Raději nečtěte: Houstne to, pane Babiši. Před zítřejší akcí je národ ve varu

Mysleli jste si, že největší odpor k Andreji Babišovi, EET a ANO najdete na Milionu chvilek pro demokracii? Není tomu tak. Je zde skupina, která může s Milionem chvilek přinejmenším soupeřit. Facebookové stránky strany Radostné Česko, která kandidovala spolu se Svobodnými do europarlamentu, skrývají spoustu barvitých označení pro premiéra Babiše a členy hnutí ANO. Spolu s výzvami k jejich uvěznění. Řiťolez, hulibrk, travič studní… Koaliční partner Svobodných se s tím nepáře.

Radostné Česko vede Boleslav Buzek, který kandidoval na kandidátce Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka ve volbách do Evropského parlamentu. Parlamentním listům poskytl rozhovor, ve kterém uvedl například, že 30 % voličů, kteří volili Babiše, bylo buď podvedeno, nebo nepřímo uplaceno. A toto řekl o skupině Milion chvilek pro demokracii: „Připojí se k ní každý, kdo chce slušné demokratické Česko.“

Podle svých možností podporuji protibabišovské a protimafiánské skupiny i jednotlivce – v prezidentských i senátních volbách Marka Hilšera, Podnikatelské odbory, Transparency International, Svobodné Fórum a další.

Volbou do EP se budu snažit ještě více bojovat proti zlu a v Evropském parlamentu prosazovat zrušení dotací pro korporace, dotační mafii a zrušení dotací do devastujícího průmyslového zemědělství včetně biopaliv.“

Výzvy na Radostném Česku se nesou v podobném duchu. Toto je např. výzva k účasti na demosntraci 21. května: „Prolhaného podvodníka a arcizloděje, premiéra v nehorázném střetu zájmů, traviče českých studní a komunistického fízla Andreje Babiše č. 25085 Bureše nechceme. Babiš před soud!“

Výzvy k uvěznění Babiše jsou obecně na Radostném Česku dost časté: „Nejlepší recept, jak uvést nějakou zemi do chudoby, ekonomických problémů i vysoké stínové ekonomiky je legislativní komplikovanost a represe (např. EET) brzdící tvořivost i motivaci podnikat. Tedy vytvářet bohatství, ze kterého mají prospěch všichni. Oligarcha Andrej Babiš a Alena Schillerová (oba dočasně na svobodě) nasměrovali Česko do problémů a budoucí mizérie. Čím dříve budou v chládku, tím lépe pro celé Česko.“

Andrej Babiš je také srovnáván s temnými postavami českého podsvětí. „Andrej Babiš je hlava chobotnice – zrůdné dotační mafie – a od Mrázka nebo Krejčíře se liší pouze tím, že dělá předsedu vlády. Babiše do tepláků! Za slušné Česko!“ vyzývá se na Radostném Česku. Nemluvě o označení za „zlodějského zm*da“.

Nemluvě o klipu do eurovoleb, který mluví za vše.

Ani další členové ANO nezůstávají ušetřeni. Jsou to totiž přeplácení prospěcháři, nemluvě o jiných označeních. „Na co Bureš a jeho armáda neschopných prospěchářů sáhne, tam sto let tráva neroste. Prospěchář (lidově řiťolez, hulibrk...) je také zloděj peněz daňových poplatníků, protože jeho pracovní výsledky hluboce zaostávají za finančním ohodnocením. Hlavním poznávacím znamením prospěcháře je členství v hnutí ANO,“ komentuje Radostné Česko dopravní karambol americké armády na české dálnici.

