Řekli „koště“. Neřekli kdo. Potrefená pirátka na ně vyjela

Influencer Svatopluk Barek zveřejnil fotografii s „významnou českou političkou“. Na cestě z Evropského parlamentu zvěčnil s svého kamaráda koštětem. Osobně si to vzala členka evropského parlamentu za Piráty Markéta Gregorová, ačkoliv se o ni vůbec nejednalo. Influencer sám přiznal, že měl na mysli předsedkyni Trikolory Zuzanu Majerovou. Ta byla za „koště“ označena minulý rok Pavlem Novotným (ODS). „Pokud se někdo urazí, je to jeho problém,“ řekl influencer.

Český influencer Svatopluk Barek na sociální síti X (dříve Twitter) sdílel fotografii s „významnou českou političkou“ pořízenou na cestě z Evropského parlamentu. Tam byl pozván za české influenceryspolu s autorem projektu Debatní deník Timem Kožuchovem. Cílem projektu je údajně rozvíjení kritického myšlení spolu se vzděláváním založeném na vytváření konzistentních argumentů, jak je uvedeno na jeho YouTubovém kanálu. V Evropském parlamentu se setkal například s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

„Na cestě z Evropského parlamentu jsme s Debatním deníkem potkali jednu významnou českou političku. Poznáte, kdo to je?“ vyzval k polemizování uživatele sociální sítě.

Na cestě z Evropského parlamentu jsme s @debatni_denik potkali jednu významnou českou političku ?? Poznáte, kdo to je? ?? pic.twitter.com/RDUTl2HOIW — Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) September 14, 2023

V koštěti znázorňujícím dle influencera významnou českou političku, se shlédla poslankyně Evropského parlamentu a členka Pirátské strany Markéta Gregorová. „Debatní deník se mě snaží už měsíce přesvědčit, abychom vedli rozhovor či se setkali – psal i při této návštěvě EP. A pak se vyfotí s koštětem a dá se svým bro příležitost stovkám omezenců blít absolutní hnus na političky z celého spektra. Kuriózní, proč s ním asi nechci mluvit,“ sdílela na svém účtu sociální sítě X.

Debatní deník se mě snaží už měsíce přesvědčit, abychom vedli rozhovor či se setkali - psal i při této návštěvě EP. A pak se vyfotí s koštětem a dá se svým bro příležitost stovkám omezenců blít absolutní hnus na političky z celého spektra.

Kuriózní, proč s ním asi nechci mluvit. https://t.co/wT9ZXxRQIV — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) September 15, 2023

Ostatní uživatelé si identitou oné české političky nebyli tak jistí, mezi tipy se vyskytlo i jméno členky KSČM Kateřiny Konečné nebo předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové.

„Kateřina Konečná, jednoznačně,“ napsal jeden z uživatelů.

„Jako vejce vejci,“ napsal další k podobě koštěte a Zuzany Majerové. K příspěvku sdílel i její fotografii.

Jiný uživatel si byl zase naprosto jistý, že koště má znázorňovat předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09: „Pekarová Adamová. Poznám na první pohled.“

Pekarova - Adamová. Poznám na první pohled.???? — Petr Panáček (@PetrPanacek) September 15, 2023

Influencer samotný nakonec přiznal, že na mysli měl doopravdy předsedkyni strany Trikolora, Zuzanu Majerovou: „Ten vtip je mířen proti nacionalistické političce Zuzaně Majerové, kterou Pavel Novotný v televizi označil za koště. Pokud se Piráti chtějí zastávat předsedkyně Trikolory, tak budiž. Jediné, co jsem od paní Gregorové chtěl, je promluvit si o našich odlišných názorech…“

Ten vtip je mířen proti nacionalistické političce Zuzaně Majerové, kterou @PavelNovotnak označil za koště v televizi. Pokud se Piráti chtějí zastávat předsedkyně Trikolory, tak budiž. Jediné, co jsem od paní Gregorové chtěl, je promluvit si o našich odlišných názorech… https://t.co/H1rY37Djq9 — Debatní deník ?? (@debatni_denik) September 15, 2023

„Markéto Gregorová, pokud se mnou nechcete mluvit, ok. Ale i vaši kolegové nechápou vaši argumentaci, natož já… Co je špatného na tom si dělat prdel z člověka, co podporuje Putina???“ nechápal influencer.

@MarketkaG pokud se mnou nechcete mluvit, ok. Ale i vaši kolegové nechápou vaši argumentaci, natož já… Co je špatného na tom si dělat prdel z člověka, co podporuje Putina??? — Debatní deník ?? (@debatni_denik) September 15, 2023

Influencer dále připomněl dle jeho slov „největší kauzu z minulého roku“, kdy starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) v pořadu Co Čech, to politik! na CNN Prima News Zuzanu Majerovou přirovnal ke koštěti. „Pokud lidi neznají největší kauzu z minulého roku, kdy Pavel Novotný nazval Majerovou koštětem a ona ho pak žalovala, tak můj problém to není. To je to samé, jako kdybych přidal obrázek medvídka Poo a zeptal se ,hele kterého diktátora jsme potkali'. Pokud se někdo urazí, je to jeho problém,“ napsal Barek.

Pokud lidi neznají největší kauzu z minulého roku, kdy Pavel Novotný nazval Majerovou koštětem a pak ona ho žalovala, tak můj problém to není. To je to samé, jako kdybych přidal obrázek medvídka Poo a zeptal se “hele kterého diktátora jsme potkali”. Pokud se někdo urazí, je to… — Debatní deník ?? (@debatni_denik) September 15, 2023

Později se nicméně rozhodl respektovat kritiku Markéty Gregorové i dalších členů Pirátské strany: „Po komunikaci s různými členy a členkami Pirátské strany jsem dospěl k závěru, že zabývat se celou touto situací s koštětem nedává smysl. Mrzí mě, že můj vtip vůči Zuzaně Majerové, předsedkyni Trikolory, byl pro mnohé přes čáru. Kritiku paní Markéty Gregorové respektuji a namísto dalších hádek budu svůj čas věnovat přípravě na zítřejší Rajchlovu demonstraci, kterou snad přežiji. Pokud se mnou budou chtít představitelé a představitelky Pirátské strany komunikovat či debatovat o našich rozdílných pohledech na svět, jsem i po dnešku nadále otevřený jakékoliv diskuzi.“

Po komunikaci s různými členy a členkami Pirátské strany jsem dospěl k závěru, že zabývat se celou touto situací s koštětem nedává smysl. Mrzí mě, že můj vtip vůči Zuzaně Majerové, předsedkyni Trikolory, byl pro mnohé přes čáru. Kritiku paní @MarketkaG respektuji a namísto… — Debatní deník ?? (@debatni_denik) September 15, 2023

