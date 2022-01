Rakušan rozkáže. Řídí vás mobilem. Navždy. Děs ze zákona: Nová fakta

Z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví sice povinné očkování zmizelo, je ovšem otázka, co přinese slibovaná novelizace pandemického zákona. V pořadu Zákony bohatství Tomáše Lukavce o tom diskutovali právníci a advokáti Tomáš Nielsen, Jindřich Rajchl, Ondřej Dostál a Jana Zwyrtek-Hamplová. A shodovali se, že novela by v současném znění byla neštěstí pro právní stát. Přes nepřesně definovanou pandemii by celou republiku mohli řídit zemi tři ministři, tedy vnitro, obrana a zdravotnictví. A kdo by neposlouchal, dostal by pokutu až milion korun. Nemluvě o tom, co vám může udělat naštvaný soused. Do izolace vás budou moci zavřít SMSkou, odvolat se však musíte písemně.

„Když si pan Rakušan usmyslí, že příslušníci policie mají nosit kastrol na hlavě, protože to je dobré pro omezení epidemie, tak všichni budou muset nosit kastrol na hlavě," uvedl jako příklad. Zklamal také ty, kdo slavili vyjmutí povinného očkování z vyhlášky. Ministři prý budou podle novely přikazovat povinné očkování velmi snadno a bránit se mu půjde jen velmi těžko. Kompetence ministrů jsou podle něj přehnané a pojmy vágní a neurčité. „Můžou si vymyslet, co chtějí," varoval, že to de facto znamená diktaturu.

Upozornil také na drastické zvýšení pokut, např. pro fyzické osoby se jedná o částku až milion korun a pro podnikatele tři miliony korun. A pokud někdo poruší pandemický zákon a zákon o ochraně veřejného zdraví, což je snadné, protože se prý v některých bodech téměř shodují, tak správní orgán dle Rajchlova výkladu musí uložit pokutu při horní hranici sazby, což bude pro většinu lidí likvidační. Doplnil, že zákon tak poskytuje vládě možnost se velmi lehce vypořádat s opozicí vůči povinnému očkování. A navíc, ministři dle něho mohou začít jednat i preventivně, tedy i když je covid jen za hranicemi a „hrozí", že by se vrátil. Navíc má pandemický zákon neomezenou účinnost.

JUDr. Jindřich Rajchl

Ondřej Dostál se soustředil na konkrétní části zákona, které mu přijdou špatné. Jednak, že si Ministerstvo zdravotnictví „napsalo" zmocnění k omezování vnitřních i vnějších sportovišť. A také může zavírat školy a školská zařízení, včetně dětských skupin. Má za to, že něco takového se má řešit v rámci nouzového stavu, ne pandemickým zákonem. Kromě toho by vláda mohla omezovat i provoz zoo, hradů, zámků, táborů. „Proč nám to ta vláda chce dělat? Není to zákon pro veškeré budoucí pandemie, je to zákon ryze pro nemoc covid-19," argumentoval Dostál, že nic ze současného poznání o covidu nedává důvod k takovým pravomocem. Doplnil, že vláda podle novely musí hradit majetkovou škodu, ale ne ušlý zisk.

Jako problém vidí i to, že izolaci či karanténu chce vláda umožnit uložit SMSkou nebo telefonickým hovorem. A to i s fikcí doručení, tedy pokud jste si SMS nepřečetli, stejně se má za to, že jste ji dostali. V zákonu je také napsáno, že oznámením „lze pověřit vhodnou osobu". Což by teoreticky měli být ředitelé škol nebo nadřízení v práci, v praxi to ovšem může být kdokoliv, tedy zde vzniká riziko, že do karantény vás pošle nějaký vtipálek. „To je jako by vám někdo přes SMSku nařizoval vazbu nebo vás povolával k soudu a vy jste pak prohráli, když tu SMSku nemáte," přirovnal situaci.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

Že je zákon krokem k totalitním praktikám si myslí i Jana Zwyrtek-Hamplová, občané budou muset poslouchat bez možnosti soudní obrany, říká. „Je to určitá podoba nevolnictví," míní. Občan bude dle jejího výkladu bezmocný a nebude záležet na tom, zda nějaká pandemie bude, nebo ne. Co se týče soudů, vytkla, že soudy nařízení několikrát zrušily, ale ex post, a za nezákonná nařízení se ani nikdo neomluvil. Podle ní je pandemický zákon začátek konce právního státu, pokud bude schválen. A doporučila, aby se všichni obrátili na své poslance a senátory a vzkázali jim, ať pro novelu nehlasují, protože v podstatě zavádí trvalý nouzový stav.

Mimo jiné se podle ní zavádí povinnost mít mobilní telefon a číslo, které bude státu k dispozici. „Potom přes ten mobil vás budou i hlídat, kde se pohybujete, nebudete moci vůbec nic," předvídá. Nejdříve novelu považovala za fikci. „To přece nikdo nemůže myslet vážně," myslela si. „Já si dokonce říkám, jestli to někdo nepředpřipravil, aby tuto vládu potopil," nadhodila. Její nadějí je, že autoři měli „dobrý úmysl", ale někdo odborný jim vysvětlí, proč by zákon v současném znění neměl projít. Podle ní demokratický politik nemůže pro tuto podobu pandemického zákona hlasovat.

Zmínila další efekt zákona, který by bylo možné zneužít, totiž že někomu je možné komplikovat život tím, že údajně nakažený prohlásí, že byl s osobou v kontaktu, čímž ji pošle do izolace. Například pokud by ona měla hájit svého klienta u soudu nebo jela někam na jednání. Varuje, že by této pravomoci mohl zneužít i stát. Teoreticky by tak šlo i zabránit politikovi v účasti na politické debatě. Vyslovila pochybnosti, zda jsou všichni úředníci neúplatní a dodržují všechny morální zásady při uplatňování práva.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Před začátkem totality varoval i advokát Tomáš Nielsen, zakladatel Pro Libertate. Novela zákona má být prý projednávána ve zrychleném řízení. Poznamenal, že už podmínky schválení prvního pandemického zákona byly účelové, protože zákon byl schvalován v legislativní nouzi. „Teď jsme v jiné situaci. Neexistuje žádná zákonná okolnost, aby ten stav legislativní nouze byl uplatněn. neexistuje žádné přímé ohrožení životů a tak dál," uvedl Nielsen a pokud bude zákon schválen ve stavu legislativní nouze, je to podle něj jasný důkaz toho, že předpis je protiústavní. Podle Nielsena neprošla novela všemi orgány, kterými projít měla, tedy výbory Sněmovny a legislativní radou vlády.

Má za to, že na ministerstvu vládnou „podivné, nikým nevolené skupiny". Například skupina kolem Romana Chlíbka a České vakcinologické společnosti nebo skupiny kolem Rastislava Maďara a Petra Smejkala. „Zahlcují ministerstvo absurdními požadavky a absurdními informacemi," míní Nielsen s tím, že k novele se podle něho vyjádřilo minimum právníků, protože jinak by tato podoba novely nemohla vzniknout. Česko si prý nechává diktovat podmínky fungování z mezinárodních institucí, jako je WHO, a rezignuje na ochranu práva a svobod. „Za mě, všechna ta doporučení jsou spíš zneužita k tomu, aby obhájila absolutní popření všech práv," tvrdí advokát.

Upozornil, že hygiena bude zavírat lidi SMSkou, ale lidé budou muset reagovat a bránit se písemně. Má podezření, že vláda postupuje ve zkráceném řízení a ve stavu legislativní nouze, aby si nikdo neuvědomil, jak absurdní tento návrh je. Zákon je navíc odůvodňován situací v březnu 2021, tedy nereaguje na žádnou aktuální hrozbu a je navrhován bez časového omezení. „Neexistuje jiný argument, jiný důvod, než že vládě nevyhovuje právní stát, kde musí respektovat, co říkají soudy a prostě si vytváří paralelní svět založený na Chytré karanténě a podobných absurdních šílenostech," vyjádřil se zakladatel Pro Libertate.

Doporučuje, aby se ozvali i očkovaní, protože je otázka, jak dlouho jim stav očkovaného vydrží. „Je to vypnutí ústavního práva, běžného práva a předání dekretu, který těm ministerstvům umožní obcházet Listinu základních práv a svobod, obcházet Ústavu. A já bych byl rád, aby si každý pamatoval, pokud to 25. 1. projde, následně pak Senátem, že takhle začíná totalita."

JUDr. Tomáš Nielsen

