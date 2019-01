Ředitel BIS lže, vypálil analytik

Ředitel BIS Michal Koudelka se důrazně ohradil proti tomu, že by tajná služba chtěla přepisovat dějiny. Analytik Daniel Veselý Koudelku obratem obvinil ze šíření lží.

Ve zprávě za rok 2017 BIS varovala, že na českých školách i 30 let po sametové revoluci žáci nasávají sovětský pohled na dějiny. Na počátku roku 2019 se pak ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga se zpravodajci sešel, aby s nimi tuto otázku prodiskutoval. Koudelka však trval na tom, že BIS rozhodně nebude přepisovat dějepis, jak je jí v poslední době vyčítáno z různých stran.

„Když jsem v roce 1992 nastupoval do zpravodajské služby, tak se už nejmenovala Úřad pro ochranu ústavy a demokracie. Dodnes mi občas přijde škoda, že se původní název nezachoval. Bezpečnostní informační služba již sice nemá v názvu ani slovo ‚ústava‘, ani ‚demokracie‘, ale to nic nemění na tom, že jejím primárním úkolem je ochrana jak ústavy, tak demokracie. BIS je zde pro to, aby chránila právní stát, bezpečnost, náš způsob života a svobody občanů České republiky,“ prohlásil Koudelka.

Koudelka také připomněl, že informace jsou dnes tím nejcennějším artiklem, který je třeba využívat i k obraně demokracie. Zpravodajci proto politikům předávají informace, aby se lidé k tomu zvolení svými spoluobčany mohli rozhodnout, jak se v té či oné situaci rozhodnou. Tím podle Koudelky přispívá ke stabilitě naší demokracie.

Šiřitelé dezinformací se naopak snaží demokracii rozkývat a naše politiky a jejich spoluobčany znejistět. Proto se i tajné služby stávají terčem propagandy, BIS prý nevyjímaje.

„Chci prohlásit zcela jasně a snad naposledy, aby to pochopili všichni: BIS nechce a nikdy nechtěla říkat, co se má a nemá učit na školách, nechce tvořit osnovy a přepisovat učebnice. Provádíme sběr informací, vytváříme kvalitní analýzy a upozorňujeme představitele státu na rizika z jakékoli oblasti našeho života. Považujeme, ve shodě s velkou částí odborné veřejnosti, za stěžejní, aby mladí lidé opouštěli náš školní systém s mnohem širšími znalostmi moderních dějin včetně důležitých a mnohdy ne příliš známých souvislostí. Protože jen občan, který bude chápat naši historii ve všech souvislostech, bude schopen čelit stále většímu informačnímu chaosu a zvládne rozlišit dezinformace od reality,“ pokračoval Koudelka.

Když si Koudelkova slova přečetl analytik Daniel Veselý, obvinil ředitele BIS z toho, že lže. Lže prý už v tom, že poznámka o potřebě učit moderní dějiny není ve zprávě za rok 2017 zdaleka jen pod čarou. „Není jen pod čarou, mají tam tabulku se čtyřmi pilíři ruské hybridní strategie. Strana 7,“ napsal na sociální síti Facebook. A přidal odkaz na veřejnou část zprávy BIS.

