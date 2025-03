Řehka ve sněmovně v maskáčích: Porušil vlastní předpis, podotýká poslanec

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 83% Nemá 15% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11129 lidí



Šedivý vyjádřil přesvědčení, že sice všechny informace samozřejmě nelze prezentovat veřejně, avšak zakázat přístup veřejnosti po celou dobu schůze nebylo nutné a dodal, že by armáda měla být součástí debaty. „Nemyslím si, že by mělo být utajováno zcela všechno, to armádě ve své podstatě poté škodí,“ poznamenal pro CNN Prima News.



„Víc to nemá smysl komentovat. Možná mě zaujal jeden okamžik – že Karel Řehka přijde do Poslanecké sněmovny, kde se chodí v kravatě a saku, v maskáčích. To o mnohém svědčí. Teď už jen dokoupit armádě místo batohů sako, kravatu a kalhoty a trochu socializovat náčelníka generálního štábu,“ komentoval poslanec Růžička.

Fotogalerie: - Řehka generálmajorem

Narážel tím na oděv náčelníka generálního štábu Karla Řehky, který na jednání Sněmovny dorazil v maskáčích, což na internetových diskusích vzbuzovalo již v průběhu týdne více reakcí a zatímco někteří spekulovali, zdali se jen Řehka nezastavil v Poslanecké sněmovně „cestou na vandr“, další s odkazem na dřívější slova premiéra Petra Fialy (ODS) odpovídali, že je tomu tak, jelikož „jsme ve válce“.







Po poukázání na Řehkův outfit se vytasil s reakcí šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský a vše přirovnal k úborům poslanců během Dne lidových krojů a krajů. „Doufám, že jsou tihle všichni už bez mandátu…“ připsal k fotografii zákonodárců z akce konané pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a ministra kultury Martina Baxy (ODS) z první půle března.

Doufám, že jsou tihle všichni už bez mandátu… pic.twitter.com/Bw0vWZFeZz — Martin Bartkovský (@bartkovskym) March 28, 2025

„A přesně proto jste šéfredaktorem magazínu zašlé slávy. Kdysi v něm byly myšlenky, teď jste tam vy,“ komentoval srovnání obou situací Růžička, načež mu Bartkovský odepsal: „No, místo kopání do Reflexu byste měl svolat bezpečnostní výbor, případně vytvořit sněmovní vyšetřovací komisi a zjistit, proč módní policie ani v jednom případě nekonala…“

Poslanec na tato slova opět reagoval a novináři přeposlal, co se k věci píše v rámci Normativního výnosu Ministerstva obrany ČR; že při jednáních v Parlamentu ČR mají mít armádní činitelé služební stejnokroj 97, který je určen především na formální události.



„Nikdo hloupější ve vaší redakci asi už není. Tak trošku osvěty, pane Bartkovský. Jedná se o článek 5 přílohy 1 k Normativnímu výnosu MO č. 12/2012 (stále platný, poslední novela z roku 2023), který upravuje pravidla pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (tzv. stejnokrojový výnos). A také článek 6 – Stejnokroj 95, kde jsou stanovena konkrétní pravidla pro jeho nošení. NVMO je vnitřní předpis MO, přičemž tento konkrétní schvaluje náčelník generálního štábu. Takže NGŠ porušuje to, co sám nařídil. A o tom to je,“ vysvětlil poslanec novináři.

Nikdo hloupější ve vaší redakci asi už není. Tak trošku osvěty, pane Bartkovský. Jedná se o článek 5 přílohy 1 k Normativnímu výnosu MO č. 12/2012 (stále platný, poslední novela z roku 2023), který upravuje pravidla pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské… pic.twitter.com/5Zt0LTD3mn — Pavel Růžička (@ruzickapavel70) March 28, 2025

Na pravidla zmiňovaná Růžička již vícekrát upozorňovala i česká armáda, zmiňující, že zatímco vycházkový stejnokroj 97 se nosí na jednání či slavnostní události, maskáče, které měl na sobě Řehka, patří do terénu při výcviku či se nosí například za nouzového či válečného stavu.

