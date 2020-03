Rána Pavlu Novotnému. Expremiér: Kdyby to udělal za mého působení, byl by okamžitě politicky popraven!

reklama

Paroubek vzpomenul na loňský rok a vyhrocené dění v ODS v souvislosti s výroky jejich tehdejšího poslance Václava Klause mladšího. Vedení ODS tehdy prý před vyloučením Klause ze své partaje „propadlo hrané hysterii“.



V případě řeporyjského starosty Pavla Novotného Paroubek píše, že ten je „jiná klasa“. „Koresponduje si s Putinem, možná, že už i s čínským prezidentem Xiim, snad i s Trumpem a možná také s hollywoodskými hvězdami, kterážto perverzní aktivita veřejného činitele může snad ovlivnit několik slabých mozků pár jeho voličů,“ poznamenává.



Starosta Řeporyjí je podle Paroubka „muž nové generace a nové politické dimenze“. „O co méně odpracuje při řešení komunálních problémů, o to více se věnuje mezinárodní politice. A jak se teď ukazuje, řeší i jiné záležitosti,“ přikládá a naráží na to, že Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že řeporyjský starosta se dopustil nebezpečného vyhrožování a musí uhradit peněžitý trest. Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Důvodem odsouzení byl fakt, že Pavel Novotný napsal na policii v roce 2016 e-mail, že se chystá zavraždit údajného podvodníka Marka Víta. Psali jsme: Starosta Novotný byl pravomocně odsouzen. Poletí z ODS? Pod Fialou už se to vážně řeší

„Kdyby pan starosta chtěl naši zemi zbavit všech podvodníků, kteří v ní žijí, pořádně by se zapotil a prolil by hektolitry krve. A hlavně mu to nepřísluší. Je to věc policie, soudů, Vězeňské služby. Trest smrti jsme už naštěstí zrušili. A pokud vím, tak v moderním právu trest smrti za podvody opravdu nebývá udělován. To snad ani v tak progresivní zemi, jako jsou Spojené státy, vysněné to zemi starosty Novotného, kde v rozporu s praxí západní Evropy vč. České republiky, stále ještě popravují odsouzence. Tu v plynové komoře, jinde ho posmaží na elektrickém křesle a zase v jiném státě jej sprovodí ze světa jedovou injekcí. Možná, že pan starosta Novotný příště bude požadovat odvést na popravu někoho, kdo mu ojel auto klíči. Proč vlastně ne...“ komentuje dění bývalý šéf vlády.



Dále tvrdí, že kdyby se podobná situace odehrála za jeho působení v čele sociálních demokratů, tak by dohlédl, aby „takový veřejný činitel, jakým starosta z Řeporyjí nepochybně je, byl okamžitě politicky popraven“. „Ale vedení ODS to zřejmě vůbec nevadí. Pan profesor Fiala si medí, jak krásně vede stranu k 13 %. Vlastně podle něj je starosta Novotný velmi cenný člověk. On zřejmě říká věci, které intelektuál Fiala prostě říci veřejně nemůže, ale s nimiž se vnitřně ztotožňuje,“ myslí si Paroubek. Pavel Novotný, DiS. ODS

Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Svým očím bývalý předseda vlády nevěřil ani při sledování letošního kongresu ODS; v „zasvěcených kruzích“ se prý dokonce mluví o tom, že „pan starosta svůj tragikomický výstup podpořil údajně dávkou ‚peřiny‘“. „Já tomu ale nevěřím. Ale možná, že by stálo za to, kdyby si pan starosta nechal udělat test metodou sekvenční analýzy a zveřejnil jeho výsledek na stránkách svého úřadu, zda na těchto fámách náhodou něco není,“ poznamenal.



Dodává, že starosta Řeporyjí je dnes zdaleka nejviditelnější činitel ODS a doporučuje mu, aby se radši zaměřil na komunální politiku: „Možná, že by pan starosta konečně měl přiložit ruku k dílu také ve své městské části. Každý týden Řeporyjemi projíždím a musím říci, že tu a tam se bojím, abych nevlétl do díry v silnici, kde si urazím kolo. Snad by se pan starosta mohl více zabývat obyčejnými problémy obyčejných lidí. Ale to by zase neměl mediální pozornost, že.“



V souvislosti s pravomocným rozsudkem se vyrojily i spekulace, že by to mohlo ohrozit setrvání Novotného ve straně. Hlasování o svém odchodu by ale musel iniciovat dle stanov ODS sám starosta, což odmítl. „Za svůj celoživotní boj s Markem Vítem jednou budu blahořečen. Rozhodně kvůli němu nehodlám vystupovat z ODS. Chci to nechat na straně a je mi úplně ukradené, co je ve stanovách,“ vzkázal Deníku N Novotný.

