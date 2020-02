Řádění vrahů a kriminálníků? Toto se stane, když si občané nechají vzít zbraně, varuje expert

Pavel Černý, muž, co trénoval policii a vojenské jednotky v Mexiku, Afghánistánu či Kongu, sdělil v Kupředu do minulosti svoji glosu o legálně držených zbraních. „Nechme lidem jejich soukromé legální zbraně. Nechme jim možnost se bránit,“ naléhal. „Nevyužívejme podobné tragické události k nějakým pochybným sluníčkovým snahám, že bez zbraní, a to jakýchkoliv, možná i těch, jaké mají policisté, armáda, nám na světě bude lépe,“ zakončil.

Bezpečnostní expert Pavel Černý na serveru Kupředu do minulosti zveřejnil glosu o omezení legálně držených zbraní. V pořadu řekl:

„Ten, kdo se rozhodne vraždit lidi kolem a zabít jich co nejvíc, vždy se bude snažit jít tam, kde bude očekávat nejmenší odpor. Kde bude čekat lidi neozbrojené. Kde bude čekat to, že se na místě dlouho neobjeví někdo se zbraní. No, a buď státy, kde občanům berou jejich legální zbraně a sebeobranné prostředky, to znamená například státy, země na západ od nás, anebo tam i u nás, kde jsou přeškrtlé tabulky se zbraní, tak pochopitelně pozornost takových lidí vždy budou lákat. To znamená, že půjdu tam, to si myslí takový člověk, kde ten čin dokoná nejlépe, takže nebojte se bránit. Nebojte, protože tito lidé vědí, že kde se kdo bude bránit, těžko dokonají svůj hrůzný čin,“ vzkázal.

Ve své glose pokračoval: „Odzbrojit slušné, zákona dbalé občany, kteří vlastní zbraně legálně, získané za zákonných, velmi náročných kritérií, kvůli činu jednotlivce, který způsobil takovouto velmi tragickou událost zbraní nelegální, je o tom, že pokud byste odzbrojili lidi, nebereme paradox, že kvůli činu spáchanému zbraní nelegální, sebrat lidem zbraně legální, tím byste pouze dosáhli jediné věci, to znamená paradoxně odzbrojil potenciální oběti tohoto člověka.“

Dále zmínil, že ačkoliv lidé na místě tragických událostí litují, že na místě nebyl někdo s legálně drženou zbraní, jenž by útočníka zastavil, tak na těch místech je často nošení zbraní zakázáno. „To znamená, že i když vynucování této věci je nějakým způsobem velmi diskutabilní, zákona dbalý občan, který vlastní tu zbraň legálně, na tom místě nebude mít tu svoji legálně drženou zbraň, a tudíž je to jakási gun-free zóna, to znamená něco, co vidíme nejenom v západní Evropě, ale především velmi často v USA. V těch gun-free zónách, kde jedinou ozbrojenou osobou do příjezdu policie, což může trvat minuty či v krajním případě i desítky minut, jedinou ozbrojenou osobou je, jak se říká na rovinu, je ten gauner. Ten kriminálník. Ten vrah. Ten terorista,“ vysvětlil problém gun-free zón.

Prý to tedy znamená to, že brát lidem legální zbraně či jim zakazovat vstup do objektů s legálně drženými zbraněmi je naprosto zhoubné. Kromě toho pachatel prý může jako zbraň použít jiný prostředek, to je prý vidět na západ on nás. „Vezme prostě nůž, najede do lidí autem, ukradne kamion a zabije lidí někdy i více nějakou sekerkou, než by zabil možná nějakou puškou nebo pistolí,“ zmínil Černý.

„Takže víte, ono to není o zbraních samotných, je to o lidech. O lidech zlých a o lidech dobrých. Ta zbraň, ta je jenom prostředkem. Prostředkem k nějakému tragickému, děsivému činu. Ten tragický čin, to je rozhodnutí toho člověka, a kdo chce, tak si vždy už, čím to potom udělá, si najde. Takže hyenismus některých novinářů i politiků k tomu, že využívají toto ke kampani odzbrojit lidi, víte, to byste musel napsat odzbrojit kriminálníky, teroristy, a možná bych ještě dodal, zkusit to možná u světových diktátorů, aby na tom světě byla již, jak si to někteří myslí, láska, pravda a všichni lidé si padli do náručí a měli se rádi.

Takto to prostě nechodí. Nechme lidem jejich soukromé, legální zbraně. Nechme jim možnost bránit se v té době, kdy ještě není na blízku druhé minuty po bitvě. To funguje, a hlavně nevyužívejme podobné tragické události k nějakým pochybným sluníčkovým snahám, že bez zbraní, a to jakýchkoliv, možná i těch, jaké mají policisté, armáda, nám na světě bude lépe. To nefunguje od doby, co tu lidstvo na této zemi je,“ zakončil.

