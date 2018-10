Radmila Kleslová flákla do stolu: Pilný měl za asistenta agenta StB. Ať zmizí. Obtěžoval kolegyni. A co Faltýnek a ta agentura s kšefty na Drahách a SŽDC

Velké mediální haló vzniknulo před několika dny, kdy poslanec ANO Patrik Nacher potvrdil, že se bývalá starostka Prahy 10 Radmila Kleslová stane jeho poslaneckou asistentkou. I přesto, že mělo jít o částečný úvazek za tisíc korun měsíčně, média hovořila o velkém návratu, který ovšem vydržel pouhé tři dny. Po mediálním honu na Kleslovou Nacher oznámil, že to ani jeden nemají zapotřebí a spolupráci ukončil. Radmila Kleslová se k celé situaci vyjádřila v rozhovoru pro Pražský deník.

Jak je ze slov Kleslové patrné, vzájemná nevraživost mezi ní a Ivanem Pilným, proti kterému mimochodem kandidovala na post místopředsedy ANO, neustává. Totéž by se dalo říci rovněž o jejím vztahu s Jaroslavem Faltýnkem. Ačkoli se v ANO opakovaně snažili pomyslnou válečnou sekyru zakopat, je vidno, že to Babiš "neošéfoval".

Psali jsme: Nacher nebude spolupracovat s Radmilou Kleslovou. Z reakcí lidí má pocit, jak kdyby šlo o dvojnásobného vraha

Anketa Který prezident podle vás udělal pro naši zemi nejvíce? Tomáš Garrigue Masaryk 8% Edvard Beneš 1% Emil Hácha 0% Klement Gottwald 3% Antonín Zápotocký 6% Antonín Novotný 1% Ludvík Svoboda 2% Gustáv Husák 2% Václav Havel 2% Václav Klaus 6% Miloš Zeman 69% hlasovalo: 1137 lidí

Ivan Pilný, bývalý ministr financí a mezi lety 1992 a 1998 generální ředitel Microsoftu, se ke Kleslové vyjadřoval v uplynulých dnech mnohokrát. Její možné působení ve sněmovně nejenže zpochybňoval, ale rovněž se proti němu stavěl.

„Patrika Nachera napadá za to, že mi nabídl místo asistentky, ačkoli sám měl za asistenta pana Muzikáře, člena předlistopadové KSČ a agenta StB, jak jsem se dočetla v médiích. Dovoluje si předjímat, že bych mohla ovlivňovat nějaké poslance, ačkoli společně s Jaroslavem Faltýnkem využívají PR služeb agentury EMC pánů Formana a Kočiše, kteří chodí do sněmovny, jsou v podstatě lobbisté, radí poslancům a mají spoustu zakázek v Českých drahách, na SŽDC, prostě tam, kde má ANO nějaký vliv. Takže pan Pilný káže vodu a pije víno," uvedla zostra Kleslová.

ParlamentníListy.cz se v uplynulých dnech zabývaly tématem poslaneckých asistentů plošně. Kromě toho, že jsme již oslovili mnoho z poslanců, kteří zaměstnávají pět a více asistentů, nás zaujala dvě konkrétní jména. Poslanec ANO Roman Kubíček totiž zaměstnává sociálního demokrata Stupčuka jako svého asistenta. Stupčuk byl v médiích spojován nejen s bouračkou v opilosti, ale také byl podezřelý z falšování koncipientské praxe.

„Pan doktor Stupčuk mi pomáhá s legislativou, zejména ke vztahu k NKÚ a finanční kontrole. V minulosti pracoval na odboru legislativy MV a pracoval jako právník ÚPZSVM. Pana doktora Stupčuka znám z působení v Kontrolním výboru a vždy pracoval jako profesionál. K níže popsaným věcem. O pochybnostech s jeho koncipientskou praxí nic nevím, nemám o tom žádné informace a nenašel jsem žádné zpochybnění Advokátní komorou. Trestní stíhání ve spojitosti s autonehodou bylo zastaveno. V případě, že by tomu bylo obráceně, nemohl by být mým asistentem. Po pracovní a odborné stránce nemám žádné výhrady. Do pracovního vztahu nevnášíme žádný politický rozměr," odpověděl na adresu mediálně velmi kontroverzní osoby poslanec ANO.

Druhé pozoruhodné jméno je potom u poslance ANO Rostislava Vyzuli. Tento lékař má ve své asistentské stáji i syna Jaroslava Faltýnka Jiřího. Poslanecký kodex ANO se přitom vůči zaměstnávání příbuzných staví už několik let.

autor: B. Richterová a T. A. Nový