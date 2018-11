Reportáž Slonkové a Kubíka letí ze stolu. Čerstvé vyjádření šéfa komunistů v Českém rozhlasu

Do středečních Dvaceti minut Radiožurnálu zavítal předseda komunistů Vojtěch Filip. Vláda, kterou dnes komunisté podporují, se kvůli premiéru Babišovi otřásá. Znovu kvůli kauze Čapí hnízdo. Pravicová opozice, Okamura a Piráti hodlají hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě, ale komunisté jsou mnohem opatrnější. Proč?

Vojtěch Filip má za to, že nestojí na straně Andreje Babiše (ANO). Stojí spíše proti novinářce Sabině Slonkové, která podle jeho názoru použila manipulativní reportáž. „Ty informace, které jsou považovány za nové, jsou známé už od chvíle, kdy Sněmovna vydávala Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jediné, co tam je nového, je informace, že policie zatím nevyslechla Andreje Babiše mladšího,“ uvedl Filip.

Členové mandátového a imunitního výboru včetně členů za KSČM prý věděli, že bude problém se svědectvím v kauze Andreje Babiše s ohledem na zdravotní stav jedné z osob. Toto všechno komunisté věděli, a i tak řekli, že podpoří menšinovou vládu Andreje Babiše, aby Česká republika neměla vládu bez důvěry.

Poté se znovu obul do novinářů Jiřího Kubíka a Sabiny Slonkové. „Víte, mně hyenismus vadí, šíleným způsobem mi vadí hyenismus. A tohle byl hyenismus. Vy tady z toho děláte kauzu, říkáte, že tu jsou nové informace, ale pro mě ty informace nejsou relevantní, protože nejsou pořízeny legálním způsobem,“ nebral si servítky Filip.

A pak má ještě jeden důvod, proč nesvrhávat vládu. „Nechci stát po boku Miroslava Kalouska (TOP 09) a ostatních,“ pravil Filip.

V jednu chvíli se předseda komunistů pořádně rozohnil. Stalo se tak v okamžiku, kdy se moderátorka Marie Bastlová zeptala, zda považuje za normální, že syn premiéra Andreje Babiše, Andrej Babiš mladší, byl odvezen na okupovaný Krym.

„Vy jste řekla věc, se kterou já zásadně nesouhlasím, Krym není okupované území. Tam proběhlo referendum v souladu s ústavou Ukrajiny,“ zlobil se host. Jedním dechem dodal, že se Babiše ptal, co je pravdy na oné cestě na Krym, a předseda vlády Andrej Babiš starší přislíbil, že to zjistí, protože o této cestě údajně nic nevěděl.

To je prý také jeden z důvodů, proč Babiš nevidí důvod k tomu, aby odešel z vlády. Komunisté zase nevidí důvod k tomu, aby do ní vstupovali, protože nesouhlasí s aktuálním nastavením daní a s naším členstvím v NATO. Toto téma mají společné s hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, ale jinak se na řadu otázek dívají odlišně, takže Filip nechtěl předjímat, zda by komunisté dál drželi u moci Babišovu vládu spolu s Okamurou, kdyby se ČSSD rozhodla kabinet opustit.

