7918 lidí

Feri si uvědomoval, že jeho kauza má velký potenciál rozmetat politickou kariéru jeho i celé TOP 09, potažmo snížit možný úspěch předvolební koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), která je podle Čunka ale stejně předem ztracená. „Tak ono se ukazuje, že taková heterogenní spojení nejsou nikdy dlouhodobě trvalá, protože jestli se topka tváří liberálně v pozici její předsedkyně a lidovci jsou konzervativní, tak to k sobě nemůže jít. ODS ta zase pluje také nějakým svým směrem,“ zhodnotil Čunek. Na koalici Pirátů a STAN jen mávl rukou s tím, že zde je zbytečný komentář.

Celý rozhovor najdete ZDE

U voleb prý ale čeká překvapení: „Skutečně se může narodit nějaká strana, která tu nebyla a dostane se tam a pootočí předvolebním očekáváním,“ přemítal.

Stranou nezůstala ani hlava českého státu. Miloš Zeman není podle senátního Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. „Já bych pro to nehlasoval, protože prezident evidentně pouze nemůže chodit. V Česku se nikdy nevolil prezident za to, zda uběhne stovku. Myslím, že po stránce duševního a psychického zdraví je schopen svůj úřad vykonávat, hlavu dobrou má,“ uvedl Čunek.

„Jiná věc je, jakým způsobem úřad vykonává, ale takové věci se musí řešit ve volbách a nedělat tyto instrumenty,“ řekl, že o svém prezidentovi rozhodují voliči. „Čtu za tím určité zviditelnění lidí, kteří to chtějí dělat, je to jejich politický projev,“ dodal senátor Čunek na závěr.

Psali jsme: Feriho recept: „Udělám ti malé černoušky.“ Skandál smrdí a teče dál. Zprávy z pozadí, přijde odporné video Ta by Feriho zvládla. „Chudinky ženy se bojí v Česku?“ Poradila si i bez Pirátů Pekarová Adamová (TOP 09): Kauza, která vznikla kolem kolegy Feriho, pro nás není lehká Přeceňovaný Feri, nepoškodí nás. Teď uvidíte mládí ODS, slibuje Saša Vondra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.