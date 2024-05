Řekne jednu větu, volič jde pryč. Filip Turek o Nerudové

V rámci předvolební kampaně zavítal lídr kandidátky Motoristů a Přísahy do pořadu Aby bylo jasno, kde vysvětlil, že ke konfliktu na Ukrajině se staví realisticky. A že i když fandí Ukrajině, je zapotřebí diplomacie. Blížící se pražské setkání lídrů EU nepovažuje za něco, co by situaci posunulo. Taktéž mluvil o Danuši Nerudové, jejím emočním vydírání a nekonzistentních názorech. Dotyčná si prý každou větou ubírá voliče.

reklama

Co se týče pražského setkání, na kterém budou lídři zemí EU jednat o pomoci Ukrajině, tak Turek má za to, že se stejně čeká na to, jak dopadnou americké prezidentské volby. A soudí, že jak NATO, tak USA dávají najevo, že se do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou nechtějí více zaplést. „Takže si nemyslím, že by došlo k nějakému zvratu,“ odhadl výsledek.

Na konflikt se dívá z pohledu realismu, popř. neorealismu. Ukrajina podle něho nemůže vojenskou cestou získat Krym a další území obsazená Ruskem. „Přestože bych Ukrajině přál lepší výsledky, tak si myslím, že jedinou cestou je příměří,“ řekl s tím, že pak se dá vyjednávat o územních ztrátách. Každopádně si nedokáže představit, že by území Ukrajina získala zpátky čistě vojenskou cestou. Když jde o dodávky zbraní, řekl, že je není možné zasílat a zároveň ignorovat diplomacii. „Ta absolutně selhala, prostě v momentě, kdy se mohla rozebírat vyjednávání o příměří, tak jsme se o ně nesnažili,“ pravil a dodal, že ČR toto příměří nevyjedná, EU je silný subjekt, ale hlavně americký prezident by se měl snažit „dokopat“ Putina, aby o příměří vyjednával, vzhledem k tomu, že se jedná o zástupný konflikt mezi USA a Ruskem.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14482 lidí

K ostatním kandidátům řekl, že by byl rád, kdyby se do europarlamentu dostal on a ne „nějaká sedmička na kandidátce ANO“, nebo lidé jako Luděk Niedermayer, kterého do EP táhne Alexandr Vondra, který se „tváří pravicově“. „Pan Niedermayer hlasoval pro migrační pakt, hlasoval pro zákaz výroby aut se spalovacími motory, jsou na jedné kandidátce,“ připomínal.

Pokud jde o spojence, jsou to dle něho ti, kdo budou bojovat proti Green Dealu a migračnímu paktu. „Který jsme bohužel kvůli Rakušanovi přijali, což považuji za jeden z nejhrůznějších zákonů, který se k nám vůbec dostal,“ komentoval. Z Polska to nebudou například zástupci současné vlády, ze Slovenska zástupci Progresivního Slovenska.

Podpora od Václava Klause je prý obrovská čest, ale i břemeno a zodpovědnost. Václava Klause si velice váží a zná ho osobně. Jana Bobošíková se Turka zeptala, zda Klausovi nezazlívá, že podepsal Lisabonskou smlouvu. Turek soudil, že Klaus i přes všechna varování smlouvu podepsat musel, protože kdyby nepodepsal „víme, jak by to dopadlo“.

Zmíněna byla i Danuše Nerudová. Turek se vyjádřil, že má rád, když mají lidi stabilní názory. Připomenul, jak Nerudová prohlásila, že „tady žádní migranti nejsou“, ale přitom si pochvalovala, že byl přijat migrační pakt. Nebo její slova, že automobilky mohou vyrábět auta, ale musejí být bezemisní. „To je jako kdybych jí řekl, že se může nadechnout, ale nesmí vydechnout. To jsou nesmysly,“ hodnotil Turek a připomenul i citové vydírání, které Nerudová použila při otázce Green Dealu, kdy prohlašovala, že chce, aby její děti „neuhořely a mohly se nadechnout“. Má za to, že si Nerudová ubírá voliče každou větou.

Psali jsme: Past na stránce 170. Filip Turek ví, na co si od Bruselu dát pozor „USA, Německo. A dobrá zpráva: Bývalí voliči Fialy.“ Novinky o svobodě slova na konferenci. Od kandidátů do EP Turek o Nerudové. Z jejích názorů je mu „trošku špatně“ „Zastavovat vás bude Rumun? Zhovadilost.“ Turek a Šlachta drtili Rakušana. Posměch i Nerudové

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE