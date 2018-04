Reflex tuší rozklad spojenectví Zeman – Babiš. Pokud se šéfovi ANO podaří sestavit vládu, prezidenta prý úplně vytlačí

01.04.2018 14:05

Premiér Andrej Babiš (ANO) ukazuje, že se cítí být premiérem země, která je pevně zakotvena v EU a v NATO. Obecně řečeno na Západě. Ukazuje tím, že v zahraniční politice stojí proti prezidentovi Miloši Zemanovi, který mnohem častěji hovoří o čínských investicích a navštěvuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Zato do Bílého domu k Donaldu Trumpovi se ještě nepodíval. Co to udělá s dosavadním spojenectvím obou politiků?