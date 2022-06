Rakušan: Hlubuček nereprezentoval hodnoty STAN. Naše struktura je zdravá

reklama

Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že jeho hnutí STAN se potýká s pražskou „komunální“ kauzou svého bývalého člena a někdejší náměstka na magistrátu hlavního města Prahy Petra Hlubučka.

„Objevila se tu komunální kauza člověka, který absolutně nereprezentoval hodnoty hnutí. My teď děláme všechno pro to, abychom prokázali, že hnutí tvoří úplně jiní lidé a že má hnutí úplně jiný základ. Zklamání u 99 procent členů z toho, co se nám teď přihodilo, je obrovské,“ připustil.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý rozhovor naleznete zde

„Ale na rozdíl od jiných stran, kterým se také v minulosti nedařilo a od kterých lidé v době problémů utíkali od odpovědnosti, my máme obrovský zájem uchazečů, kteří chtějí kandidovat do předsednictva a celostátního výboru. To ukazuje, že přese všechno, co se děje, je struktura hnutí zdravá,“ pokračoval.

Upozornil, že jako předseda STAN nemá v rukou takovou moc, jako má Andrej Babiš v pozici šéfa hnutí ANO.

„Ať už si kdokoliv vykřikuje v parlamentu, co chce, já nemám žádný nadstandardní přístup k informacím. A už vůbec ne z policejního prostředí. Mě na to v únoru upozorňovala Sabina Slonková a redaktor Kubík ze Seznamu. Nicméně moje odpověď vždycky byla: ‚Doneste mi, prosím, jakýkoliv důkaz.‘ Já jsem dělal, co jsem mohl. Pana Hlubučka jsem s těmi podezřeními konfrontoval mezi čtyřma očima. Dělal jsem všechno pro to, abych oslabil jeho pozici v pražské organizaci. To je legitimní způsob jednání v hnutí, které má své vnitřní mechanismy. Nikdy to nebudu umět, jako to umí hnutí ANO. Tam když si zamane předseda, tak člověk do druhého dne už není ve své funkci,“ pravil Rakušan.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám Rakušan nevidí důvod složit funkci ministra vnitra a odejít z vlády.

„Já k tomu nevidím důvod. Myslíte, že nikdo za ODS není v současné době v republice v nějaké kauze vyšetřován? Od listopadu 1989 tady byli pouze dva ministři vnitra, u kterých nebyl za dobu jejich působení policejně řešen nebo trestně stíhán žádný člen jejich vlastní strany. Situace, kdy je ministr vnitra z nějaké strany a policie se zabývá jejím konkrétním členem, není v ničem výjimečná. Svědomí mám čisté, nikdy jsem nic neovlivňoval. Koneckonců zástupci policie to jasně potvrzují. Nikdy nic ovlivňovat nebudu,“ poznamenal Rakušan.

Psali jsme: STAN objevili na účtu jeden dar spojený s Redlem. Je tam toho ale více, ukázalo se Redlovy papíry na hlavu mohou skončit. Zastupitelství podává odvolání Zeman s Fialou v pondělí proberou, kdo od července povede Ministerstvo školství Cože? Muž od Čižinského, „hrdina“ kauzy Hlubuček, prý není mezi svědky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama