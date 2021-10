Rejžo, já jsem v šoku. Prů*er. Herec Liška napsal těm, co kvůli jeho reklamě naletěli

reklama

Alternativní dodavatel energií Bohemia Energy před pár dny oznámil, že končí. Jen tak z ničeho nic. A na 900 tisíc lidí přišlo mrknutím oka o dodavatele energie a musí se spoléhat na tzv. dodavatele poslední instance. Jedním z klientů, kteří z toho byli v šoku, byl i herec Pavel Liška, který pro Bohemia Energy natáčel sadu reklamních spotů.

Ze svého šoku se umělec, proslavený titulní rolí ve filmu Návrat idiota po týdnu rozhodl vypsat.

„Už to je přes týden, co mi došel e-mail z Bohemia Energy, že končí s podnikáním (pár minut, než jsem se to dozvěděl z médií). Vůbec jsem tomu nerozuměl, až po nějaký chvíli jsem pochopil, že je to opravdu realita. Byl jsem dvakrát tak v šoku, jednak jsem nechápal, jak tak velká společnost s takovým množstvím klientů, kteří jsou na ní závislí, včetně mě, může jen tak oznámit, že ze dne na den končí. A pak šok druhý, že se to vlastně týká i mě, nejen jako jejich zákazníka, ale i jako toho, kdo pro BE přes tři roky natáčel reklamní spoty právě proto, aby se víc lidí dozvědělo, že existují a že máme na trhu alternativu, která nám je schopna elektřinu dodat za výhodnější ceny, než nabízejí velcí monopolní dodavatelé,“ začal Liška na sociální síti Facebook.

Snažil se proto najít odpovědi na otázku, co se vlastně stalo a kdo za to může. Některé odpovědi prý dostal, ale ty nejdůležitější nikoliv.

Dospěl k závěru, že odchod Bohemia Energy ze scény má dvě roviny.

První podle Lišky ukazuje, že společnost při nákupu energií příliš riskovala a nevytvořila si pojistky na možné obtížnější časy. To je první „pr*ser“, jak ho při použití tohoto ostrého slova popsal Liška. Druhá rovina, jinak také druhý „pr*ser“, spočívá podle herce v tom, že když se dodavatel energií nepřipravil na krizová léta, měl si na něj posvítit a došlápnout v tomto případě Energetický regulační úřad, který však tvrdí, že na to nemá dost kompetencí. A pokud tomu tak opravdu je, tak to podle Lišky jen dokládá, že selhal stát, nebo tedy politici, kteří Energetický regulační úřad měli patřičně vybavit.

„Taky se o to víc teď na mě nevybíravě sesypali ti, kteří tak nemile nesou, že se pletu do politiky a píšu své názory a pocity... prý ať teď tuplem zmlknu. Těm bych chtěl vzkázat, že jsem občan a jako takového se mě politika týká. Už jen z toho slova občan to slovo politika vzniklo. Ty politiky si my sami volíme a oni tu mají být a pracovat pro nás! Nesouhlasím s názorem, že herci by se neměli k politice vůbec vyjadřovat. My se k tomu musíme vyjadřovat, respektive musíme, pokud to tak cítíme! Stejně jako řezníci, biologové, silnoproudaři, vedoucí v Makru, pokrývači... všichni, kteří to cítí podobně a mají potřebu se nějak vyjádřit, reflektovat věci veřejné, dohlížet na spravedlivé a čestné vládnutí naší země... tak těm taky to nedá a musejí se vyjadřovat, mluvit o tom zase s jejich okruhem lidí, i když je uslyší třeba míň lidí, i když takovej řezník taky potká za den spoustu lidí... protože kdyby tomu tak nebylo, neměl by ten systému, který tu máme a po kterém jsme za totality tak toužili, neměl by ten smysl. Protože tu máme demokracii, za kterou jsme v listopadu 1989 bojovali. Mně bylo 17 a už tenkrát mně to jedno nebylo a už tenkrát jsem se snažil něco dělat. A tak budu dělat dál, co budu moct, a zticha nebudu! Všem, kdo to dočetli až sem, gratuluju a přeju jim, ať se jim do měsíce a půl přihodí něco nenadále překrásného,“ napsal Liška.

Ačkoli stojí mimo strukturu Bohemia Energy a je jen jedním ze zákazníků této společnosti, je mu jasné, že pro spoustu lidí zůstává tváří této firmy, a všem se proto omluvil. „Je mi to moc líto a všem, kdo cítí takové příkoří, se tímto omlouvám,“ pravil.

